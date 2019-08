Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 20.8.2019

Päivän pankki: 4 Easy Cash (lähtö 7, T64-4)

Päivän pankki: 4 Gulfstream Am (lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 7 Porthos Race (lähtö 6, T64-3)

Ideaveto: 3 Aron Palema (lähtö 8, T64-5)

Ideaveto: 2 Palais Bourbon (lähtö 9, T64-6)

Päivän pommi: 9 Lutecia (lähtö 5, T64-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4

Toto64-2: 12, 9

Toto64-3: 6, 2, 7, 10

Toto64-4: 4

Toto64-5: 1, 3

Toto64-6: 5, 14, 2

Hinta: 4,80 €



Hinta: 4,80 €



Suuri

Toto64-1: 4

Toto64-2: 12, 9

Toto64-3: 6, 2, 7, 10, 9, 5, 4

Toto64-4: 4

Toto64-5: 1, 3, 8, 9

Toto64-6: 5, 14, 2, 12, 15, 13, 9, 1

Hinta: 44,80 €



Hinta: 44,80 €

Solvallan kohteet ovat varsin mielenkiintoisia lahjakkaine hevosineen, mutta pelillisesti 64-rivi vaikuttaa hieman liian selväpiirteiseltä.Luottohevosten lisäksi myös tammalähdön Lady Nadine ja ”hopeadivarilaisten” Virginia Grif ovat lähellä täysosumaa. Niille haetaan kuitenkin vähemmän pelattuja ideahevosia kavereiksi.Mainiosti uransa aloittanut 3-vuotiaskoki viimeksi keulasta tappion paremmalleen 10-lopetuksessa, mutta tuli itsekin juosten perille asti ja oli selvällä marginaalilla kakkonen. Rivakasti auton takaa käynnistyvä ori suhahtaa taas kärkeen, eikä tämänkertaisista vastustajista yksikään ole toistaiseksi osoittanut otteita, jolla suosikin pystyisi ohittamaan. Paluu voittojen tielle on liki.Kahdella voitolla keväällä aloittanutpalasi pari viikkoa sitten pienten jalkamurheiden jälkeen tositoimiin ja ratkaisi johtavan takaa helposti lopussa. Toukokuun kisassa se räväytti heti startista johtoon ja irrotteli päätöspuolikkaan 10,7-kyytiä. Vaikka hyviä 3-vuotiaita on vastassa, vaikuttaa Conrad Lugauerin suojatti silti muita päätä pidemmältä, ja jos pidempi reissu Solvallaan ei tuo ongelmia, voittosarja jatkunee.Amatöörit kamppailevat paikoista Jägersron Derby-sunnuntain ”Elitloppetiinsa”. Viime vuonna ahkerasti 75-lähtöjä juossutei ole vielä avannut voittotiliään tällä kaudella, mutta kunnon ja kuskin puolesta se voisi hyvinkin tapahtua tässä. Viimeksi 2. ulkoa takasuoralla kärjen rinnalle kiertänyt ruuna sai tunnustaa kovan Bo C:n paremmakseen lopussa, mutta suoritus kieli nousuvireestä. Mats Holmstedt on amatöörilähtöön kelpo narumies.Viime vuosina ongelmista kärsinyton saanut nyt kaksi starttia alle ja voisi haastaa suursuosikin. Färjestadin reipasvauhtisessa kisassa se ravasi sisärataa kolmantena, josta ajautui maalisuoralla keulasta voittaneen Mr Lindyn taakse pussiin. Terveyspuolen salliessa Aron Palemalla olisi edellytyksiä ykköstasolle asti, sillä aiemmalta uralta plakkarissa ovat jo voitot niin hopea-, pronssi- kuin Klass I -finaalistakin.on tehnyt kahdessa viime startissa johtavan takaa kelpo esitykset ja liikkui varsinkin toissa kerralla kevyellä askeleella perille. Voitot ovat olleet harvassa, mutta uusi kuski voisi hyvinkin piristää ruunaa sen verran, että tasaisessa lähdössä suotuisalla juoksulla kärkikamppailuun olisi eväitä. Pienellä peliosuudella mukaan lapuille.on toki otollinen tehtävä tammavoltissa, mutta myös lahjakastekee lähes täysin unohdettuna mieli ottaa mukaan. 4-vuotias oli Åbyssä kesätauon jäljiltä johtavan takaa vielä hieman tasainen, mutta komearaaminen tamma parantaa varmasti saatuaan startin kroppaansa. Koostaan huolimatta se pääsee voltista reippaasti liikkeelle.