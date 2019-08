Ravivihje: Toto75 Solvalla 14.8.2019

Suosikki: Huippuhienon Jubileumspokalenin suosikki on 9 Who's Who. Pasi Aikion suojatti on aloittanut kauden erinomaisesti ja ollut hyvä joka kerralla. Eskilstunassa se nousi toisen radan vetäjäksi ennen puolimatkaa ja ratkaisi lopussa helpolla tyylillä. Reipas matkavauhti sopisi erinomaisesti Örjan Kihlströmin ajamalle oriille. Korkeilla prosenteilla ei kuitenkaan varmaksi asti.



Haastajat ja yllättäjät: Vahvalla kirillä 3. ulkoa kärkihevosen Rättvikissä tavoittanut 6 Milliondollarrhyme nousee ykköshaastajaksi. Fredrik B. Larssonin ruuna on esiintynyt kovissa lähdöissä edukseen ja on kirissä erittäin vaarallinen, jos pääsee aloittamaan sen sopivalta paikalta. 4 Villiam ei ollut kauden avauksessaan erikoinen, mutta tässä UET GP-voittajalta on lupa odottaa selvästi parempaa. Kengät napataan nyt pois. Vähemmän pelatuista mielenkiintoisimmalta vaikuttaa hieman hankalasta lähtöpaikasta huolimatta 7 Selmer I.H., sillä Mika Forssin ajokki jätti Torniossa erittäin hyvän vaikutelman kevään epäonnistumisten jälkeen. Kenkiä otetaan nyt pois ja viime syksyn Breeders Crown -esitys on vielä muistissa. 8 Perfect Spiritin lähtöpaikka on myös huono, mutta luokkansa puolesta sekin pystyy menestymään. Paremmilta paikoilta lapulle mahtuu 2 Gretzky B.R., joka pinkoi Hugo Åbergsissa sisältä minkä pystyi. Asetelmat ovat nyt suosiollisemmat ja nopea ori voi saada hyvän reissun. 10 Hachiko de Veluwe kadotti Axevallassa ravinsa viimeisen takasuoran lopussa noustuaan 2. ulkoa kirikaistalle. Lahden voitot ruuna nappasi keulapaikalta, joten tehtävä on nyt lähtökohtaisesti hankalampi. 1 Norton Commander hallitsi Vincennesissä johtopaikalta, mutta laukkasi viimeksi kakkossijan loppusuoralla. Vaikka se saisikin keulat puolustettua, tehtävä tuntuu hieman liian kovalta.



Juoksunkulku: Norton Commander ja Gretzky B.R. ratkaisevat keulapaikan kohtalon kiihdytyksessä. Villiam etenee toisen radan vetäjäksi?



Pelijakauma: Who's Who (49%) on liian selvä suosikki ja lähtö on kauttaaltaan pelijakaumaa tasaisempi. Selmer I.H:n (1%) peliosuus on liian pieni.



Ranking: A) 9 B) 6, 4, 7, 8, 2, 10, 1 C) 11, 5, 12, 3 D) -