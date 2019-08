Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 27.8.2019 – 117593 euroa ekstraa

Päivän pankki: 3 Fort Knox (lähtö 4, T64-1)

Päivän pankki: 5 Lady Nadine (lähtö 9, T64-6)

Ideaveto: 7 One Kind Of Art (lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 7 Västerbo Jolene (lähtö 7, T64-4)

Päivän pommi: 9 Magnificent Tooma (lähtö 5, T64-2)

Päivän pommi: 3 Ghostintheshell (lähtö 6, T64-3)

Toto64-1 Illan pääpeli käynnistyy kovalla kaksinkamppailulla. 3 Fort Knox ja 5 Bythebook kohtasivat jo E3-karsinnassa Gävlessä kesäkuun puolivälissä ja silloin jälkimmäinen piti keulasta ulkopuolella ravanneen Pasi Aikion suojatin takanaan. Tällä kertaa lähtöasetelmat ovat toisinpäin ja Fort Knox juossee keulassa. Kun lähtö ei ole kauden tärkein, saatetaan Erik Adielssonilla nähdä Bythebookin takana varovaisempikin taktiikka. 1 Alert Kronos voi juosta lähimpänä em. kaksikkoa ja olla sitä myöten kiinni totosijassa.

A) 3, 5 B) 1, 7, 4 C) 2, 9, 8 D) 6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3 Suuri: 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



Toto64-2 3 No Pressure aloitti Solvallassa parijonosta kolmossijalla, mutta erkani viimeksi keulasta selvään voittoon. Lähtönopeuttakin löytynee, joten hyvältä paikalta ori on ykkösrankkaus. 8 Civilon otti kesäkuun voitot johtavan rinnalta ja 3. ulkoa. Käyrä voi olla edelleen ylöspäin. Lähtönopeutta osoittanut 7 One Kind Of Art kuuluu myös aikaisin mukaan. Yllättäjistä kiinnostaa ruunauksen myötä parantanut 9 Magnificent Tooma.

A) 3, 8, 7 B) 9, 2, 5, 10 C) 6, 1, 12, 11 D) - IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 3, 8, 7, 9 Suuri: 3, 8, 7, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



Toto64-3 1 Zolly kipusi Eskilstunan E3-finaalissa kaukaa 6. ulkoa toiseksi ylivoimaisen Mascate Matchin takana. Heinäkuussa Mattias Djusen tamma on ollut kahdesti poissa, joten iskukyky on nyt kysymysmerkki. Suurena suosikkina siihen ei tee mieli luottaa, kun keulapaikkakaan ei sisältä ole saletissa. Djuse tuskin on kiinnostunut erityisen aggressiivisesta taktiikasta, jos joku muu on alussa nopeampi. 3 Ghostintheshell vaikuttaisi olevan menossa selvästi ylöspäin suoritustasollaan, eikä ole ulkona. 2 Diana Zet oli vakuuttava voitoissaan, mutta uupui viimeksi kuolemanpaikalta. Se lähtee liukkaasti ja voisi normaalina riittää pitkälle. 6 Alexi Quick on aloittanut erittäin ilmavilla voitoilla, mutta vastus kovenee nyt tuntuvasti. Mielenkiintoinen silti. 7 Schweppes ratkaisi viimeksi 3. ulkoa reippaassa lopetuksessa niukasti, mutta paikka on hieman hankala. 12 Award Kronos kadotti E3-finaalissa ravinsa johtavan takaa loppukurvissa ja on ollut sittemmin tauolla. Kapasiteetti on kova, mutta näistä asemista taktiikka voi olla tässä vielä varovainen.

A) 1 B) 3, 2, 6, 7, 12, 9, 5 C) 10, 4, 11, 8 D) - IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 1, 3 Suuri: 1, 3, 2, 6, 7, 12, 9, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



Toto64-4 5 Wishing Noon punnersi Rättvikissä 5. ulkoa voittajaksi 13-lopetuksella ja hallitsi viimeksi keulapaikalta. Lähtö ei ole erityisen kovatasoinen tälläkään kertaa, joten kolmas peräkkäinen on mahdollinen kun johtopaikkakin häämöttää. 7 Västerbo Jolene vaikuttaa selkeältä ykköshaastajalta, sillä virekin voi olla startti kropassa entistä terävämpi. 8 Frozen Elsa ei ole häikäissyt viime starteissa, mutta vastuskin on ollut kova. Tällä kertaa se voi ulkoradasta huolimatta olla korkealla. 9 Red Alert W.F. tuli Visbyssä sisältä asiallisesti perille ja voisi kolkutella hyvällä reissulla kärkisijoja. 3 Zsa Zsa Kronos on ollut tähän asti selvä pettymys.

