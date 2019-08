Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Charlottenlund 25.8.2019

Päivän Pankki: 5 Andre Ward (lähtö 6, Toto75-1)

Päivän ideaveto: 4 Generaal Bianco (lähtö 7, Toto75-2)

Päivän ideaveto: 5 Billi Time (lähtö 10, Toto75-5)

Päivän pommi: 9 Andromeda Font (lähtö 9, Toto75-4)

IS-pelisuositus

Kierroksen kohokohtana on kuudentena Toto75-kohteena ajettava Tanskan Derby, jossa D-ikäluokka mittaa paremmuuttaan. Niukka suosikki noin 75 000 euron ykköspalkinnon ottajaksi on Ken Eccen ajama Dekanen K. Vakavimman haasteen heittänee Dortmund, joka sekin vakuutti karsintavoitossaan. Lähtö pyritään selvittämään vain näillä kahdella hevosella.Flemming Jensenillä on peräti neljä suosikkia Toto75-kohteissa mukaan lukien rivin pankit Andre Ward ja Slide So Easy. Ensin mainittu toimii systeemien tukipilarina, jälkimmäinen varmistetaan yhdellä hevosella.voitti viimeksi Rättvikissa huomattavasti tämänkertaista kovemman lähdön. Ruunalla lähdettiin reissuun kolmannesta ulkoa runsas kierros jäljellä ja vaikka viimeisellä takasuoralla se ei näyttänyt menestyjältä, niin lopullisen menoluvan saadessaan Andre Ward runttasi vahvasti ja voitti lopulta varmoin ottein. Vastaavanlaisena sen tappiolla on vaikea spekuloida sopivassa porukassa. 2900 metrin matka on pelkkä etu ja Flemming Jensen päässee halutessaan varhaisessa vaiheessa keulaan.on aiemmin mainittu varmistus. Tosin viimeksi siltä olisi nappireissun jälkeen päätteeksi voinut odottaa parempaakin kiriä, mutta toissa startissaan se vakuutti keulajuoksun päätteeksi. Starttiraketti pääsee nytkin keulaan ja se on Charlottenlundin radalle iso etu. Generaal Biancon ja Slide So Easyn prosenttiero on turhan suuri.on näyttänyt kahdessa viime kisassa niin jäätävän hienolta, että se tulee juoksemaan vielä ison voittosumman. Varaa on jäänyt sekuntitolkulla ja se pystyy menemään ainakin 13-alkuisen tuloksen.on toki kova vastus, mutta silti sen ja Billi Timen prosenttien kuuluisi olla lähempänä toisiaan.oli mukana viimeksi hurjatasoisessa lähdössä ja meni neljännestä sisältä kovan ajan 12,1. Huono hevonen ei mene 3-vuotiaana tuollaisia aikoja ja tamma kannattaakin ottaa peleihin mukaan kaksiprosenttisena mikäli yhtään meinaa lyödä lähtöön laajempaa rastitusta.T75-1: 5 Andre WardT75-2: 1,2,5,3,4T75-3: 5,4T75-4: 4,5,11,2,9T75-5: 3,5T75-6: 4,2T75-7: 7 BaroloHinta: 10 euroaT75-1: 5 Andre WardT75-2: 1,2,5,3,4T75-3: 5,4T75-4: 4,5,11,2,9T75-5: 3,5T75-6: 4,2T75-7: 7,2,9,10,4Hinta: 50 euroa