Ravivihje: Toto64 Mantorp 2.9.2019 – 150 776 euroa ekstraa

8 Rob Dyrdek voitti viimeksi kuolemanpaikalta täysin ajamatta ja sitä ennen lopetti Färjestadissa todella lujaa kun sai sisäpareista kiritilat. Paikka on nyt paha, mutta Rob Dyrkek jaksaa tehdä omaa juoksua. Kuskinsa Emilia Leo on varsinkin naisten lähtöön huippuluokan tekijä. 2 Global Woodstock on joutunut jatkuvasti huonoille paikoille, joista kärkeen on ollut vaikea nousta. Viime startissaan se tosin kiri heikkotasoisessa lähdössä täysin omaa vauhtiaan voittoon takapareista. Ruunan peliosuus 35% on turhan paljon. 1 O’Man Flax on tehnyt hyviä juoksuja ja varsinkin jos se onnistuu pitämään ykkösradalta keulat, niin Kim Mobergin ajokin osakkeet nousevat tuntuvasti. 5 Ufo del Rio oli viimeksi rehellisen huono, mutta sitä ennen ruuna vakuutti voittostarteissaan. Vain kuusi prosenttia pelattuna se on maistuva rasti. Vahvasti suomalaisväritteinen 6 Bossy Alley voitti viimeksi kuolemanpaikalta tyylikkäästi. Nyt vastus on kova ja ylipelattuna se jätetään kokonaan lapuilta. 4 Happy Confess avaa lujaa ja saa makoisan reissun, jollaisella kolkuttelee totosijoja.

Ranking: A) 8-2-1 B) 5-6-4 C) 10-3-7-11-12-9