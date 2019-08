Ravivihje: Toto75 Jägersro 31.8.2019 – 372 556 euroa ekstraa

Suosikit: Pelillisesti hankalassa 4-vuotistasoituksessa niukka ykkösvihje 6 Tengil Facelle. Derbykarsinnassa ruuna punnersi 4. ulkoa mukavasti perille ja volttilähtö sopii hieman laiskansitkeälle menijälle hyvin. Kohtalainen avaaja voi päästä takamatkaltakin kelpo asemiin. 13 Global Winnerin osalta Derbyn karsintalähtö meni pieleen, sillä ruuna valui 2. ulkoa ratkaisupuolikkaalla väsyvän takana taustalle, josta ei enää noussut. Lähtöpaikka ei ole häävi, mutta kuskilla on tapana löytää suotuisat väylät. 11 Danilo Brickin kausi on alkanut laukkojen merkeissä, viimeksi erhe tuli heti kiihdytyksessä. Silloin ajanut Björn Goop kertoi ruunan tuntuneen hyvältä ja Kriterium-finalistilla olisi kyllä näihin sarjoihin kykyjä. 5 Pere Ubu on aloittanut positiivisesti, mutta tehtävä kovenee. Viimeksi se nousi 2. sisältä viimeisellä takasuoralla toiselle radalle ja työntyi maalikuvavoittoon. Mantorpissa se vastaili keulasta perille. Johtopaikka irronnee tässäkin, mutta kovat takamatkalaiset voivat olla nopeasti ”iholla”.



Haastajat ja yllättäjät: 10 Borups Senator on esiintynyt positiivisesti elokuussa ja kiri viimeksi 4. sisältä lopun 10-vauhtia. Juoksun onnistuessa korkealle. 8 Admirerille kuolemanpaikka oli viimeksi kovassa seurassa liikaa, mutta tällä kertaa vastus on sopivampi. Normaalivireessä mahdollinen. 15 Damien Hanoverin voittoputki on koetuksella, sillä kierrettävää on paljon. Toki kyseessä on vahva jenkki, kesän voitoista kaksi on tullut johtavan ulkopuolelta. Kuskikin vahvistuu tuntuvasti. 9 Derby Simoni omaa kapasiteettia. Tingsrydissä tuli laukka avauskurviin, mutta heinäkuun suoritukset olivat vahvoja. Keulasta Åbyssä voittoon vastannut 7 Dallas omaa myös potentiaalia. 12 Loveexplosion H.C. pääsee takamatkan juoksuradalta heti hyviin asemiin kun paalulla on vain yksi voltti. Tarkalla reissulla ei ihan mahdoton, jos suosikeille tulee ongelmia.



Juoksunkulku: Pere Ubu hankkinee nopeasti vetotyöt, mutta muille paaluhevosille kelvannee sisärata, joten toiselle radalle voi ilmestyä aikaisin varteenotettavia kirittäjiä. Tengil Face tai Danilo Brick johtavan rinnalle?



Pelijakauma: Pere Ubu (22%) tuntuu ylipelatulta, samoin Damien Hanover (10%). Aliarvostetuilta vaikuttavat Tengil Face (15%) ja Danilo Brick (9%), jonka pinnat tosin noussevat selvästi päivän aikana.



Ranking: A) 6, 13, 11, 5 B) 10, 8, 15, 9, 7, 12 C) 1, 3, 14, 2, 4 D) -