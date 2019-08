Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Boden 29.8.2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 6

Toto64-2: 1, 5, 6, 9, 4

Toto64-3: 1

Toto64-4: 3, 8, 5

Toto64-5: 5, 9, 1

Toto64-6: 11

Hinta: 9,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 3, 6, 8, 2, 1, 9, 10, 5, 7

Toto64-2: 1, 5, 6, 9, 4

Toto64-3: 1

Toto64-4: 3, 8, 5

Toto64-5: 5, 9, 1, 11, 10

Toto64-6: 11

Hinta: 67,50 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Tuttuun tyyliin Bodeniin lähtee kruunujahtiin runsas suomalaisedustus ympäri pitkää maatamme. Vaikkei mikään ole raviurheilussa varmaa, niin ainakin se on, ettei suomalaiset tälläkään kertaa jää ilman voittoa. Illan selvästi suurimmat setelit jaetaan Toto64-päätöskohteessa, jossa voittaja kuittaa 100 000 kruunua ja se on monellakin tavalla ravien herkkupala.dominoi viikko sitten Bodenin raveissa voittamalla neljä lähtöä ja myös tänään Forssilla on mahdollisuus useampaankin "tolppaan". Paras sauma on, joka luotetaan vihjesysteemeissä toiseksi tukipilariksi. Varmaksi lyödään myös Forssin itsensä treenaama, joka juoksee jo mainitussa illan päälähdössä. Kierroksen eniten pelatuin hevonenpuolestaan varmistetaan, yli 70% peliosuus on sille liikaa.on noussut hirmuiskuun ja lähtee kisaan kolmen startin voittoputkessa. Voittoputki alkoi Lyckselen rakettikirillä kolmannesta ulkoa. Dannerossa se avasi takamatkasta huolimatta keulaan jo 300 metrin juoksun jälkeen ja viimeksi Skellefteåssa ruuna pakeni samaiselta keulapaikalta maisemiin. Höwings Star on monipuolinen hevonen, se menee matkan kuin matkan, tulee sekä keulasta että selästä ja suorittaa hyvin myös kengät jalassa. Paperilla illan tehtävässä moni asia puoltaa. Vastus on sopivan näköinen, ruuna päässee keulaan ja kuskikin vahvistuu Mika Forssin tarttuessa ohjiin. Vaikka alussa Höwings Star menettäisikin keulapaikan, niin todennäköisesti se pääsee silti etenemään alkumatkasta kärkipaikalle ennen kuin etukäteen selvästi pahin vastusehtii apajille.on tehnyt selvää jälkeä Mika Forssin treeniin siirryttyään, kolme starttia - kolme voittoa. Jokaisella kerralla ruuna on vieläpä tehnyt ison vaikutuksen. Vermossa ruuna joutui spurttailemaan matkalla monta kertaa irroten silti hallittuun voittoon. Porissa se meni huipputuloksen johtavan rinnalta. Lahden kunkkariviikonlopun startissaan Valiant Dream puolestaan irrotti keulasta ylivoimavoittoon, tullen viimeiset sadat metrit alle kymppiä. Ruuna on ollut niin jäätävä, että sillä on vielä paljon juoksematonta rahaa ja nämä sarjat se kahlaa nopeasti läpi. Vastus on nyt aiempia kisoja vaativampi, mutta tasollaan suorittaessaan Valiant Dream nousee huonolta lähtöpaikaltaankin korkealle. Mikäli keulapäässä vauhti rauhoittuu, todennäköisesti Mika Forss ajaa aikaisessa vaiheessa eteenpäin. Luonnollisestikaan ruotsalaiset eivät ole opiskelleet Valiant Dreamin hyvyyttä ja sen peliosuus 33% tuntuu melkoiselta tarjoukselta.hyväkuntoisen tallintuli toissa kerralla pitkän kirin hyvin perille asti ja viimeksi olikin vuoden avausvoiton vuoro. Ori jäi painamaan keulassa rankasti ohjille ja kymppivauhtisen avauksen jälkeen kierroskin reipasteltiin 13-kyytejä. Kovasta avaustonnista huolimattaajokki irtosi lopussa ylivoimaiseen voittoon. Lähtö oli toki heikkotasoinen pistelähtö, mutta esitys oli hyvä eikä nytkään mitään maailmankaatajia ole vastassa. Ori saanee hyvät asemat ja kahdeksan prosentin peliosuus on liian vähän.oli hyvä heinäkuun Skellefteån starteissaan. Ensimmäisessä se kiri hyvin kolmannesta sisältä 23-lopetuksessa kovassa porukassa. Jälkimmäisessä ori tuli johtavan rinnalta päätöskierroksen helpon oloisesti 22,6-kyytiä voittaen pystyyn. Toki kyseinen lähtö oli tasoltaan vaisu, mutta Björlifantin ajokin olemus oli hieno ja se näytti myös vauhtiensa riittävän. Harstadin viime startissa ori laukkasi kierros jäljellä takajoukoissa menettäen mahdollisuutensa ja sen startin voi unohtaa. Kaiken pitää mennä putkeen mikäliajokki meinaa kukistaa suosikkikaksikkoja, mutta kolme prosenttia on silti liian vähän.