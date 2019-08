Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Färjestad 5.8.2019 - 84463 euroa ekstraa

Maanantain T64-kierros ajetaan Färjestadin raviradalla Karlstadissa, ja pelissä on jackpot. Päävoitolla on mahdollista voittaa jopa 400000, kun potissa on 84463 euroa ekstraa.

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 4 Wellino Avenue (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideavarma: 4 Argbiggan (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Ideaveto: 8 Oh Lord (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi: 8 Tricky Face (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Toto64-1 Avauskohteessakin on melkoisen iso suosikki 3 Mago, joka riittääkin ilman muuta voittoon tässä seurassa, mutta toisaalta ruuna on viiteen viimeiseen laukannut kahdesti autolähdöissä ensimmäisten metrien aikana. Voiko siihen siis luottaa? 2 Rob Dyrdek ei laukkaa ja se on tehnyt hyviä lopetuksia vaikeista asemista, joten nyt hyvältä paikalta ruunaa kannattaa pitää mukana peleissä. 5 Aiming To Win voitti kesyn sakin keulasta viimeksi, joten se ei tunnu kiinnostavalta, mutta 8 Wir Ideal on voittanut tätä kovempiakin hevosia parhaina hetkinään, joten Björn Goopin valmennettava on varottava hankalasta lähtöpaikasta huolimatta. Jonkun muun voitto olisi shokki.

A) 3, 2 B) 8, 5 C) 6, 7, 9, 4, 1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 3, 2 Suuri: 3, 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



Toto64-2 Huipputasainen lähtö, jossa voi tulla yllätys. 8 Octavius Harvester jäi ulkoradoille roikkumaan viimeksi, kiersi keulaan takasuoralla ja kesti kaiken, joten se voi nytkin pahalta paikalta onnistua. 1 Dream Of Meadows tuskin pystyy pitämään keulaa. 4 Baton Westwood ja 5 Beartime ovat olleet epävarmoja, mutta niistä vähemmän pelattu jälkimmäinen on ehkä kyvykkäämpi ja kiinnostaa peleissä. 14 St No More War on ilman muuta riittävä tässä, mutta asetelma on hankala. Tässä amatöörivalmentajien lähdössä melkein mikä tahansa on mahdollista.

A) - B) 8, 5, 1, 4, 14, 2, 7, 12, 10, 6, 3, 15, 13, 9 C) - IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 8, 5, 1, 4, 14 Suuri: 8, 5, 1, 4, 14 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



Toto64-3 Suosikki 6 Enriko Ha ei ole prosenttiensa veroinen. Se on toki lupaava, mutta voitti viimeksi nappireissulla ja antautui täysin keulasta sitä ennen. Muuten uran alku on ollut lupaava, mutta hevonen ei viimeksikään näyttänyt täysin motivoituneelta. Sen sijaan 8 Oh Lord on todell kyvykäs, mutta sen huono paikka ja epävarmuus mietityttävät. Kuitenkin paljon suosikkia pienemmillä lukemilla 64:ssä se maistuu paljon. Samoin 5 Domino Brickillä on hankala paikka, mutta se on lupaava, ja nyt kuskiksi on saatu taitava Ulf Ohlsson. Myös 3 Evita Jaam on kiinnostava ravurinalku.

A) 6, 8 B) 5, 3 C) 1, 9, 7, 2, 4, 11, 12, 10 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 8, 5 Suuri: 6, 8, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



Toto64-4 Suosikki 11 Imola Boko ei mitenkään erityisemmin ole häikäissyt parissa viime juoksussaan. Viime voitossa vastus oli kehnohko. Kolme starttia sitten se oli toki hyvä johtavan rinnalta. Nyt takarivistä se saa varmasti hyvän vastuksen 5 Simb Triumphilta, 1 Vapor Traililta ja ehkä 8 Tricky Facelta, joka on ollut tosi vahva ja vaikuttaa vähän pelattuna lähdön kiinnostavimmalta. 6 Ace To Play potentiaalisena keulahevosena on myös pelissä huomioitava.

A) - B) 11, 8, 5, 6, 1, 3, 9 C) 7, 2, 10, 4 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11, 8, 5, 6 Suuri: 11, 8, 5, 6 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



Toto64-5 Päivän paras pankki tuntuisi olevan 4 Wellino Avenue, joka on varma kilpailija ja hyvänä avaajana lähellä keulajuoksua tässä. Ruuna on ollut upea kesän juoksuissaan. Toki vastassa oleva 2 Triomphe Ferm pystyy haastamaan. Kuitenkin jälkimmäisen ravi on ollut niin hapuilevaa nyt pari starttia, että ellei tyyli parane, ei onnistumista voi tulla. 5 Urchin ja 6 Joe Martini pystyvät parhaimmillaan paljoon, mutta eivät vakuuta tällä hetkellä ja 11 I’m Sailing nousee kuvaan takarivistä vain, jos mennään kovaa ylivauhtia matkalla.

