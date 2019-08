Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 6.8.2019 – 107 350 euroa ekstraa

Tiistai-illan Ruotsin T64-ravit ajetaan tänä vuonna pääsääntöisesti Solvallassa, niin tänäänkin. Profiilipeli T64:ssä on muheva jackpot: 107 350 euroa bonusta. Täysosumalla voisi saada jopa 450 000, ja Olli Koivusella on oivat yllätyssaumat Solvallan jackpotkierroksella.

Taktinen veto:

Ideavarma: 14 Malkin (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 11 Desideria De Soze (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 7 Cameron Evo (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 7 Staro Moschino (Lähtö 4, T64-1)

Toto64-1 5 Evaluate ei voinut Missle Hillille kiihdytyksessä viimeksi mitään ja lopussakaan ei jäänyt jossiteltavaa, vaan kakkossija oli maksimi. Loppukaarteessa oli jopa hieman vaikeuksia ravin kanssa, vaikka ori oli saanut mennä sisärataa koko ajan. Nyt ei ole varmaa, pääseekö suosikki keulaan asti, ja kaarteet voivat olla kompastuskivi, eli monen pankki on vaarassa. Toki se keulasta olisi liki, ja monta hevosta Stefan Melanderin tallista voi auttaa keulaan pääsyä. Kuitenkin esimerkiksi jättivireinen 7 Staro Moschino kiinnostaa pienellä osuudellaan ja muutenkin yllätys roikkuu ilmassa: vaikkapa Euroopassa aloittava 6 Lawmaker tai 2 Zelig Kronos voivat sen myös järjestää – tai mikä tahansa.

A) 5 B) 2, 7, 6, 3, 1, 4 C) - IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 5, 7 Suuri: 5, 2, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



Toto64-2 Kahden kovan koitos, kun tappioton 6 Strong Heartbeat jäi pois. Frode Hamren kovasta tallista tuleva 8 Four On The Floor voi olla keulahevonen ulkoradaltaankin. Ori avasi viimeksi ikäluokan kovia nimiä Norjassa vastaan alussa numerolla seitsemän piikkiin jäädäkseen lopussa hieman pussiin johtavan takaa. Toinen kova on Petri Salmelan tallin 4 Grevin Sisu, joka ei liioin ole ollut alkumetreillä raketti, mutta ruunan loppukirit ovat olleet tosi rehtiä työtä, ja siitä voi kehittyä vaikka minkälainen hevonen. Muut eivät tunnu alustavasti riittäviltä kaksikkoa vastaan, mutta toisaalta nuorten hevosten voimasuhteet vaihtuvat nopeasti.

A) 4, 8 B) 12, 5, 1, 2 C) 7, 9, 10, 11 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 4, 8 Suuri: 4, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



Toto64-3 Supertasainen koitos, jossa suosikki 5 Easy Cash toki on ollut jäätävä, mutta se voi saada vastauksia alussa. Mukana on muitakin lupaavia, ja rutinoimattomilla hevosilla on riskitekijöitä. Easy Cash on juossut kilpaa vain kahdesti. Laakkosen veljesten kasvatti 1 Acclamation esimerkiksi voi avata lujaa – sitä ei toki vielä tiedetä, kun ei ole yhtään autolähtöä takana. 2 Gargamel Sisu Timo Nurmokselta taas voitti toisen starttinsa keulasta juuri autolähetyksellä ja jäi viimeksi pussiin. Norjasta Frode Hamrelta tulee tähän kisaan myös lupaava tapaus 6 Admiral Knick, ja lähtö vaikuttaa peliosuuksiaan tasaisemmalta ainakin alustavasti. Suosikin 42% tuntuu ylimitoitetulta. Lisäksi vielä 10 Galileo AM oli upea ylivoimavoitossaan viimeksi johtavan rinnalta.

A) 5, 1, 6 B) 2, 10, 12, 3, 4 C) 9, 11, 7, 8 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 1, 6, 2, 10 Suuri: 5, 1, 6, 2, 10 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



Toto64-4 Voi miten hankala kohde tämäkin, ellei suosikki 12 Malkin onnistu! Se on ylivoimainen voimapesä ja kykyä tähän, varsinkin, jos päästään riisumaan kaikki kengät. 13 Cameron Dream olisi hyvä myös, mutta voiko amatööri Fredrik Skoog päästä ruunalla kirikierroksen ravia, kun sen valmentaja Björn Goopkaan ei ole kahdesti peräkkäin päässyt? Paalun hevosista 6 Bäste Hornline, 4 Enjoy’s Wifi, takarivin Nurmoksen valmennettava 9 Camaro Brick ja erityisesti vähän vedetty 5 Uakari kiinnostavat.

