Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Färjestad 12.8.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 7 Humble Hill (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideavarma: 4 Lotusathena (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Ideaveto: 3 Macabeo (Lähtö 4, T64-1)

Päivän Pommi: 1 Only One Winner (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 6, 3, 2

Toto64-2: 2, 1, 8

Toto64-3: 7, 3

Toto64-4: 4

Toto64-5: 7

Toto64-6: 4, 7, 1, 5

Hinta: 7,20 €



Suuri

Toto64-1: 6, 3, 2

Toto64-2: 2, 1, 8

Toto64-3: 7, 3

Toto64-4: 4, 7

Toto64-5: 7

Toto64-6: 4, 7, 1, 5, 6

Hinta: 18,00 €



on sopiva peruspilari peleihin, eikä kannata tänään tehdä hommasta liian vaikeaa, vaan kannattaa luottaa sopivista asemista liikkeelle pääsevään oriiseen. Myöskoko matkan johto vaikuttaa olevan lähellä, joten voi myös koittaa kahta pankkia. Yhdellä tai kahdella varmalla saa laput pysymään sopivissa merkkimäärissä, ja kun kumpikaan ei ole alustavasti mitenkään liikaa pelattu, on niiden pelissä mukavasti etuakin.taulu ei välttämättä lupaa onnistumista, mutta ori on kuitenkin huippulahjakas tällaisiin lähtöihin, ja se on kommenttien mukaan palaamassa pikkutauolta hyvässä iskussa. Rattaille istuu vielän vahvistukseksi, ja lähtöpaikkakin suosii volttilähdössä. Se pääsee rauhassa ja lujaa liikkeelle ulommalta juoksuradalta, ja tehtävä 2640 metrin matkalla vaikuttaa kuin tehdyltä vahvan oriin ominaisuuksille.on kevään aikana siirtynytvalmennuksen. Tammalla on itseluottamuksen takia ja pisteiden keruunkin vuoksi ajettu tosi helppoja lähtöjä, mutta se on myös näyttänyt voimansa esityksissään uusista käsistä. Viimeksi se joutui pistelähdössä juoksemaankin, kun, mentiin reipasta, mutta silti tuli prässiä. Pistelähtöön oli itseasiassa sattunut yllättävän hyvät hevoset, mutta Lotusathena voitti silti varsin suvereeniin tyyliin. Vastaavalla menolla se johtanee tätäkin lähtöä alusta loppuun, ja saatuaan pari starttia alle se voi vielä parantaakin menoaan.oli pienen tauon ja kaikkien kenkien riisumisen jälkeen viimeksi Åmålissa kuin uusi hevonen. Ruuna jäi ensimmäiseksi kaarteeksi kiertämään neljättä rataa ja juoksi sen jälkeen johtavan rinnalla. Se ei saanut otetta Trilly Of Nandosta, mutta tuli vahvalla menolla maaliin saakka, ja ennen kaikkea ravi oli aiempaa sulavampaa. Nyt paikka on sisempänä ja 1000 metrin radan kaarteet sopinevat viime kerran 800 metrin mittaista kaviouraa paremmin. On mielenkiintoista nähdä, millainen Macabeo tänään on. Norjalainen suosikkion juossut kovia ikäluokkahevosia vastaan, mutta se ei silti ole tehnyt mitään häikäisevää urallaan, ja suosikki tuntuu yliarvostetulta esimerkiksi juuri Macabeoon verrattuna.kohtasi tämän lähdönviimeksi Åmålin 800 metrin radalla. Se otti nopeana avaajana keulan ja antoi sen pois toiselle kovalle starttarille eli Pederille, ja sama saattaa toistua tänäänkin. Toisaalta Peder Myklan paikka on nyt monen hyvän avaajan ulkopuolella. Only One Winner joka tapauksessa saa taas hyvän paikan, ja viimeksihän se rutisti ohi lopussa Peder Myklasta. Only One Winner on silti viime kerran kilpakumppaniaan vähemmän pelattu. Sen otteet ovat hieman ailahdelleet, mutta kokonaisuutena kesä ja kevät ovat olleet hyvää menoa, ja viimeksi se oli parempi kuin pitkään aikaan. Täyden matkan tulos 13,3 on kovaa menoa Åmålissa. Vastaavalla tasolla ollaan pitkällä tässä.1 Chenille/Kaj Widell9 Magnificent Tooma/Jarno Koskela (Heikki Koskela)12 Muscleman/Jorma Kontio4 Keep Love/Jorma Kontio11 Hot Shot/Kar Aikio6 Vavin Love/Jorma Kontio4 Mr Planner/Kaj Widell14 Quite A Charm/Kaj Widell12 Cool On Photos (FI)/Jorma Kontio (Katja Melkko, omistaja ja kasvattaja Järvelä Aki ja Myllymäki Maarit, Suomi)9 Whisky Akema/Jorma Kontio3 Girlpower Sisu/Jarno Koskela (Heikki Koskela)