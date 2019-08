Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Bollnäs 30.8.2019 - 88 766 euroa ekstraa

Toto64-1 4 Quarcia on tehnyt läpi kauden pelkästään hyviä juoksuja ja viime startin perusteella kunto ei ainakaan laskusuunnassa tunnu olevan. Kim Mobergin ajokki hallitsi Solvallassa keulasta miten tahtoi. 9 Vine Vision on luokkaisa tamma ja parin viime startin heikommat sijat saa unohtaa. Toissa kerralla kuolemanpaikka oli liikaa ja viimeksi se jäi pussiin. 3 Selma Töll avaa lujaa ja juoksee halutessaan keulassa. Tamma sippasi viimeksi keulasta liian pahoin ja pitänyt sen jälkeen kuutisen viikkoa huilia, joten pienellä varauksella pitää suhtautua. 7 Desefinado tuli viimeksi pitkällä kirillä hyvin perille eikä hävinnyt kuin kovalle Dexter Brickille. 10 Balotelli Crown oli tasapaksu viikko sitten sisäratareissun päätteeksi, mutta sitä ennen ruuna tykitti kymppivauhteja ulkoratoja ja sellaisenaan pystyisi pärjäämään. 5 Findus M. olisi luokaltaan lähdön eliittiä, mutta laukka on tällä hetkellä turhan pinnassa. Ranking: A) 4-9 B) 3-7 C) 10-5-8-11-1-12-2-6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 4, 9, 3, 7 Suuri: 4, 9, 3, 7, 10, 5, 8, 11, 1, 12 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



Toto64-2 8 Mon's Sirocco on jykevä tamma, joka otti voittonsa ns. yläpystyyn ja varaa jäi roppakaupalla. Kasirata on pelkkä hidaste, eikä siitä liikaa pidä olla huolissaan. 6 Zofin Thobo ravasi viimeksi pitkästä aikaa ja tamma voitti kolmannesta ulkoa ylivoimaisesti. Laukka ei saa edelleenkään yllättää, niin monta kertaa se otti viimeksikin outoja vaihtoaskelia matkan aikana. 2 Beware on nappipaikalta hyvin todennäköinen totohevonen. 12 V.S. Selma hallitsi viimeksi varmoin ottein keulasta. Nyt paikka on kurja ja kuskikin heikkenee. 11 Louise malttoi viimeksi ravata ja tuloksena olikin Solvallan voitto nappireissun päätteeksi. Tamma vaikutti kyllä yhä siltä, että laukka voi tulla koska tahansa. Ranking: A) 8-6 B) 2-12-11 C) 5-10-7-3-1-4-9 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 6, 2 Suuri: 8, 6, 2, 12, 11, 5, 10, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



Toto64-3 11 Granetta on todella lupaava 6-vuotias tamma. Se on tähän porukkaan luokaltaan ja näytöiltään ylivertainen menijä. Jonssonien perheen suojatilta löytyy helposti alle 1.20-kyydit ja se on juossut ihan eri tason lähdöissä. Kuski vaihtuu nyt harvemmin ajavaan kuskiin, mutta ilman mitään suurta epäonnea Granettan pitää olla tässä porukassa liki. 10 Klack Vilja nousee varmuudellaan nytkin totoon. Suosikin lyöminen vaatisi yhtä pykälää lisää. 3 Teknodiva on suosikin vuotta nuorempi täyssisko ja tallikaveri. Se on kehittynyt kaiken aikaa, mutta 60 metriä etumatkaa isosiskoon taitaa olla vielä liian vähän. Ranking: A) 11 B) 10 C) 3-5-6-1-2-7-8-4 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 11 Suuri: 11 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



Toto64-4 Neloskohde vaikuttaa kahden hevosen lähdöltä. 1 Dexter Brick on ollut vakuuttava kahteen viime starttiin. Solvallan voittostartissa se pamautti joukon hänniltä keulaan asti etusuoralla ja jatkoi murskaavaan voittoon. Täysin sama kuvio toistui myös viime startissa. Jos ruuna onnistuu pitämään ykkösradalta keulat, niin se on todella vahvoilla. 3 Aiming To Win on lähdön toinen kova. Se on voittanut viime starttinsa keulasta varmoin ottein. Vaikka ruuna ei ole näyttänyt matkalla mitenkään erityisen lennokkaalta, niin se on luokkahevosen tavoin pykännyt aina kun joku tullut lähelle ja varaa on jäänyt selkeästi paljon. 5 Cesar F.C. johtaa haastajalaumaa. Ranking: A) 1-3 B) 5-2-4 C) 6-8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



Toto64-5 11 Lukas Rauen joutui pitämään välillä kolme vuotta taukoa ja terveenä pysyessään sillä olisi täysin erilainen voittosumma. Ori on jäänyt vain kerran ulos kaksarista tänä vuonna ja siinäkin startissa se saattoi menettää voiton loppusuoran alun laukkaan. Väkevä vääntäjä ei alustavissa prosenteissa ole edes suosikki. 10 U.R. Faxe tuli viimeksi takapareista ihan asiallisesti perille uudella volttiennätyksellään. Sitä ennen se jäi Lukas Rauenin voittamassa lähdössä umpipussiin johtavan taakse. Ruuna on selkeästi suosikin pahin uhka. 5 Pyrmo on alustavissa prosenteissa jopa suosikki, mutta rutkasti pitää parantaa mikäli meinaa suosikkikaksikon pitää takanaan. Ranking: A) 11-10 B) 5-3-7 C) 2-6-1-8-12-9-13-4 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 10 Suuri: 11, 10, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



Toto64-6 10 Djokovic on voittanut keulasta ihan pitelemällä viime starttinsa. Viimeksi se kiskaisi Kriterium-matkalla vikan tonnin 11,2-vauhtia eli puhutaan melkoisesta lahjakkuudesta. Volttilähtö tuskin tuo ongelmia ja Mattias Djusen suojatti on lähellä jatkaa voittokulkuaan tässä porukassa. 6 United Broline taipui viimeksi keulasta, mutta meni kuitenkin kelpo ajan. Ulf Ohlssonin ajokki olisi ensimmäinen varmistusrasti mikäli suosikkia varmistelee. Daniel Redénin kaksikko 7 Patrick Princess & 4 Amiral ovat aloittaneet uransa ihan asiallisilla esityksillä. Molemmat palaavat nyt pieniltä pausseilta. 8 Rally Hans & 5 Surf'n Turn selvittivät tiensä E3-finaaliin ja 12-aikoja pitää kunnioittaa 3-vuotislähdöissä. Molemmat tarvitsisivat silti lisää puristusta lähdön voittamiseen. A) 10 B) 6-7-4-8-5 C) 11-9-2-1-3 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 10 Suuri: 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 9, 3, 7

Toto64-2: 8, 6, 2

Toto64-3: 11

Toto64-4: 1, 3

Toto64-5: 11, 10

Toto64-6: 10

Hinta: 4,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[4,9,3,7],[8,6,2],[11],[1,3],[11,10],[10]&stake=0,1&price=4,8



Suuri

Toto64-1: 4, 9, 3, 7, 10, 5, 8, 11, 1, 12

Toto64-2: 8, 6, 2, 12, 11, 5, 10, 7

Toto64-3: 11

Toto64-4: 1, 3

Toto64-5: 11, 10, 5

Toto64-6: 10

Hinta: 48,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-30&track=Bs&race=4&pool=T64&selections=[4,9,3,7,10,5,8,11,1,12],[8,6,2,12,11,5,10,7],[11],[1,3],[11,10,5],[10]&stake=0,1&price=48

