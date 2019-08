Ravivihje: Toto86 Solvalla ja Åby 28.8.2019

Suosikit: 11 Manuzio Hanover oli toissa kerralla kuolemanpaikkavoitosta huolimatta hieman nihkeä, mutta terävämpi viime startissa, jossa se punnersi 5. ulkoa niukkaan voittoon 13-lopetuksella. Näistä asemista putken jatkaminen ei ole helppoa, mutta ykkösmerkki kuitenkin tasaiseen lähtöön. 10 Dallas Brickin taulu on resuisessa kunnossa, mutta kyseessä on sarjoihinsa kyvykäs 4-vuotias. Uran kaikki voitot ovat toki tulleet keulasta, joten ongelmiakin voi takarivistä olla luvassa. Onnistuessaan matsiin. 2 Jeppas Sputnik on löytänyt huippuvireen ja ratkaisi viimeksi helposti noustuaan 3. sisältä puolimatkassa toisen radan vetäjäksi. Nopea lähtijä pääsee hyvälle paikalle tässä ja voi menestyä tehtävän koventuessakin. 1 Crazy And Quick kiri Bollnäsissä napakasti tilaa saatuaan, mutta viimeksi väylät 3. sisältä eivät aunneet ja voimia jäi talteen. Verkkaiselle avaajalle paikka on pulmallinen, mutta tiloja saadessaan se on jälleen vaarallinen.



Haastajat ja yllättäjät: Lähdössä on runsaasti kelpo kapasiteetin omaavia 4-vuotiaita, mutta monilla suoritusvarmuus on ollut puutteellisella tasolla. 5 Valle E.W. haki vauhtia koelähdöstä ja meni aivan hyvällä tyylillä. Valmentaja väläyttää kenkien riisumista ensimmäistä kertaa. 9 Odds Indicator kiri viimeksi parijonosta sisäkautta lopulta vaivattomaan voittoon. Hyvällä juoksulla ruunalla voisi olla yllätyssauma nytkin. 8 Firecracker laukkasi viimeksi alussa ja meni Örebrossa kovassa seurassa sisältä minkä kintuistaan pääsi. Juoksusta voi tulla nyt ulkoa hankala. Örjan Kihlströmillä vahvistuva 4 S.G.Flying Diaval jäi viimeksi pussiin. Kuskinvaihdos on tullut huomioiduksi pinnoissakin. 7 Frankenstein Am olisi kapasiteettinsa puolesta kova tekijä, mutta epäonnistumisten jälkeen tavoitteena on nyt nätti reissu. 6 Barney Granitilla on myös kykyjä, mutta toissa kerran keulavoitosta huolimatta ihan parasta ei ole viime aikoina nähty.



Juoksunkulku: Jeppas Sputnik voi napata hyvältä paikalta keulat. Myös 3 Quantum Kemp lähtee ravatessaan reippaasti, mutta selkäjuoksu luulisi kelpaavan viime suoritusten perusteella.



Pelijakauma: Crazy And Quick (6%) tuntuu tasaisen lähdön selvästi kiinnostavimmalta.



Ranking: A) 11, 10, 2, 1 B) 5, 9, 8, 4, 7, 6 C) 3, 12 D) -