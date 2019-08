Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 8.8.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki 1: 10 High Roller Sox (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 5 Elway AM (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 4 Just Like Messi (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pommi: 9 Key Mom/2 Wine Lane (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Tänään jos koskaan on aivan perinteisen T64:n paikka, ei mitään kommervenkkejä voittoluokkien tai hajotusten suhteen, vaan aivan tavallinen peruspeli. Superlupauson mainio varma, ja muut isot suosikit ovat lähellä pettää, joten sellaisen kuvion varaan rakennetaan.Harvoin näkee lupaavampia aloituksia, kuinavausstartti Jägersrossa. Kolmevuotias ruuna meni 15,9 täyden matkan, ja millaisella esityksellä! Ensimmäiset 600 metriä se kiersi kolmatta-neljättä rataa, ja 1000 metrin väliajaksi tuli hurjilla lisämetreillä 13,8! Siltitallin lahjakkuus voitti vielä ajamatta päästyään keulaan. Ready Cashin poika vakuutti jo koelähdössä tulemalla viimeisen tuhannen 13:a kuin hölkkäämällä. Tässä uransa kakkosstartissa se yllättäen ei ainakaan vielä ole mikään jättisuosikki, vaikka vaikea kuvitella tosiaan lahjakkaampaa aloittelijaa tällaiseen lähtöön.viihtyy mainiosti keksipitkällä matkalla, kuten tulosrivikin näyttää. Seitsemän edellistä starttia ennen viime kerran 75-kisaa 2140 metrillä ovat juuri tältä noin 2600 metrin matkalta, ja ruuna on ollut vahva. Viimeksi asetelma Halmstadin 75:ssä oli toivoton lähtönumerolla 12, muttavalmennettava näytti kuitenkin olevansa vireessä kuukauden starttivälin jälkeen, jossa välissä se oli kerran joutunut jäämään poiskin. Ruuna tuli kirikierroksen viidennestä sisältä taustalla 11,2-tahtia, josta viimeisen puolikkaan alle kymppiä. Nyt se voi tasavauhtisena tapauksena päästä oikeuksiinsa ja hyvinkin haastaa suosikki, joka on myös todella kyvykäs tapaus, mutta jonka viime esitys reilu kuukausi sitten oli melko vaisu.Neloskohteeseen löytyy kiintoisa norjalaishevonen, joka voisi laiskana hevosena sopia kuin hansikas aktiivisen kuskinkäteen. Ruuna kesti viimeksi Åmålissa kovan vauhtileikittelyn kunnialla, kun se haki keulan väkisin ja kesti voittotaistossa loppuun asti hyviä hevosia vastaan. Sitä ennen Arvikassa vieraillessaan se runttasi ykköseksi johtavan rinnalta. Tämän kisan suosikkiavannee keulaan, mutta se on kovin pyrkivä tapaus, ja lopussa saattaa tulla väsyminen, kuten muutaman kerran on tapahtunut.illan toinen pankkiehdokasvaikuttaa ylipelatulta alustavine yli 70% T64-osuuksineen. Toisaalta tamma on juossut tätä kovempia lähtöjä viime aikoina – viimeksi se oli mukana StoChampionatin karsinnassa ok-esityksellä. Kuitenkaan tamman varmuus ja taistelutahto eivät edellytä noin korkeaa osuutta tässä varsinkaan, kun vastassa on pari kiinnostavaa mahdollisesti nousussa olevaa tammaa,ja. Key Mom on tänä kesänä siirtynytBelgiasta. Riordan on ennekin pärjännyt Varennen jälkeläisillä, ja viimeksi tämä tamma nosti tasoaan kiertäessään takarivistä keulaan ja hallitessaan 2640 metrillä. Wine Lane oli samassa lähdössä myös hyvä, kun se avasi keulaan, jäi lopulta kolmanteen sisälle ja tuli lopun hyvin ulkoratoja. Wine Lane avaa lujaa, ja vähintään tarjolla lienee suosikin selkä.4 Key West/Henna Halme (Veijo Heiskanen)6 Comte Godiva/Hanna Lähdekorpi2 Queen Neo/Peter Ingves10 American Dream (FI)/ Henna Halme (Veijo Heiskanen, kasvattaja ja omistaja Outi Hanttu, Suomi)11 Bag’s Simoni/Henna Halme (Veijo Heiskanen)6 Sanita/Mikko Aho