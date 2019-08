Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Jägersro 13.8.2019

Päivän varma: 6 Ornello (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto 1: 4 Magic Happens (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto 2: 3 Allocco Jet (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto 3: 3 Cassiopeia (Lähtö 9, T64-6, T4-4, PD-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 4

Toto64-2: 6

Toto64-3: 2, 3, 10

Toto64-4: 5, 3

Toto64-5: 7, 9, 2

Toto64-6: 3, 10, 2, 7, 9, 1

Hinta: 21,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 7, 1, 4, 6

Toto64-2: 6

Toto64-3: 2, 3, 10

Toto64-4: 5, 3

Toto64-5: 7, 9, 2

Toto64-6: 3, 10, 2, 7, 9, 1

Hinta: 43,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Kierroksen suurimmat suosikit ovat neljännen kohteen M.T.Naomi ja viidennen kohteen Man Of Steel. Molemmat suuret suosikit varmistetaan kuitenkin vihjesysteemissä. Kierroksen varma löytyy Toto64-pelin toisesta kohteesta.Tämän illan varma löytyy aloittelevien hevosten koitoksesta.voitti vakuuttavalla tyylillä molemmat Halmstadin voittojuoksunsa alkukesästä. Sen jälkeen ori sijoittui kuudenneksi kovempitasoisessa lähdössä, missä esitystä ei pääse kuitenkaan moittimaan. Hevonen joutui kiertämään ulkoratoja pitkin ilman vetoapua kestäen asiallisesti perille. Toissa kerralla Ornello laukkasi Saksan Derbykarsinnassa finaalipaikkansa loppusuoralla ollessaan vielä toisena. Viimeksi Derbyn lohdutuslähdössä ori laukkasi hylkäykseen jo alkumatkasta. Kovaa matkaan ampaiseva Ornello ottanee lähdön komentoonsa, mistä hevonen vetää pitkään.Vaikkataulussa ei näy voittoja, ei hevosen nykyvirettä pääse moittimaan viimeisten suoritusten perusteella. Toissa kerralla Halmstadissa hevonen käänsi kolmannesta parista ulkoa kiriin kierros ennen maalia. Ruuna tuli vahvasti ulkoratoja pitkin viimeisen tuhannen 11,8-vauhtia jääden vain niukasti kolmanneksi. Viimeksi Åbyssä Magic Happens aloitti jälleen kolmannessa ulkona, mistäner käänsi valmennettavansa kohti paikkaa johtavan rinnalla kierros ennen maalia. Hevonen kamppaili urheasti perille, vaikka jäikin lopussa kolmanneksi.Myös tämä ideaveto on jäänyt sekavan taulunsa ansiosta liian vähäiselle huomiolle.on juossut Ruotsin puolella kolmesti jättäen hyvän kuvan itsestään. Debyyttistartissaan Jägersrossa ori eteni vauhdissa johtavan rinnalle, mistä hevonen oli tekemässä hyvää suoritusta, kunnes se laukkasi loppukaarteessa. Toissa kerralla Allocco Jet ravasi johtavan takana, mistä ori sai loppusuoralla tilat ja tuli voimat säilyen maaliin. Viimeksi hevonen laukkasi loppukaarteessa, mutta sen startin saa unohtaa. Hyvältä paikalta starttaavaa kolmevuotiasta on pelattu alustavasti ainoastaan kymmenen prosenttia!Keulajuoksuun tähtäävä tanskalaisvierasvoitti toissa kerralla juuri kyseisellä keulataktiikalla oikein hienoin ottein ravaten komean 13-tuloksen täydellä matkalla. Viime kerralla tamma osallistui Jägersron Hugo Åbergs -päivänä kovatasoiseen tammojen Summer Meeting -finaaliin. Sielläsuojatin kohtaloksi koitui paikka johtohevosen rinnalla. Siitä hevonen taisteli hienosti itsensä viidenneksi. Tamma on luotettu alustavassa pelijakaumassa käsittämättömästi vasta nelossuosikiksi.