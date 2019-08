Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Bjerke 22.8. 2019

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 5

Toto75-2: 10, 11, 8

Toto75-3: 11, 12

Toto75-4: 11

Toto75-5: 5, 2, 8, 1

Toto75-6: 4, 12

Toto75-7: 7, 4, 10, 12, 3

Hinta: 12,00 €



Suuri

Toto75-1: 5

Toto75-2: 10, 11, 8

Toto75-3: 11, 12

Toto75-4: 11

Toto75-5: 5, 2, 8, 1

Toto75-6: 4, 12, 2, 6, 1, 8, 3

Toto75-7: 7, 4, 10, 12, 3

Hinta: 42,00 €



Torstain 75-kattauksen tarjoaa Bjerken rata Oslossa. Hyvätasoisten lähtöjen mielenkiintoisin vääntö käydään kultadivisioonassa, jossa yhteen iskevät piippuhyllyn paikoiltaan huippulahjakasja vanha kunnon. Kierroksen eniten pelatuin hevonen on puolestaan kylmäveristen 3100 metrin matkalla juokseva, jonka tappiolla on hyvin vaikea spekuloida ja sen voi hyvillä mielin rastata varmaksi. Systeemien toinen varma löytyy avauskohteen tammalähdöstä.Huimat 81 kertaa voittanutta 12-vuotiasta Ulsrud Teaa ei tunnu ikä painavan, vaan se on tälläkin kaudella tehnyt vakuuttavaa jälkeä. Keväällä Elitkampenissa kolmanneksi sijoittunut vauhtitamma piti Oslo GP-päivän kylmäverilähdön jälkeen pienen kesätauon, jolta palasi toissa kerralla Sörlandetsin Norjan kylmäveritammojen mestaruuslähtöön. Ulsrud Tea veti siinä keulassa kovaa vauhtia karaten omille teilleen. Svein Ove Wassbergin ajokki on juossut niin eri tason lähtöjä, että se nousee 80 metrin pakiltakin lähelle. Eikä pienessä lähdössä 3100 metrin matkalla pitkästä pakista hirveästi pidäkään olla huolissaan. Ulsrud Tea päässee kohtalaisen nopeasti kärkiporukkaan ja ratkaisee viimeistään kovalla kirillään.vakuutti varsinkin toissa kerralla Jarlsbergissa, missä tamma juuttui avauspuolikkaan ajaksi kolmannelle. Johtavan rinnalle päästyään Stian Eilefsen prässäsi voimalla nytkin mukana olevaaja kierros paineltiin 10,9-kyytiä. Siitä huolimatta Riva Renn karkasi maalisuoralla vastustajiltaan voittaen selvästi kuskin vain nauttiessa kyydistä. Birin viime startissa se sai vetää keulassa kävelyä ja tamma oli velvoitettukin voittamaan. Riva Renn lähtee kovaa matkaan ja tuskin todennäköisesti ensimmäiset keulat ottavalla Divine Saltilla halutaan uudestaan kokea Jarlsbergin mankelia, joten Riva Rennilla on hyvä sauma päästä keulaan. 29 prosenttia pelattuna Riva Renn on maistuva varmahaku.sijoittui viimeksi hirmutasoisessa tammojen EM-lähdössä Solvallassa kahdeksanneksi. Eirik Høitomtin ajokki matkasi viidennessä sisällä ja olisi ainakin muutaman sijan ollut korkeammalla mikäli kiritilat olisivat auenneet aiemmin. Pussituksesta huolimatta tamma kiskaisi päätöskierroksen 10,1-vauhtia. Toissa startissaan Birissä se kiri Norjan lämminveritammojen mestaruuslähdössä näyttävästi voittoon neljännestä ulkoa. Paikka on toki karu ja viimeksi itsensä On Track Piratenin kirissä ohittanutkova vastus, mutta silti 14 prosenttia on liian vähän. Mainittakoon, että ennen kuin Norjan V75-vaihtopooli yhdistyi muihin maihin, niin Madelen L.T.C. oli lähes tasaveroisesti pelattu Captain Morganin kanssa.Ruuna on yksi harvoja ruotsalaisvieraita Bjerkessä. Erik Berglöfin ajokilla onnistui toki viimeksi juoksukin kuin elokuvissa, mutta jykevä ruuna lopetti hyvällä tyylillä 12,2-vauhtia viimeiset 400 metriä voittaen helposti. Toissa kerralla se sai liian myöhään kiritilat ja olisi ollut muuten paljon lähempänä nytkin mukana olevaa. Vahvalle jässikälle 3100 metrin matka on iso plussa. A Deal Is Deal ei ole mikään kovin todennäköinen voittaja, mutta 4% on silti liian vähän.veti toissa kerran Birissä 3100 metrillä keulasta reippaalla tempolla koko matkan ja irrotti siitä huolimatta 11-lopetuksessa murskaavaan voittoon. Viimeksi lähtö meni hiitinajoksi pahan alkulaukan jälkeen ja sen startin saa unohtaa. Ykkösradalta on tiedossa loistoreissu ja aivan pelaamattomana ori kannattaa olla mukana ainakin laveammilla lapuilla.