A) 4 B) 2, 5, 6, 11 C) 9, 3, 1, 10, 7, 10 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 4 Suuri: 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



Toto64-6 Varsin hankala tammalähtö, ellei sitten parhaassa vireessä kilpaileva 4 Argbiggan nyt vihdoin onnistu. Se avaa lujaa ja voisi vaikka johtaa alusta loppuun. 1 Indra’s Secret on riittävä, mutta palailee tauolta, eikä paikka taida olla plussaa. 5 Easy Creation kuuluu tänään hevosiin, jotka tuntuvat saavan painoa pelissä enemmän kuskinsa Björn Goopin, kuin näyttöjensä perusteella. 11 Tindra Star on vahva tamma, mutta se ei ole onnistunut viime aikoina, ja asetelmakin on hankala.

A) 4 B) 5, 1, 11, 7, 2 C) 3, 9, 8, 10, 6 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 4 Suuri: 4, 5, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-08-05&track=Fä



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 3, 2

Toto64-2: 8, 5, 1, 4, 14

Toto64-3: 6, 8, 5

Toto64-4: 11, 8, 5, 6

Toto64-5: 4

Toto64-6: 4

Hinta: 12,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 3, 2

Toto64-2: 8, 5, 1, 4, 14

Toto64-3: 6, 8, 5

Toto64-4: 11, 8, 5, 6

Toto64-5: 4

Toto64-6: 4, 5, 1

Hinta: 36,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Pääpelin vedonlyönti päättyy tavalliseen aikaan noin kello 20.30, sekä peli alkaa normaaliin tapaan lähdöstä neljä. Ravit kesäillassa alkavat kello 19.20 Suomen aikaa. Raveissa on minimaalisesti suomalaisväriä. Sen sijaan ollaankotiradalla, ja ”isäntä” voikin viedä vaikkapa useamman kuin yhden 64-kohteen.Vaikka ylimääräiset rahat ovat parantamassa nimenomaan ylimmän voittoluokan palautusprosenttia, ei pelkkää kuusi oikein -voittoluokkaa pelaaminen ole nyt ainoa vaihtoehto. Kierros on tosi haastava, ja iso suosikkivoi hävitä. Kimppapelaaminen on joka tapauksessa hyvä vaihtoehto, ja parhaita ideoita voisi vaikkapa kierrättää hajotuslapuissa. Ei kannata pelata nyt liian suosikkipainotteisesti! Karlstadissa vallitsee tänään kylläkin poutasää, joten olosuhteista ei tule päänvaivaa.on mahtava kyky iltaraveihin, joskin sen ura on ollut rikkonainen Viimeksi se joutui tikkaan mankeliin keulassa hirmulahjakasta Perfect Dynamitea vastaan ja joutui taipumaan, mutta esitys saa silti kiitettävän arvosanan raskaissa oloissa. Sitä edellisessä ruuna runttasi ykköseksi johtavan rinnalta 12-vauhtisella kirituhannella. Wellino on palannut tänä kesänä täydessä iskussa, ja voittokulku jatkuu todennäköisesti tästä startista. Vastassa on yksi riittävä hevonen, mutta se on ravannut huonosti viime starteissaan ja laukannut kahdesti peräkkäin kirivaiheessa.on mahti-iskussa ilman, että se täysin näkyy tulosrivissä. Viimeksi tuli toivottoman paha lähtölaukka voltista. Nyt on autolähtö, ja laukkariski ei näissä ole iso. Edellisessä se pyrki StoChampionatin finaaliin, mutta jäi pussiin ikäluokan kuningattaren Conrads Rödluvan voittamassa lähdössä. Argbiggan näytti todella hyvältä loppumetreillä. Sitä edelsi mahtavan terävä lopetus takarivistä startanneena viidennestä ulkoa Lindesbergissä. Argbiggan avaa lujaa ja voi vaikka saada keulan.on tauluaan paremmassa vireessä. Viimeksi tuli laukka viimeisellä takasuoralla keulasta. Ilman tuota voittokin olisi varmasti ollut liki, vaikka vastustaja tuli lujaa rinnalle. Sitä ennen Oh Lord oli mahtava toiselta ilman vetoapua, ja myös aiemmat esitykset uhkuivat hyvää virettä, joskin epävarmuutta myös. Tässä lähdössä lähtöpaikka on haastava suljettu kasi voltista. Suosikkipääsee taas juoksuradalta liikkeelle, mutta se on yli äyräiden pelattu, kun kaksi viime juoksua eivät ole vakuuttaneet. Ruuna suorastaan käveli keulasta ja viimeksi se voitti lähinnä täydellisen nappireissun ansiosta, joten 77% osuus T64-merkeistä on kovin paljon.on vahvassa iskussa ja voisi onnistua ulkoradasta huolimatta, sillä vastus ei päätä huimaa. Esimerkiksi suosikkivoitto todella vaatimattoman lähdön viimeksi ja starttaa melkein vielä huonommalta paikalta. Tricky Face häirittiin laukalle viimeksi loppukaarteeseen mentäessä, ja ilman tuota olisi ainakin totosija ollut lähellä. Ruuna oli hyvässä menossa, vaikka se oli kiertänyt kolmatta jo pitkään. Sitä ennenkin se oli väkivahva johtavan rinnalta voittaessaan vaivatta. Nytkin voi tulla raskas reissu, mutta ruunalla on kapasiteettia selvittää sellainenkin, eikä se ole paljoa pelattu!