Ravivihje: Toto75 Solänget 7.9.2019

Suosikit: Pinnojen valossa tasaisen pronssidivarin kiehtovin on erinomaista virettä osoittanut 7 From The Mine. Viime kerralla sijoitus jäi vaatimattomaksi, mutta 4. sisältä lopussa ulos noussut ruuna tuli juosten. Kuukautta aiemmin se ratkaisi 2. ulkoa erittäin hyvällä tyylillä. Juoksun onnistumisesta ei ulkoa tietysti ole takeita. 5 Mr Clayton J.F. sai Bergsåkerissa 3. sisältä myöhään tilaa ja tuli ihan hyvällä otteella perille. Jos 4-vuotias pääsee keulaan, mahdollisuudet nousisivat oleellisesti, vaikkei voittojen puuttuminen olekaan sen kohdalla aivan pelkkää sattumaa. 1 Corroded nousi toissa kerralla 4. ulkoa niukkaan voittoon ja esiintyi viimeksikin parijonosta asiallisesti. Keulapaikan puolustaminen ei onnistune, mutta juoksusta voi tulla suotuisa.



Haastajat ja yllättäjät: 10 Final Dreamin kunnossa ei ole vikaa, vaikka sijoitukset ovatkin laskusuuntaisia. Sekä Åbyssä että Bergsåkerissa se on menettänyt asemia väsyneen keulahevosen takana. 3 Grandfather Bill voitti kesällä pari kertaa 75-lähdön keulasta, mutta viimeksi sen eväät ehtyivät kirissä. Yksi mahdollista, jos vire on kohdallaan. 4 Cobourg Hanover ei ole erinomaisesta tulosrivistä huolimatta osoittanut mitään loisto-otteita. Jenkki ottanee ensimmäiset keulat, mutta taktiikka sen jälkeen on arvoitus. Johtopaikalta tehtävä voi olla turhan kova. 12 Flaming Ace Sisu on tullut kovissa 4-vuotiskisoissa takaa hyvin perille. Spurtti voi purra tässäkin hyvin. 6 Marciano ei näyttänyt viimeksi hyvältä missään vaiheessa juoksua, mutta edellisissä starteissa ruunan suoritukset olivat lupaavia. Arvoitus nyt. Rauhattomassa lähdössä myös hyvän peruskapasiteetin omaava 11 Zorro Swing ja pohjoiseen siirtynyt 8 Silent Hill voivat yltää korkealle.



Juoksunkulku: Corroded pyrkii sisältä rivakasti liikkeelle, mutta Cobourg Hanover on keskeltä suosikki keulapaikan ottajaksi. Jos sillä halutaan ajaa takaa, Mr Clayton J.F. edennee johtoon.



Pelijakauma: From The Mine (9%) on edullinen. Grandfather Bill (16%) ja Cobourg Hanover (15%) tuntuvat yliarvostetuilta. Final Dream (4%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.



Ranking: A) 7, 5, 1 B) 10, 3, 4, 12, 6, 11, 8 C) 9, 2 D) -