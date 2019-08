Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Halmstad 26.8.2019 – extrarahaa jaossa

Päivän ideavarma: 1 Diversity Pellini (lähtö 7, Toto64-4)

Päivän ideaveto: 4 Magic Happens (lähtö 8, Toto64-5)

Päivän ideaveto: 2 Zelante C.R. (lähtö 6, Toto64-3)

Päivän ideaveto: 9 Star Costashorta (lähtö 9, Toto64-6)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 8, 7, 4

Toto64-2: 9

Toto64-3: 5, 8, 12, 2

Toto64-4: 1

Toto64-5: 3, 7, 4

Toto64-6: 3, 2, 4, 9

Hinta: 14,40 €



Suuri

Toto64-1: 8, 7, 4

Toto64-2: 9, 3, 7

Toto64-3: 5, 8, 12, 2

Toto64-4: 1

Toto64-5: 3, 7, 4

Toto64-6: 3, 2, 4, 9

Hinta: 43,20 €



Halmstadin Toto64-kierros vaikuttaa etukäteen selväpiirteiseltä, vaikka yhtään suurta pelipankkia ei erotukaan.Illan päälähtönä ajetaan vain 28-vuotiaana kuolleen ravitreenari Joakim Sandvikstin muistoajo, jossa voittaja kuittaa 75 000 kruunua. Toto64-5:stä löytyy koko kierroksen eniten pelattu hevonen Jefferson Dotcom, mutta lähes 50 prosentin kannatus on sille liian kova lukema. Kierroksen parhaalta varmalta tuntuukin neloskohteen Diversity Pellini.on tehnyt vakuuttavia juoksuja. Toissa kerralla se sai porukan keskivaiheilta tilaa loppukurvin alussa ja lensi aivan omaa vauhtiaan voittoon tullen 12,4-vauhtia viimeiset 400 metriä. Viimeksi se tykitti takaporukoista vieläkin lujempaa, 10,3/400 metriä, mutta kovassa lopetuksessa se ei ehtinyt kuin neljänneksi. 3-vuotias tamma vaikuttaa todelliselta lupaukselta ja Hanna Lähdekorven ajokki saa yksin paalulta lähtevänä hallinnoida keulassa tätä lähtöä.sai viimeksi pitkään ilmassa roikkuneen voiton hienon esityksen päätteeksi. Ruunalla kierrettiin kolmannesta ulkoa kierros jäljellä johtavan rinnalle, josta se runnoi jopa helpon oloiseen voittoon. Pidempi matka sopisi hevosen ominaisuuksille mailia paremmin, mutta Magic Happensilta löytyy myös vauhtia ja se on jäänyt aivan liikaajavarjoon.tuntuu parantaneen Hanna Lähdekorven treeniin siirryttyään. Toissa kerralla se kiri kolmannesta sisältä hyvin kolmanneksi eikä hävinnyt kuin piikkiselkä-parille. Viimeksi ruuna menetti sisäpareissa asemiaan väsyneiden takana, mutta kiri tulisesti maalisuoraa, vaikkei seitsemättä sijaa korkeammalle ennättänytkään. Zelante C.R. parantanee edelleen kun sai pieneltä paussilta startin alle ja lähtö ei todellakaan ole pahimmasta päästä.on tulosrivistöään paremmassa tikissä. Viimeksikin se jäi kivikovassa Dreammokon voittamassa lähdössä johtavan rinnalle, mistä lopun taipuminen oli ymmärrettävää. Nyt ysiradalta on tiedossa pitkästä aikaa taloudellisempi reissu, ja Peter Untersteinerin ajokki ohittaa lopussa monta vastustajaansa. Vain kahdeksan prosentin kannatuksella ruuna on aivan liian vähän pelattu.