A) 5, 7 B) 8, 9, 3, 2, 10, 4 C) 1, 11, 12, 6 D) - IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 5, 7 Suuri: 5, 7, 8, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



Toto64-5 8 Voltaire Gifont teki kesällä todella vahvoja suorituksia, ja jos vire on pieneltä paussilta lähellekään samanlainen, voitto on ulottuvilla. Jarlsbergissa johtavan rinnalla ravanneen oriin edelle puristivat vain Vitruvio ja Makethemark. 11 On Track Piraten hävisi Solvallassa kalkkiviivoilla ja jatkaa tasaisen varmassa kunnossa. Jälleen kärkipäähän. 9 Rajesh Facen vuosi on ollut toistaiseksi mollivoittoinen, mutta 6-vuotiaan peruskapasiteetti on kova, eikä se ole unohdettavissa nytkään. 4 Peder Mykla on esittänyt paalun hevosista parasta virettä, muttei ole hevosena kovin ihmeellinen. Björn Goopin avulla se voi toki saada neloseltakin keulat. 2 Ferrari Riverin ravi on heikentynyt hieman loppua kohti taaempaa kiertäessä, mutta nyt ori voisi päästä lähemmäs kärkeä. 6 Araw Hossin suoritus tauolta oli tasainen, mutta juoksuradan hyödyntäessään sekin voi saada nyt suotuisamman juoksun.

A) 8, 11 B) 9, 4, 2, 6, 3, 5, 7 C) 10 D) 1 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 8, 11 Suuri: 8, 11, 9, 4, 2, 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



Toto64-6 5 Lady Nadine pääsi viime tiistaina helpolla, joten siihen peilaten lyhyt starttivälikin sujunee. Jorma Kontio voi ottaa tarvittaessa myös ns. rauhallisen kuolemanpaikan, josta voitto olisi loppua kohti kiihtyvällä vauhdilla otettavissa. 12 I'm Sailing on ohjastajanvaihdoksen myötä mielenkiintoisin vastustaja. Se on osoittanut vahvaa virettä, mutta juoksun juontuminen takamatkalta on tietysti arvoitus. 1 Hersey Boko laukkasi viimeksi loppusuoralla tilaa hakiessaan rintaman takana. Keulasta se voisi vetää pitkäänkin, mutta rinnalta starttaava 2 Symphonie Teemer lähtee myös rivakasti ja omaa taipumusta ylivirkeyteen. 7 Zona O.K:n ja 15 Viscarda Jetin otteista viimeinen puristus on ollut hieman kateissa, mutta onnistuneella reissulla molemmilla on saumoja kärkipäähän.

A) 5 B) 12, 1, 7, 15, 10, 8, 13, 3, 14, 2 C) 6, 9, 11, 4 D) - IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 5 Suuri: 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3

Toto64-2: 3, 8, 7, 9

Toto64-3: 1, 3

Toto64-4: 5, 7

Toto64-5: 8, 11

Toto64-6: 5

Hinta: 3,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[3],[3,8,7,9],[1,3],[5,7],[8,11],[5]&stake=0,1&price=3,2



Suuri

Toto64-1: 3

Toto64-2: 3, 8, 7, 9

Toto64-3: 1, 3, 2, 6, 7, 12, 9, 5

Toto64-4: 5, 7, 8, 9

Toto64-5: 8, 11, 9, 4, 2, 6

Toto64-6: 5

Hinta: 76,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-27&track=Sv&race=4&pool=T64&selections=[3],[3,8,7,9],[1,3,2,6,7,12,9,5],[5,7,8,9],[8,11,9,4,2,6],[5]&stake=0,1&price=76,8

