Ravivihje: Toto75 Jägersro 21.8.2019

Suosikit: 5 Global Welcome aloitti kauden helpolla voitolla kevyessä porukassa Visbyssä, mutta viimeksi kiritilat eivät auenneet 3. sisältä. Kohtalainen avaaja voi päästä tässä hakemaan vetotyöt suosiolla ja sen myötä voitto olisi ulottuvilla. 8 Alone tarjonnee lähtöpaikasta huolimatta kovan vastuksen. Sprintermästarenissa enemmän enemmänkin vahva ori jäi odotetusti osattomaksi, Mantorpissa se väänsi johtavan rinnalta hyvin. Örjan Kihlström nousee vahvistuksena rattaille ja valjakko voi yltää vaativammallakin reissulla voittomatsiin.



Haastajat ja yllättäjät: Loistokuntoinen 6 Staro Moschino ratkaisi Vieremän suurkilpailun hallitusti 4. ulkoa ja tuli Solvallassa Evaluaten vanavedessä takajoukoista vahvasti 10-vauhtia perille. Ruuna jää alussa taka-alalle, mutta omaa mahdollisuudet finaalipaikkaan, jos juoksu ei mene aivan taktikoinniksi. 4-vuotias tuli Suomeen juuri Johan Untersteinerilta, joten kuski tuntee hevosen hyvin. Jos 3 Magic Cash on saatu tauon aikana viritettyä alkukevään iskuun, ei sekään ole vailla mahdollisuuksia. Gävlessä ruuna porskutti pitkällä matkalla keulasta selvään voittoon, mutta joutui toukokuun starteissa turhan koville. 2 Gambit Broddella rima on nyt aiempaa selvästi korkeammalla, mutta juoksupaikka löytynee todennäköisesti johtavan takaa. Kyvykäs 10 My Tambourine Man on ruunattu viime startin jälkeen jossa se laukkasi heti kiihdytyksessä. Bodenissa se kiri 3. ulkoa alle 10-vauhtia perille. Takaa kaikkien lyöminen on kuitenkin tiukassa. 4 Tengil Face teki Kalmarissa varsin vahvan suorituksen ja ruunan balanssia kevennetään tähän tuntuvasti. 1 Moneykeeper on tehnyt kelpo suorituksia, mutta hyvistä asemista huolimatta kärkisija tuntuu tässä aika vaativalta.



Juoksunkulku: Gambit Brodde nappaa ensin keulat, mutta luovuttaa ne pois. Global Welcome lähtenee sen verran reippaasti, että on ensimmäinen kysyjä. Alone kiertää jossain vaiheessa toisen radan vetäjäksi, jos vauhti on rauhallista.



Pelijakauma: Global Welcomen (46%) pinnat ovat kasvaneet jo liian suuriksi. Alone (11%) on alipelattu, samoin Staro Moschino (6%). Gambit Brodde (12%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 5, 8 B) 6, 3, 2, 10, 4, 1 C) 11, 9, 7 D) -