Ravivihje: Toto75 Bergsåker 23.8.2019

Bergsåkerin kaksipäiväisten ravijuhlien ensimmäinen ilta tarjoaa seuraajilleen laadukasta urheilua ja kiinnostavaa pelattavaa, joten mikäs sen parempi tapa onkaan virittäytyä huomiseen raviväen karkkipäivään. Lähdöissä riittää ilahduttavan paljon myös suomalaisväriä niin hevosissa, treenareissa kuin kuskeissakin.Illan päälähtönä ajetaan 250 000 kruunun ykköspalkinnolla ajettava Nahars lopp, jossa sarjamääritys on varsin mielenkiintoinen. 3-vuotiaat saavat 40 metriä hyvitystä 4-vuotiaisiin, jotka saavat puolestaan 20 metriä etumatkaa 5-vuotiaisiin. Sarjamääritys on selvästi onnistunut, sillä lähtö on tasoltaan jäätävä. Paalun huippulupauslähtevät jahtaamaan takamatkoilta mm.jaPuolestaan avoimessa lähdössä Suomen toivokoittaa mailin pyrähdyksessä pitää takanaanjaToto75-kohteissa löytyy kelpo varmaehdokkaita lähes jokaisesta lähdöstä ja rivi vaikuttaa etukäteen varsin selväpiirteiseltä. Elävyyttä haetaan rastaamalla varmaksi kaksi maistuvaa hevosta, jotka eivät jostain syystä ole edes lähtönsä suosikkeja – toki iltaa kohti asiat saattavat muuttua.avasi huippuesityksellätreenistä. 40 metrin takamatkalta lähtenyt ori pääsi sujuvasti kolmanteen ulos ja kuskin antaessa menoluvan noin 800 metriä ennen maalia, radalla liikkui vain yksi hevonen. Dreammoko paiskasi lyhyellä matkalla kyselemättä keulaan jatkaen murskaavaan voittoon kovalla täyden matkan volttituloksella 11,9. Viimeiset 700 metriä se tuli 08,9-kyytiä, mutta vielä aikoja ja kellotuksia enemmän vaikutti olemus, joka oli Dreammokolla aivan jäätävän hieno. Vastustajien kannalta pelottavaa on, että ori saattaa vielä parantaa entisestään jasaa pistellä tosissaan tossua toisen eteen mikäli meinaa Dreammokon pitää loppukirissä takanaan.Brenne Järven avasi viimeksitreenistä hyvällä esityksellä. Ruuna kiersi takaporukoista kärjen tuntumaan viimeiselle takasuoralle mentäessä ja ratkaisi maalisuoralla homman varmasti edukseen. Viimeisen tonnin ruuna polki 24,2-kyytiä. Voittomarginaali ei ollut iso, mutta ruunalla pyöri iloisesti korvat vielä maalin kohdalla ja kuski sai keskittyä viimeiset 100 metriä maisemien katseluun, joten voimia jäi selvästi paljon varastoon. Brenne Järven palasi tuohon kisaan tauolta, joten oletettavasti parantaa yhä saatuaan startin alle. Vastus voisi olla nyt kovempikin, stayer-matka ei tuota ongelmia ja tietysti suuri plussa myös kyytiin hyppäävästä. Lähdön suosikkikulkee voittoputkessa, mutta nyt vastus on aiempaa vaativampi. Mainittakoon, että tämä lähtö oli harvinaisesti avoin myös suomenhevosille, mutta valitettavasti yhtäkään kotimaisen rodun edustajaa ei ilmoitettu.on voittanut molemmat starttinsatreenistä. Tauoltapaluussaan se voitti varmoin ottein kolmannesta ulkoa. Viimeksi se nuiji johtavan rinnalta vakuuttavaan voittoon huipputuloksella 12,0ake. Sympaattisesti kieli ulkona suusta juokseva tamma on jäänyt peliprosenteissa hämmentävän paljonvarjoon.suojatti ei ole toki vielä tappiota kokenut, mutta viime starteissa se on ollut jo todella liki. Viimeksi tamma eteni heittämällä keulaan neljännen radan kautta viimeisellä takasuoralla, mutta ravi sakkasi pahemman kerran loppukurvissa ja laukka oli todella lähellä. Ravi ei ollut hyvää sen jälkeenkään, toki tamma osoitti hienoa juoksupäätä vastatessaan voittoon. Myöskään toissa kerralla ravi ei ollut maailman rytmikkäintä enää loppumatkasta.on tehnyt hyvät lopetukset vaikeilta paikoilta viime starteissaan. Varsinkin viimeksi Gävlessä ruuna vakuutti kiriessään kymppivauhteja neljättä-viidettä rataa pitkin ja oli hyvä toinen. Amatöörilähdössä on myös suosiva tekijä, että kuski tuntee hevosensa kuten tässä tapauksessa.on tuore tuntuma Balotelli Crowniin. Ruuna on jäänyt 8%:n prosentin kannatuksellaan aivan liian vähän pelatuksi tasaisessa lähdössä.Voitokasjäi viimeksi Solvassa umpipussiin kolmanteen sisälle. Sitä ennen tammalla ajettiin aggressiivisesti johtavan rinnalle ja väsyminen oli kovassa lähdössä ymmärrettävääkin. Nopea lähtijä saa kakkosradalta loistoreissun eikä se luokaltaan ole suosikkeja huonompi. Vain kolme prosenttia pelattunaajokki on erittäinkin maistuva rasti.on tehnyt pelkästään hyviä juoksujatreenistä ja ruuna tuntuu koko ajan vain parantavan otteitaan. Lahden kunkkariviikonloppuna se hävisi pitkän kirin päätteeksi vain kovalle. Uumajan viime startissaan sillä käännettiin kiriin loppukurvissa ja ruuna karkasi helposti maisemiin. Lähtö oli toki tämänkertaista huomattavasti helpompi, mutta Redhot Tap Dancerin olemus oli todella hieno. Lähdön iso suosikki Le Crack Sox jäi pois ja jos kärjessä hullutellaan vähänkään ylivauhtia, niinajokki noukkii lopussa monta.T75-1: 2,7T75-2: 5 Brenne JärvenT75-3: 9 DreammokoT75-4: 1,3,9,7,2,5,6,10T75-5: 2,6,8,1,12T75-6: 1 PowerT75-7: 9,6,2Hinta: 12 euroaT75-1: 2,7,11,10,12T75-2: 5 Brenne JärvenT75-3: 9 DreammokoT75-4: 1,3,9,7,2,5,6,10T75-5: 2,6,8,1,12T75-6: 1,8,5T75-7: 9,6,2Hinta: 90 euroa