Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Dannero 11.8.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 8 Grisle Odin G.L. (Lähtö 9, T75-4, T5-2)

Päivän Pankki 2: 5 Peat Chimney (Lähtö 10, T75-5, T5-3)

Päivän Pankki 3: 1 Järvsö Ingrid (Lähtö 11, T75-6, T5-4, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideavarma: 7 Hungarian Hotwax (Lähtö 6, T75-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 7

Toto75-2: 9, 1, 2

Toto75-3: 5, 6, 8, 12, 10, 13, 15, 3

Toto75-4: 8

Toto75-5: 5

Toto75-6: 1

Toto75-7: 3, 5, 7, 10, 6

Suuri

Toto75-1: 7, 14, 8, 12

Toto75-2: 9, 1, 2

Toto75-3: 5, 6, 8, 12, 10, 13, 15, 3

Toto75-4: 8

Toto75-5: 5

Toto75-6: 1

Toto75-7: 3, 5, 7, 10, 6

Peliaika 75:een päättyy sunnuntaina kello 16 Suomen aikaa. Peli alkaa hieman poikkeuksellisesti lähdöstä kuusi. Ravit alkavat jo kello 14.Kramforsissa, missä Danneron rata sijaitsee, sataa ennusteen mukaan koko alkupäivän, joten olosuhteet voivat tuoda yllätyksellisyyttä. Kuitenkaan jättisuosikintappiota Kriteriumissa ei osaa nähdyn perusteella ennustaa. Ori on ollut täysin ylivoimainen vauhdeiltaan kaikissa uran seitsemässä juoksussaan. Lisäksivalinta ajokkinsa lähtöradaksi, kahdeksan, niin yllättävä kun se onkin, tuntuu voittoa varmistavalta vedolta. Lisäksi kierrokselta löytyy kaksi muutakin hyvää keulavarmaa. Kun loput kohteet ovat pyöreämpiä, kannattaa joko mennä kolmella varmalla tai kierrättää niin, että pankeista kahden on onnistuttava.Kriteriumissa on siis vain yksi suosikki, eikä ihme:voitti karsintansa noin 60 metrin erolla seuraavaan, eikä menossa ollut väsymyksen merkkejä kovasta temposta huolimatta. Ori on laukannut kerran urallaan, kolme kisaa sitten Bjerkessä tasoituslähdössä se oli kiertämässä keulaan, kun hyppy tuli. Se jäi tuhottomasti ja kulki vielä omaa vauhtiaan, mutta ehti vain kakkoseksi. Ainoa autolähtö viimeksi alkoi juuri täksi päiväksikin valitulta kasiradalta. Siitä Grisle Odin otti kisan aikaisin hallintaansa ja tosiaan karkasi omille teilleen hyvissä ajoin. Hyvin moni asia viittaa samaan scenarioon tänään. Sen voittoaika 26,1 oli kilometriajassa 2,5 sekuntia kovempi kuin seuraavaksi nopeimman karsintavoittajan eli muilla on kuromista, jos Grisle Odin suorittaa normaalisti.on ollut erittäin vakuuttava viime syksyn jälkeen, jolloin sillä riisuttiin kengät kilpailuissa. Voittoja on tullut kuusi seitsemästä yrityksestä, ja toukokuussa kauden avauksessa se laukkasi taistellessaan keulasta ensimmäisessä kaarteessa. Tamma avaa tosi lujaa, ja se on todennäköisin keulahevonen. Viimeksi se oli ehkä parempi kuin koskaan, kunpyysi Peat Chimneyltä loppusuoralla lisää vauhtia, ja sitä löytyi muutamassa askeleessa niin paljon, että vastustajat jäivät melkein kuin seisomaan. Kannattaa tsekata, että Peat Chimney kilpailee edelleen ilman kenkiä. Sen jälkeen esteet tuntuvat nykyvireessä olevan vähissä.Ruotsin raviurheilun ainoa handicaplähtö kylmäveristen Kultaloimi on luonut tänä vuonna mielenkiintoisen asteleman. Tamma on voittanut kaikki kauden kuusi juoksuaan. Silti se päsi paalulle pienehköllä voittosummallaan, ja rata-arvonnassa kävi vielä säkä. Ingrid avaa voltista lujaa, ja on todennäköinen piikkihevonen. Viime lähtö oli tosi helppo, mutta tamma voittikin sen keulasta täysin pitelemällä. Muuten radan handikaappari (=tasoitusten suunnittelija) on onnistunut tasoittamaan taas puntit lahjakkaasti, eli jos hakee varmistuksia suosikille, on niitä tulossa mukaan melkein koko lauma. Viisainta siis tehdä peli yksinkertaiseksi, ja laittaa ihannepaikalle päässyt Järvsö Ingrid pankiksi.ajokkion hyvä hevonen näihin sarjoihin, ja viime juoksun perusteella myös oikea vire on löytymässä. Ori ei aivan saanut keulan Aiming To Winistä otetta lopussa, mutta läheltä liippasi. Aiming To Win onkin hyvä keulahevonen. Nyt Hungarian Hotwax juoksee itse varsin todennäköisesti keulapaikalla. Se on poisjäännin myötä ainoa juoksuradan hevonen paalulla. Widell on tosi taitava lähtemään voltista ja juoksuradalta, ja nyt valjakko saa tehdä täysin omat kuvionsa saadakseen askeleet osumaan lankulle. Hungarian Hotwax on kovafysiikkainen ja hyväpäinen tapaus, joka ei sen jälkeen kovinkaan helposti päästä vastustajia ohitseen. Asetelma suosii kovasti, eikä Widellin ajokki silti ole kuin niukka suosikki.8 Sherlock/Jorma Kontio12 Fools Desire/Kaj Widell2 Pumpkin/John Östman4 Heathcliff/Jorma Kontio11 Merlo Avenue/Kaj Widell3 Fiona Fashion/Magnus Djuse (Aleksi Kytölä)7 Hungarian Hotwax/Kaj Widell5 Overpaid/Jorma Kontio5 Fräcke Prins/Jorma Kontio2 Frida Zonett/Jorma Kontio8 Norrlands Scott/John Östman9 Perflex/Jorma Kontio3 Elian Web (FI)/Jorma Kontio (Katja Melkko, omistaa Webbie Talli ja kasvattaja West Breeding Oy)