A) 14 B) 13, 6, 4, 9, 5, 8 C) 15, 3, 1, 7, 11, 12, 10, 2 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 14 Suuri: 14 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



Toto64-5 Päivän paras idea tuntuisi olevan Olli Koivusen ajokki 7 Cameron Evo. Koivunen lupaa ladata alkuun, kävi miten kävi, ja ajaa muutenkin tosissaan voitosta, siksikin koska ykköselle irtoaa paikka ensi viikon Jubileumspokalenissa. 4 Vainqueur R.P. on ollut hieno viime aikoina, mutta sen starttinopeus ei ole ainakaan viime starteissa riittänyt. Viimeksi ehkä koitettiin ladata ja tulikin laukka. Näin Cameron Evolla voisi olla saumaa jopa keulaan asti. Toki myös 5 Snowstorm Hanover ja 8 Vienvia Font ovat kovia vastustajia, mutta esimerkiksi Snowstormilla ei liioin ole voinut monesti ladata ollenkaan alkuun. Cameron vaikuttaa näin hirmukiinnostavalta tänään!

A) 7, 4 B) 5, 8, 6, 1, 9, 2, 3 C) - IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 7, 4 Suuri: 7, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



Toto64-6 2 Digital Track on ollut joskus hyvä keulasta, ja sinne se päässee tänään, mutta tuoreet näytöt kunnosta ovat vaisuhkoja, ja 11 Desideria De Soze jättivireessään tuntuu takarivistäkin kiinnostavammalta. Samoin 7 Vega Etoile on riviään parempi. Alkuun Pohjoismaissa se ei ollut tänä kesänä olenkaan hyvä, mutta toissakerralla tamma jäi voimissaan pussiin ja viimeksi se juoksi hyviä hevosia vastaan mainiolla tyylillä. Nyt kärryille nousee Björn Goop. Mahdollisia yllättäjiä, jotka eivät ole viime aikoina loistaneet, mutta joilla olisi parhaana päivänä kirkkaasti luokkaa, ovat 10 Elise Andover ja 3 Drottning Pace. 5 Kavata Käll on taas riviään paremmassa vireessä.

A) - B) 11, 7, 2, 10, 5, 3, 1 C) 9, 8, 4, 6 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 11, 7, 2, 10 Suuri: 11, 7, 2, 10, 5, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-06&track=Sv



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 5, 7

Toto64-2: 4, 8

Toto64-3: 5, 1, 6, 2, 10

Toto64-4: 14

Toto64-5: 7, 4

Toto64-6: 11, 7, 2, 10

Hinta: 16,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 5, 2, 7

Toto64-2: 4, 8

Toto64-3: 5, 1, 6, 2, 10

Toto64-4: 14

Toto64-5: 7, 4

Toto64-6: 11, 7, 2, 10, 5, 3

Hinta: 36,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 5, 7Toto64-2: 4, 8Toto64-3: 5, 1, 6, 2, 10Toto64-4: 14Toto64-5: 7, 4Toto64-6: 11, 7, 2, 10Hinta: 16,00 €SuuriToto64-1: 5, 2, 7Toto64-2: 4, 8Toto64-3: 5, 1, 6, 2, 10Toto64-4: 14Toto64-5: 7, 4Toto64-6: 11, 7, 2, 10, 5, 3Hinta: 36,00 €

