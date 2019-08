Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Tingsryd 18.8.2019 – 249 290 euroa ekstraa

Päivän pankki: 5 Durello (Lähtö 5, T75-2)

Ideaveto 1: 10 Tango Negro (Lähtö 9, T75-6)

Ideaveto 2: 2 Niky Flax (Lähtö 10, T75-7)

Päivän pommi: 4 Target Kronos (Lähtö 9, T75-6)

IS-pelisuositus

Durello vaikuttaa etukäteen kierroksen todennäköisimmältä voittajalta tauosta huolimatta. Ruuna vakuutti talven starteissaan ja nyt se kohtaa varsin sopivan näköisen vastuksen. Joakim Lövgren tapaa tuoda suojattinsa kunnossa radoille, eikä tauosta kannata olla liikaa huolissaan. Maili ei ole lahjakkuudelle paras matka, mutta Durellolla löytyy myös nopeutta ja tässä porukassa se pystyy voittoon vaikka jäisi johtavan rinnallekin.Tango Negro oli viimeksi loistava Åbyssa, kun 07-vauhtisesta avauksesta huolimatta kiri open strechiä pitkin johtavan takaa toiseksi.Tämänkertaisessa tehtävässä se on jäänyt turhan vähälle huomiolle viiden prosentin kannatuksellaan, vaikka takarivi tietysti omat mutkat matkaansa tuokin.Niky Flax on tehnyt jatkuvasti hyviä juoksuja vaikka taulussa ei voittoja näykään. Viimeksikin sillä kierrettiin johtavan rinnalle, josta voitonkin se hävisi vasta aivan kalkkiviivoilla. Ruuna jatkaa ennakkotietojen mukaan ilman kenkiä ja kakkosradalta on tiedossa loistoreissu. Vain 11 prosenttia pelattuna se lyödään pienemmän systeemin apuvarmaksi.Target Kronos tekee ensimmäisen starttinsa Hanna Lähdekorven treenistä ja se on jäänyt alustavasti aivan liian vähälle huomiolle vain kahden prosentin kannatuksella. Ruuna on luokkaisa menijä ja uusista käsistä saattaa piristyä yllättävänkin paljon. Se lähtee kovaa liikkeelle ja saanee suotuisan reissun.PieniToto75-1: 11,1,3,2,6Toto75-2: 5 DurelloToto75-3: 4 Thriller N.P.Toto75-4: 5 Corleone D.K.Toto75-5: 3,7,6,1Toto75-6: 6,2,3,10,5,4Toto75-7: 2 Niky Flax12 euroaSuuri:Toto75-1: 11,1,3,2,6Toto75-2: 5 DurelloToto75-3: 4 Thriller N.P.Toto75-4: 5,3,1Toto75-5: 3,7,6,1Toto75-6: 6,2,3,10,5,4Toto75-7: 5,272 euroa