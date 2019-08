Ravivihje: Toto75 Rättvik 3.8.2019 – jättipottikierros

Suosikki: Mainiolta viime starteissaan ilman kenkiä näyttänyt 3 Get Ready On Tour voi vetää lyhyellä matkalla alusta loppuun. Kalmarin ykkössija tuli keulasta ylivoimaiseen tyyliin. Viimeksi Peter Untersteinerin ruuna läväytti 3. ulkoa viimeisellä takasuoralla 07-vauhdilla kärkeen ja muista eroon, mutta loppusuoralla tahti ymmärrettävästi laantui. Ulf Ohlssonin ajokki pääsee todennäköisesti sisäpuolen kilpakumppanin edelle ja torjuu ulkoa tulevat, joten voitto on liki. Varma.



Haastajat ja yllättäjät: 2 Deede Star taipui viimeksi 75-lähdössä keulasta lopussa neljänneksi. 4-vuotiaan ongelmana on ulospäin painaminen, johon menee turhaan vauhtia. Kyvyt riittävät tälle tasolle. 5 Firecracker tuli Örebrossa 4. sisältä lopun 11,5-vauhtia, muttei riittänyt silti kärkikolmikkoon. Nousujohteisesti esiintynyt ruuna voi yltää tässä taas ylemmäs. Pari kuukautta huilannut 11 Kasper Trot kokeilee ensimmäistä kertaa kengittä. Keulasta tämän vuoden voittonsa ottaneen 7 Shadown marginaali kutistui viimeksi loppumetreillä. Johtopaikka on nyt ulkoa tiukassa. 12 Hugo Gustivar Boko ei ole saanut onnistumisia 75-tasolla, joten ruuna on edelleen alimmassa divisioonassa. Ylivauhtisessa juoksussa se pystyisi pitkälle, sillä kunto vaikuttaa hyvältä. Toissa kerralla keulasta voittanut 9 Global Wizard oli viimeksi 2. ulkoa vähän nihkeä ja laukkasi loppukurvissa.



Juoksunkulku: Get Ready On Tour lähtee reippaasti ja ottanee keulat. 6 Celtic ja Shadow avaavat hyvin ulompaa.



Pelijakauma: Get Ready On Tour (44%) on täysin ansaitusti lähdön selvä suosikki.



Ranking: A) 3 B) 2, 5, 11, 7, 12, 9 C) 4, 8, 1, 10, 6 D) -