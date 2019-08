Ravivihje: Toto86 Bollnäs 7.8.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Vakuuttavasti johtavan rinnalta Hagmyrenissä ratkaissut 4 A Nice Gift S.H. nousee tammalähdön selkeäksi suosikiksi. Valmentaja odottaa viimeksi ensimmäistä kertaa kengittä kilpailleen 4-vuotiaan parantavan vielä tähän. Jos Rikard N. Skoglundin ajokki pääsee sujuvasti johtoon, voitto on liki, eikä se muilta paikoiltakaan ole mahdoton. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 9 Ti Amo Face sai toissa kerralla nappijuoksun 2. ulkona ja ratkaisi lyhyellä kirillä helposti maalisuoralla. Axevallan Stochampionatet-karsinnassa se kadotti keulassa ravinsa loppukaarteessa. Kykyjä sarjoissa nousemiseen olisi. Asiallisia suorituksia kärjen tuntumasta Keski-Euroopassa tehnyt 3 Fikonia Am laukkasi viimeksi johtavan takaa loppusuoralle tultaessa eikä ollut siinä vaiheessa vielä tyhjä. Ehkä Victor Gentz pyrkii tässäkin ensisijaisesti suosikin taakse? Yllättäjistä 7 Caipirinha Razz pystyy pitkälle kun terveyspuoli on mallillaan. Viimeksi tamma tuli 6. ulkoa viimeisen ringin 12,3-kyytiä. 6 Ailiphilia latasi viimeksi 4. ulkoa kärkeen loppukaarteen alussa jatkaen hallittuun voittoon. Lähtönopeus ei kuitenkaan ehkä riitä hyvin asemien hankkimiseen tässä. 11 You Only Live Once on ottanut voittonsa keulasta, joten tehtävä on tällä kertaa selvästi haastavampi. Myös 5 La Dama Futura on viihtynyt johtopaikalla, mutta taipui siitä viime kerralla selvästi lopussa. Kaikkien sisäpuolelta starttaavien ohittaminen alussa ei välttämättä ole aivan helppoa.



Juoksunkulku: Viideltä sisimmältä radalta päästään reippaasti liikkeelle. La Dama Futuraa lukuun ottamatta muille voi hyvinkin kelvata suosikin selkä.



Pelijakauma: A Nice Gift S.H. (33%) on ansaittu suosikki, mutta senkin prosentit ovat vahvassa nousussa.



Ranking: A) 4 B) 9, 3, 7, 6, 11, 5, 10, 14, 8, 13 C) 2, 15, 12, 1 D) -