Ravivihje: Toto64 Örebro 16.8.2019

Päivän Pankki: 11 Lucifer Lane (Lähtö 4, T64-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 6 Davy Jones Sisu (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 8 Waikiki Silvio (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi: 6 Jobie Storm (Lähtö 5, T64-2)

