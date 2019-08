Ravivihje: Toto75 Åby 10.8.2019 – jättipottikierros

Suosikit: 3 Marcello Wibb on ollut selvästi onnekkain Klass I -finaalin rata-arvonnassa. Toukokuun 75-lähdössä kovan suorituksen tehnyt ruuna vaikuttaa muutaman tasaisemman esityksen jälkeen taas nousuvireiseltä, sillä viimeksi se vastasi 10-lopetuksessa keulasta voittoon. Jenkkikärryjä ensimmäistä kertaa kokeileva 4-vuotias juoksee keulassa tai sen välittömässä läheisyydessä ja voi pitää taaempaa tulevat kovimmat vastustajat takanaan maaliin asti. Kokeillaan kakkossuosikkina varmaksi. 9 Short In Cash on ottanut kaksi keulavoittoa helpolla tyylillä. Usein epäonnistuneellakin oriilla ei ole nyt luultavasti asiaa samalle paikalle, muttei voitto tietysti takaakaan mahdoton ole, sen verran kovasta hevosesta on kysymys.



Haastajat ja yllättäjät: 10 Tale Of Jacks on tehnyt viime starteissa huippusuoritukset. Årjängissä ori kesti johtavan kupeelta toiseksi ja ratkaisi viimeksi 3. ulkoa vaivatta 09,4-vauhtisella 700 metrin kirillä. Perusmerkki, jos lähtöön laittaa useampia. 6 Royal Navy Neo hallitsi viikko sitten Sommartravet-finaalia keulasta, mutta juoksusta tulee nyt toisenlainen. Ei silti mahdoton, jos juoksu ei mene liian vaikeaksi ulompaa. 11 Zanzibar Wise As vastasi Eskilstunassa keulapaikalta Marrakeshille loppuun asti, mutta joutuu sekin nyt ainakin alun osalta luomaan erilaisen taktiikan. Raskaita reissuja saanut 4 Zizou hyytyi viimeksi melko pahoin loppusuoralla. Parhaimmillaan sekin on ihan riittävä hevonen näihin ympyröihin ja menee nyt taas kengittä. 1 Nero Maximus oli viimeksi keulasta aikaisin vaikeuksissa, mutta pystyy tietysti parempaan.



Juoksunkulku: Marcello Wibb lähtee reippaasti ja ottaa kärkipaikan. Short In Cash tai Zanzibar Wise As voi edetä toisen radan vetäjäksi.



Pelijakauma: Marcello Wibb (21%) vaikuttaa varsin edulliselta asetelmien puolesta. Royal Navy Neo (15%) on saanut liikaa kannatusta.



Ranking: A) 3, 9 B) 10, 6, 11, 4, 1, 5, 2, 7 C) 8, 12 D) -