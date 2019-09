Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Jägersro 1.9.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 4, 1

Toto75-2: 7

Toto75-3: 5, 4, 3

Toto75-4: 5, 4, 8, 10

Toto75-5: 5, 4, 2, 1, 3

Toto75-6: 3

Toto75-7: 10

Hinta: 6,00 €



Suuri

Toto75-1: 4, 1

Toto75-2: 7, 6, 2, 4, 9, 10, 11, 1

Toto75-3: 5, 4, 3

Toto75-4: 5, 4, 8, 10

Toto75-5: 5, 4, 2, 1, 3

Toto75-6: 3

Toto75-7: 10

Hinta: 48,00 €



Kohokohtina ovat tietysti Derbyt. Tammaderbyssä (klo 16.45) on erityisen vahva suomalaislataus, kun Staro Miami lähtee tavoittelemaan isoa rahaa yhtenä suosikeista. Campo Bahia on puolestaan itseoikeutetusti suuri suosikki voittamaan varsinaisen Derbyn (klo 17.59).Toto75-systeemit rakennetaan kahden varman varaan, Campo Bahian ja päätöskohteen Recklessin. Pienemmässä systeemissä kolmanneksi tukipilariksi lyödään Callmesally (75-2). Kierroksen eniten pelatuin hevonen Heart Of Steel (T75-1) saa yhden maistuvan varmistusmerkin.on yksi ravimaailman kiinnostavimmista hevosista tällä hetkellä ja sitä veikkaillaan jo nyt ruotsalaisten suurimmaksi toivoksi ensi vuoden Elitloppetiin. Ori palasi yli kolmen kuukauden tauolta Derbykarsintaan, eikä huili ei näkynyt otteissa. Tyyli, jolla Campo Bahia irroitti keulasta yhteen askeleeseen oli jälleen mallia veret seisauttava.suojatti ei ole alkumetreillä nopein, mutta tuskin kukaan haluaa Campo Bahian mankelin alle ja keulapaikka lienee sille jatkossa tarjolla.oli viimeksi mukana Propulsionin voittamassa Åby Stora Prissa. Ori sai loppusuoran alussa kiritilat toisesta ulkoa ja kiri hyvin neljänneksi, aiemmin tilaa saadessaan se olisi todennäköisesti ollut kolmas.ajokki on pitkien matkojen spesialisti ja luonnollisesti vastus helpottuu nyt todella tuntuvasti. Pienessä lähdössä se pääsee lähelle kärkeä ja iskee lopussa tavaramerkkinsä eli terävän kirin.treenaamaei ollut viimeksi parhaimmillaan, mutta juoksukin meni toki vaikeaksi. Tamma on luokaltaan lähdön paras hevonen ja kokee nyt hurjan kuskinparannuksenottaessa ohjat. Jos juoksu onnistuu vähääkään seiskaradalta, niin Callmesally nousee lopussa korkealle. 16 prosenttisena se on varsin maistuva merkki ja tamma lyödäänkin pienempään systeemiin varmaksi.omistama,treenaama jaohjastamaei vakuuttanut voitostaan huolimatta karsinnassa ja on kenties sen vuoksi jäänyt liikaajavarjoon. Staro Miami otti karsinnassa viimeisellä takasuoralla omituisen "välipysähdyksen" eikä näyttänyt lainkaan voittajalta, mutta punnersi luokallaan kuitenkin voittoon. Nyt finaalissa nähdään taatusti aivan erilainen esitys ja luokka sillä riittää suosikkikaksikon kukistamiseen. Tammalla ei ole juuri satsattu lähtöön ja se varmasti lähtisi kovaa liikkeelle, mutta tuskin kuitenkaan pystyy ainakaan suorilta pääsemään keulaan. Joka tapauksessa se saa hyvän juoksun ja kirii viimeistään lopussa korkealle.koki viimeksi häiriötä "keltaisen miehen" toimesta ja ilman sitä ruuna olisi ollut ainakin lähempänä voittanutta. Robert Berghin ajokki lähtee hyvin liikkeelle ja jos se onnistuisi puolustamaan keulapaikan itsellään, niin Mellby Drake tarjoaa ainakin hyvän vastuksen. Prosenttiero 76-8 on turhan iso, vaikka Heart of Steel on toki vakuuttava ollutkin kovatasoisemmissa lähdöissä.