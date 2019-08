Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Gävle 2.8.2019

Taktinen veto

Ideavarma: 7 Min Vilja (Lähtö 4, T64-1)

Ideaveto: 5 Fast Food Hanover (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Ideaveto: 4 Guli Major (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 1 Allaballakaitoz (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7

Toto64-2: 5, 7

Toto64-3: 6, 8, 10

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5, 2, 4

Toto64-6: 2, 3

Hinta: 7,20 €



Suuri

Toto64-1: 7, 2, 8

Toto64-2: 5, 7, 4

Toto64-3: 6, 8, 10

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5, 2, 4

Toto64-6: 2, 3, 6

Hinta: 48,60 €



Toto64:n peliaika menee normaaliin tapaan kiinni ravien neloslähdöstä klo 20.30. Naisohjastajat ovat tänään vahvasti kuvassa, sillä kaksi 64-kohdetta on naisohjastajien Damklubbens Guldloppin karsintoja ja yksi naisten Ruotsin mestaruuden finaali. Damklubbens Guldloppin finaali taas ajetaan illan T64:n jälkeen lähdössä 10.Kierroksen suurimmat suosikitjatuntuvat yliarvostetuilta, joten voi hakea yllätyksiä ja pelata hajotuksia tai kimppoja. Moschino Degato on tosi epävarma ja lyhyellä matkalla voit tulla liian kiire ja jalat mennä solmuun. M.T.Insiderin viime starttien vireessä taas ei ole ollut kehumista ja Carry Cash puolestaan on tosi lupaava mutta kovin rutinoimaton menijä kahden startin kokemuksellaan. Varsat ovat arvaamattomia. Näillä eväillä pelin kohdistaminen kaikkiin voittoluokkiin on tällä kertaa myös perusteltua.Ykköskohde, naisohjastajien kultakisan karsinta, on äärettömän tasainen koitos, jossa ohjastajat saattavat olla tavallistakin ratkaisevammassa asemassa.on nopea avaaja, ja sen ohjastaja Emilia Leo tasoltaan ehkä jopa ylivoimainen kuski tässä seurassa. Lisäksi Min Viljan kuski paranee selvästi viime ajat ohjastaneesta kokemattomasta Emil Erikssonista. Min Vilja oli hyvä keulasta toukokuussa voittaessaan, mutta seuraavissa juoksuissa ei ole ollut tuuria. Nelivuotias on nyt tauluaan parempi ja oikein hyvä hevonen tähän lähtöön, ja se voi siis johtaa alusta loppuun.Naisohjastajien Ruotsin mestaruus on hienotasoinen kisa sekä ohjastajien että hevosten osalta. Gävlessä keulapaikka on kultaakin arvokkaampi, ja tämän kisan keulahevonen voisi olla. Ruuna tuli viimeksi lentämällä loppua. Se kulki viimeiset 700 metriä 10,1-tahtia, vaikka selät eivät vetäneet yhtään, ja loppukaarteessa hevonen joutui jo neljännelle radalle asti. Se oli vieläkin lähellä ehtiä ohi tämän lähdön suosikista. Edellisessä startissaan Sprintermästaren karsinnassa Fast Food Hanover kohtasi vielä kovempia hevosia. Se veti keulasta 1000 metriä raskaalla radalla 11 ja taipui, mutta tällä kertaa olosuhteet ja vastus voisivat suosia ruunaa enemmän. Ida Riestererillä on hyvä hevonen kisaan, ja kaikesta huolimatta valjakko on vasta kolmanneksi eniten pelattu - sen kuuluisi ehkä olla suosikki.Kylmäverilähtö on todella tasainen koitos, jossavoi kuitenkin olla muita luokkaa parempi. Ainakin se viime juoksun perusteella on nyt kovasti tulossa. Oriilla tähdättiin Ruotsin Kylmäveriderbyyn, mutta sen esitys oli karsinnassa tahmea ja vastuskin oli kova jo etukäteen. Kunnonajoitus ei tainnut kuitenkaan mennä paljoa pieleen, sillä seuraavassa startissa eli viimeksi nelivuotias oli jäätävä. Se joutui pakittamaan alussa hännille, mistä lähti 1300 metriä ennen maalia kolmannelle reissuun ja eteni vauhdilla kierros jäljellä johtavan rinnalle. Siitä se hallitsi loppusuoraa pienellä marginaalilla, mutta oikein varmaan ja hyvään tyyliin. Parannusta edellisiin oli paljon, ja vastaavalla hallitaan tätäkin lähtöä. Siitä huolimatta on vasta kakkossuosikki. Eniten pelataan, joka avaa ulkoa lujaa. Reipas avaus voi kuitenkin maksaa lopussa keskipitkällä matkalla. Viimeksi sen kuski Wiktor Kylin-Blom ei uskaltanut ajaa tällä pitkähköllä matkalla keulasta, joten voi olla, että tämän juoksun avaimet ovat sittenkin Guli Majoria ajavan Ulf Ohlssonin käsissä.Kierroksen erikoisuuksiin kuuluu myös tämä 1140 metrin pikapyrähdys. Suosikkivoitti Elitloppet-viikonlopun Speedracen, mutta sen jälkeen se on ollut tosi vaisu. Näin jättisuosikin peliosuus (alustavasti 71%) tuntuu karkeasti ylimitoitetulta, kun vastassa on hyvässä vireessä menevä. Välillä jälkimmäinen ruuna on ollut tosi nopea alustakin, mutta sen starttinopeus on ollut päivästä riippuvaista. Joka tapauksessa sisärata on Gävlen pyöreällä kaviouralla iso etu, ja nyt Ulf Ohlssonin vahvistuksekseen rattaille saava Allaballakaitoz voi olla kova haastaja isolle suosikille.Lähtö 1: 2 Bling Bling/Juha SiirtonenLähtö 4: 10 Flight Danseur/Malin Friman (Rauno Pöllänen)Lähtö 8: 1 B.W.L.Ruthless/Hanna Olofsson (Petri Salmela)