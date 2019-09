Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 4.9.2019

Suosikit: Voitolla kautensa avanneen 8 Queen Neon juoksut eivät ole sittemmin menneet aivan putkeen. Toissa kerralla se jäi loppukurvissa huonoon selkään, mutta kiri maalisuoran sisältä pirteästi. Viimeksi kiritilat 2. sisältä eivät auenneet ollenkaan ja voimat säästyivät. Lähtöpaikka ei aivan suoraviivaisin ole nytkään, mutta onnistuessaan Peter Untersteinerin suojatti on mukana matsissa. Keulasta 12-lopetuksessa voittoon Färjestadissa vastannut 9 Argbiggan on ollut sittemmin kerran poissa, mutta vireen ollessa entisellään voitto on tässäkin mahdollinen. Rutinoituneempi menijä voi olla nopeasti Queen Neon kannassa. 2 Love No More on etuvoltin kiinnostavin tapaus, sillä parin hutistartin jälkeen kyvykkään tamman pinnat ovat nyt varsin maltilliset. Örebrossa se kadotti ravinsa loppukurvissa, eikä ollut siinä vaiheessa vielä tyhjä. Viimeksi Henna Halmeen ajokki jäi 2. sisälle väsyvän taakse. Tässä voisi olla saumat keulajuoksuunkin.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Amusement kulki toissa kerralla melko lailla tasatahtia Queen Neon kanssa ja tuli viimeksi 3. ulkoa päätöspuolikkaan asiallisesti 12,7-kyytiä. Lähtönopeutta se ei ole osoittanut, joten juoksupaikka voi jäädä taas taaemmas. Yllättäjistä kiinnostavin on 5 Carlos Stephanie, joka jäi viimeksi kaikki tallella pakettiin. Myös Jägersron kisasta jäi jossiteltavaa. Vitosradan selvittäessään ei mahdoton. Myös 7 Wherehaveubean voi tulla kyseeseen, jos lähtöön laittaa enemmän merkkejä. Se jätti viimeksi alkulaukan jälkeen ihan positiivisen vaikutelman, mutta oli elokuussa kerran poissa.



Juoksunkulku: Etuvoltissa ei ole erityisen räväköitä lähtijöitä, joten Love No More voi päästä kakkoseltakin kärkeen. 6 Tulip Face on juoksuradalta myös potentiaalinen keulahevonen ensi metreille.



Pelijakauma: Love No More (9%) on jäänyt liikaa Queen Neon (32%) ja Argbigganin (26%) varjoon pinnoissa. Amusement (21%) on ylipelattu. Carlos Stephanie (3%) maistuu yllätysosastolta.



Ranking: A) 8, 9, 2 B) 1, 5, 7, 6 C) 10, 3, 11, 4 D) -