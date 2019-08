Ravivihje: Toto75 Bergsåker 24.8.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Rättvikissä keulasta lopussa ohitetuksi tullut 11 Bucks To Burn on hopeadivisioonan ykköshevonen takaakin. Viimeksi se ei oikein syttynyt vastaamaan ulkoa kirineelle kuskin pideltyä turhan pitkään kiinni, mutta tasaisen reipas meno sopii ruunalle paremmin. Voitto on mahdollinen johtavan rinnaltakin. 5 Eldorado B. oli viimeksi sadekelissä normaalia nihkeämpi jo alussa, vaikkei esitys lopulta mitenkään huono ollut. Normaalisti se lataa keskeltä keulaan ja voisi vetää perille astikin. Mukana on kuitenkin useampia vauhtikestäviä hevosia, joten tempo voi mennä vaativaksikin. Axevallassa 10-lopetuksella 5. ulkoa voittoon kirinyt 8 Ural osoitti Åbyssäkin vireen pitävän, vaikka kärkisijat jäivätkin parijonosta tavoittamatta. Aktiivisella taktiikalla Jorma Kontion ajokki pääsee nopeasti vähintään johtavan rinnalle ja voi tarjota haasteen. Jos Eldorado B. ei jostain syystä tunnu hyvältä, keulapaikkakin on mahdollinen.



Haastajat ja yllättäjät: Vähemmän pelatuista löytyy kaksi maistuvaa tapausta. 4 Vienvia Fontin alkumatka meni viimeksi turhan vaativaksi, mutta ori punnersi kuitenkin asiallisesti perille. Edellisellä kerralla kiri takajoukoista oli todella terävä. Suotuisalla juoksulla vaarallinen. Liian pienelle huomiolle on jäänyt myös 7 Une Etoile Gar, joka tuli Axevallan tammalähdössä lopun 08-kyytiä. Kengät on tarkoitus riisua tällä kertaa. 3 Spickleback Facen osalta Jubileumspokalen pilaantui heti alkulaukkaan ja treenitiedotkin ovat hieman epävarmoja. Parhaimmillaan ollessaan korkealle, mutta ehkä verkkaiselle avaajalle ei tarjota nyt vaativaa reissua? 12 Esprit Sisu runnoi viimeksi päätöskierroksen kolmatta ilman vetoapua voittoon asti. Vastus on nyt kovempi. 1 Picasso kiri Rättvikissä 4. sisältä lopun terävästi. Totosija on taas mahdollinen, mutta voitto tulisi yllätyksenä.



Juoksunkulku: Eldorado B. ohittaa vaivatta sisäpuolelta lähtevät, Ural ilmestyy heti rinnalle. Bucks To Burn voi kiertää avauskierroksen aikana toisen radan vetäjäksi, jos vauhti sallii.



Pelijakauma: Bucks To Burn (27%) on oikea suosikki. Spickleback Face (15%) ja Esprit Sisu (10%) ovat ylipelattuja. Varsinkin Une Etoile Gar (2%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.



Ranking: A) 11, 5, 8 B) 4, 7, 3, 12, 1 C) 9, 10, 2 D) -