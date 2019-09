Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Umåker 6.9.2019 – 95 297 euroa extraa

Toto64-1 Avauskohteen osallistujat eivät ole viime aikoina juuri voitoilla päässeet juhlimaan. 1 Joker C.K. näytti viimeksi sisäpareissa hyvältä, mutta minkäänlaista kirimistä ei tapahtunutkaan sen saadessa vapaata. Sitä ennen kakkossijaan päättyneissä starteissa juoksunkulutkin suosivat. Kesällä harvakseltaan kilpaillut ori pystyy viime kisoja parempaankin ja saa suosikkiaseman. Joker C.K. lähtee hyvin matkaan ja tässä lähdössä keulapaikka olisi valttia. 5 Eikfaksen ei parissa viime startissa ole ollut aivan parhaimmillaan, mutta toki viimeksi Porissa vastuskin oli avoimessa lähdössä hurja ja nyt se juoksee omiensa parissa. Antti Ala-Rantalan suojatti lähtee myös hyvin matkaan ja osallistuu keulataistoon. 8 Guli Tor omaa riittävästi luokkaa, mutta tauko ja kasirata aiheuttavat kysymysmerkkejä. Tosin Jan-Olov Persson tuonee treenattavansa valmiina radoille. 4 Guli Storm kiri viimeksi asiallisesti neljännestä ulkoa tasapääkakkoseksi 10 Hallsta Vinnex kanssa. Voittaminen on ollut tuskaista parin viime vuoden ajan. 7 Lex Peidei ei ollut lainkaan nolo Ylivieskan starteissaan ja viimeksi se oli ainoa hevonen, joka kiri takaa edes lähelle kärkeä. 2 Björlifant on pilannut laukkoihin pari viime starttiaan. Voittostartissaan se tuli johtavan rinnalta 22,6-vauhtia viimeisen kierroksen. 11 Moeses otetaan suurempaan systeemiin lapulle täysin pelaamattomana. Sille jäi kosolti jossiteltavaa toissa kerralla ja silti se oli maalissa selvästi ennen nyt hurjasti enemmän pelattua Guli Stormia. Ranking: A) 1-5-8 C) 4-7-2 C) 10-11-3-9-12-6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 1, 5, 8 Suuri: 1, 5, 8, 4, 7, 2, 11



Toto64-2 1 Groupie Doll voitti viimeksi toisesta sisältä onnekkaastikin. Tamma lähti toissa kerralla niin kovaa matkaan ennen laukkaansa, että se saattaa pystyä pitämään keulat. Menipä juoksu miten tahansa, niin Jörgen Westholmin ajokki on ilman epäonnea kärkipäässä. 2 Ess Springrock sai viimeksi vetää keulassa maltilla pitäen niukkaan voittoon. Voitokas tamma on vielä hieman kääntämätön kortti. 3 Mayfair Amok on kummallisen unohdettu peleissä. Tamma haki viime startissaan keulat avauspuolikkaan jälkeen, veti kierroksen 11-vauhtia ja siihen nähden tuli rehdisti perille. 5 Global Avenue on varmasti luokaltaan lähdön paras hevonen, mutta hylkystartit aiheuttavat kysymysmerkkejä. Ennen syksyn tärkeitä kisoja koelähtöön ei taatusti haluta joutua uudestaan ja se voi näkyä varovaisena ajona. 11 Krakas omaisi riittävän luokan, mutta paikka on karu ja valmentaja hyppää nyt itse rattaille. Suomalaisväritteisen kaksikon 10 Orlando & 9 My Way I.H. pitäisi parantaa paljon Bodenin starteistaan mikäli meinaisivat voittajaesittelyyn. Ranking: A) 1-2-3-5 B) 11 C) 8-10-9-7-12-6-4 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 2, 3, 5 Suuri: 1, 2, 3, 5



Toto64-3 Paperilla kaikki näyttää suosivan 3 Fanny Chenalia ja se onkin rivin selvästi eniten pelatuin hevonen. Tammaderbyn finaalissa viime sunnuntaina avaus meni hieman pitkäksi ja lopulta se roikkui toisesta ulkoa asiallisesti kuudenneksi kovalla ajalla. Karsintalähdössä sille suorastaan tarjottiin voittoa hitaan avaustonnin jälkeen, mutta ei-parhaimmillaan ollut Staro Miami kuittasi ohi. Ja niin olisi kuitannut moni muukin ilman pussiinjäämisiä. Vaikka tällä kertaa Peter Ingvesin ajama tamma pääsee nytkin keulaan tekemään omaa juoksua, niin voitontahdon suhteen pitää jo laittaa kysymysmerkkejä. Lisäksi nyt kenkiä ei välttämättä riisuta, kun edellisestä startista on niin lyhyt aika. 7 No Matter kiri viimeksi lujaa sisäkautta Tammaderbyn karsinnassa kun sai kiritilat, mutta finaalipaikan suhteen oli jo liian myöhäistä. Viime Uumajan vierailuillaan se kehitti todellisen rakettikirin ja ehti toivottoman näköisistä asemista voittoon. Vuosi sitten mailin E3-finaalin voittanut tamma ei häviä luokaltaan suosikille yhtään ja se on jäänyt pelimielessä aivan liikaa Fanny Chenalin varjoon. 4 Au Pair Girl otetaan kolmantena merkkinä suurempaan systeemiin. Se jäi Tammaderbyn karsinnassa kenties voittovoimissaan pussiin ja nopea lähtijä saanee oivallisen reissun. Ranking: A) 3-7 B) 4-2-6-8 C) 11-5-9-1-12-10 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 3, 7 Suuri: 3, 7, 4