Peli alkaa arkisin yleensä neloslähdöstä klo 20.30 Suomen aikaa. Ravit alkavat klo 19.15. Ruotsin pääkaupungin raveista löytyy normaaliin tapaan runsaasti suomalaisväriä. Jännintä suomalaisantia on Olli Koivusen kaksi ajokkia. Isänsävalmennettavat ovat nyt jättimäisessä lyönnissä, ja nuorella Koivusella on saumaa yllätyksiin – kumpikaan ei ole mitenkään yli äyräiden pelattu.Solvallan T64:ssä ei ole luotettavia pankkiehdokkaita, ja siksi ainoa sellainen, avauskohteenon noussutkin aivan liian isoksi suosikiksi. Nyt voi jackpotista huolimatta ajatella pelaavansa aivan normaalia T64:ää voittotodennäköisyyden nostamiseksi. Isot kimpat tai hajotussysteemit, joissa haetaan maistuvimpia merkkejä, eivät ole huono suunnitelma tälle illalle.on nyt erittäin sopivassa tehtävässä amatöörilähdössä. Vastus ei ole lähellekään samaa luokkaa, kuin viime aikoina. Viimeksi ruuna jäi pakettiin 75-lähdössä ja sitä ennen se kierteli todella raskaan reissun saaden ulkoratoja pitkään. Kolme starttia sitten Malkin meni 12,9 täyden matkan todella repivällä tempolla, ja lähdössä ei ole nyt hevosia, jotka pystyisivät lähellekään vastaavaan tasoon. Jos Malkin menee vielä ilman kenkiä illalla, on se mitä mainioin pelikohde. Kenkien riisuminen on ollut ruunalle plussaa tehoihin.on hirmuisessa lyönnissä juuri nyt, ja gävleläistynyt suomalaisvalmentajaon lähellä onnistua sen rattailla illan päätteeksi. Kolme kisaa sitten tamma kiersi vastaavalta paikalta johtavan rinnalle kirikierroksella ja tsemppasi mahtavasti kovassa vauhdissa. Toissakerralla se jäi alussa johtavan rinnalle, pääsi puoliväkisin keulaan ja taisteli myös kovassa paineessa erittäin hyvin. Viimeksi se leikitteli keulasta, ja tuntuu, ettei vire ole ainakaan laskussa. Nyt sarja ja vastus ovat tosi kohdallaan suhteessa Desideriaan, ja 2640 metrin matkalla lähtöpaikka ei välttämättä ole niin iso miinus. Solvallassa riittää esimerkiksi loppusuoraa vauhdikkaan tamman tulla vaikkapa ohi kaikista.Koivusen tallinon tehnyt aivan älytöntä jälkeä tänä kesänä, ja vaikka vastus pysyy kovana, voisi ajatella, että se sittenkin jopa helpottuu St Michel -ajosta ja Suur-Hollolan finaalista. Se olisi toisenlaisella tuurilla voinut voittaa vaikka molemmat! Suur-Hollolan loppusuoran laukka näytti vievän jopa voiton ja Mikkelissä se taisteli kuolemanpaikalta neljänneksi kovassa seurassa, vaikka loppusuoralla valjakkoa nostettiin. Cameron Evolla lähdetään tosissaan hakemaan paikkaa miljoonan kruunun ykköspalkinnon Jubileumspokalenissa viikon päästä, ja nyt ruotsalainen pelaajapoppoo ei kuitenkaan oikein käsitä, millaiset näytöt oriilla on alla – se näyttää jäävän alle 10% osuuteen 64:ssä, vaikka mahdollisuus on huomattavasti isompi.on tehnyt kovaa jälkeä USA:n ja Ruotsin ikäluokkalähdöissä, ja on oikea suosikki, mutta noin vakuuttava se ei ole ollut, että oriin kuuluisi olla illan eniten pelattu yli 70% osuudellaan 64-merkeistä.ajokkion ollut todella hyvä viime aikojen esityksissään, lukuun ottamatta Mikkelin laukkastarttia. Se ei avaa lujaa, eikä siis kärsi lähtöpaikasta. Jos muut menevät matkalla reipasta, kuten olettaa saattaa, kun mukana on esimerkiksiajamavalmennettava, voi Staro Moschino nousta yllättäen kuvaan lopussa. Ruuna on ollut todella vahva kireissään hyviä hevosia vastaan Suomessa.6 Acorn Kronos/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)9 Flight Deck/Jorma Kontio1 Cuenca/Kaj Widell2 Djokovic/Mattias Djuse (Omistaa Einari Vidgren Oy, Suomi)8 Whispering Angel/Jorma Kontio10 Nova Effe/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)2 Feather Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)1 Im Your Captain/Jorma Kontio7 Staro Moschino/Olli Koivunen (Harri Koivunen)4 Greivin Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)5 Arnie Express/Janne Korpi (Pekka Korpi, omistaa ja kasvattanut IMT-Talli Oy, Suomi)12 Cupra/Jorma Kontio1 Acclamation/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl, omistaa ja kasvattanut Ravitalli H Laakkonen Oy ja ML Stable Oy, Suomi)2 Gargamel Sisu/Jorma Kontio (Timo Nurmos)9 Camaro Brick/Patrick Hedqvist (Timo Nurmos)7 Cameron Evo (FI)/Olli Koivunen (Harri Koivunen, omistaa Team KM Hästfarm&Iivo Niskanen&Jethro Rostedt&Arvo Ylitalo ja kasvattaja Suvelan Talli, Suomi)11 Desideria De Soze/Rauno Pöllänen