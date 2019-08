Ravivihje: Toto75 Örebro 17.8.2019 - jättipottikierros

Suosikit: 1 The Real Face pääsee parhaalta mahdolliselta paikalta matkaan ja Erik Adielssonin avustuksella se voi onnistua puolustamaan johtopaikan alussa. Tasaisen reippaalla matkavauhdilla ruuna voisi vetää maaliin saakka. Åbyn voitto tuli juuri keulasta. 4 Inspector on voltin nelosradan selvittäessään kova tekijä. Toissa kerralla se porhalsi johtavan rinnalta ylivoimaiseen voittoon ja paikkasi viimeksi lähtölaukkansa vauhdikkaalla lopetuksella takaa. 3 Kapten Kidd otti heinäkuussa kaksi varmaa keulavoittoa hieman laiskalla tyylillä, mutta pystyy parempaankin. Ei ulkona. 7 Västerbo Pokerface palaa lähes vuoden tauolta, mutta kyseessä on kyvykäs ruuna. Vuosi sitten se oli oman derbykarsintansa suosikki, muttei ollut kisassa parhaimmillaan.



Haastajat ja yllättäjät: 12 Global Unesco on voittanut kaksi viime starttiaan hallitusti johtavan rinnalta ja vaikuttaa riittävältä 75-tasollekin. Paikka suosikkeihin nähden on tietysti hankala. 6 Running Like Hell kiri viimeksi 5. ulkoa 700 metriä 10-vauhtia ja ratkaisi varmasti. Årjängin 75:ssä se laukkasi lähtösuoran päässä. Vähemmän ajavalle kuskille paikka voi tuottaa nytkin vaikeuksia, mutta hevonen on riittävä. Yllätysosastolta 11 Dolorosa Am on kelpo tapaus ja teki pieneltä tauolta viimeksi asiallisen kirin 3. ulkoa. Parantaessaan se voisi omata pieniä mahdollisuuksia kuten myös 5 Untilwemeetagain, joka esitti Bollnäsissä sisältä virkeän lopetuksen. Lähtöpaikka on toki hieman kiharainen.



Juoksunkulku: The Real Face voi pitää sisältä kärkipaikan, Kapten Kidd lienee sille kovin haastaja ensi metreillä.



Pelijakauma: Kierroksen tasaisimmassa lähdössä ei suuria vääristymiä. Ehkä Dolorosa Am (1%) ja Untilwemeetagain (2%) ansaitsisivat hieman enemmän peliä.



Ranking: A) 1, 4, 3, 7 B) 12, 6, 11, 5 C) 2, 9, 10 D) -