Toto64-4 12 Van Gogh Z.S. kilpailee vielä täysin väärissä sarjoissa ja se voittanut todella helposti viime starttinsa. Rata 12 on pelkkä hidaste ja Per Lennartsson käskyttää ajokkinsa nopeasti reissuun. Ruunan ravi ei ole ollut loppumatkasta kaikkein sulavinta. 4 Zodiac Kronos on palannut hyvässä iskussa radoille voittaen molemmat starttinsa helposti. Nyt vastus kovenee tuntuvasti. 2 Redhot Tap Dancer näytti viimeksi T75-lähdössä menestyjältä vielä viimeisellä takasuoralla, mutta aivan sellaista kiriä ei irronnutkaan kuin ruunan olemus antoi ymmärtää. Kakkosradalta on tiedossa loistoreissu ja Mika Haapakankaan treenattava on totohevosia. 8 Ellis Pride palasi hienossa kunnossa vuoden tauolta. Ruuna leiskautti toisesta ulkoa omille teilleen. Lähtöpaikka hankaloittaa nyt kovasti. Ranking: A) 12 B) 4-2-8 C) 1-3-9-5-6-11-7-10 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 12 Suuri: 12



Toto64-5 2 Aiming To Win otti taulussa näkyvät voittonsa helppoon tyyliin keulapaikalta. Viimeksi se tuli paljon voimia tallella maaliin kovan Dexter Brickin takana. Keulaan päästessään Ulf Ohlssonin ajokki olisi todella kova luu ja ruuna lyödään pienemmän systeemin varmaksi. 10 Even's Cool Boy meni viimeksi kolmannesta ulkoa huippuajan kovatasoisessa lähdössä. Toissa kerralla se oli ehtiä ohi derbyvoittaja Attraversiamosta. Robert Dunderin ajokki kirii lopussa korkealle, kunhan matkavauhti ei mene täysin kävelyksi. 1 Buzzer Beater on sitkeä menijä ja ykkösradalta se voi pystyä pitämään rinnaltaan lähtevän Aiming To Winin ulkopuolellaan. 12 Remarkable Feet ei ole arvontakoneen suosiossa. Kovaluokkainen ori on tulosrivistöön huomattavasti paremmassa tikissä ja ihannetilanteessa se saa kirissä Even's Cool Boyn vetoavut. 8 Lexington Tooma kohtaa nyt voittostarttejaan kovemman vastuksen ja kasiradalta vaatisi isosti tuurejakin. A) 2-10-1-12 B) 5-8-6-4-7 C) 3-9-11 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 2 Suuri: 2, 10, 1, 12



Toto64-6 1 Galileo Am voitti viimeksi tyylikkäästi johtavan rinnalta tullen päätöskierroksen 11,4-kyytiä ja varaakin tuntui jäävän vaikka kuinka paljon. Esitys oli niin raju, että Galileo Am on itseoikeutettu suosikki, vaikka ykkösrata voi aiheuttaa omat ongelmansa. 4 Dante Godiva oli superlahjakkuuden maineessa jo ennen kilpauran aloitusta, joka on käynnistynytkin hienolla tavalla. Bodenin viime juoksu oli todella kova, kun ori laukkasi lähtöön jääden muista reilusti. Mika Forssin ajokki kiersi vielä helposti muut tullen 12-vauhtia viimeisen ringin ja sitä vauhtia sen täytyi liikahtaa pidempikin matka. Vastus on nyt toki täysin eri sorttia, mutta Dante Godiva vaikuttaa niin luokkapeliltä, että se on suosikkeja tässäkin. Jörgen Westholmin nelikosta 2 Easy Cash on kovin tekijä. Ori ei voinut toissa kerralla keulasta mitään Galileo Amille ja ilman suosikkien epäonnea voitto tulisi pienenä yllätyksenä. A) 1-4 B) 2 C) 3-9-10-5-6-12-11-7-8



IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 1, 4 Suuri: 1, 4



