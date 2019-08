Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Åby 1.8.2019 – 76 650 euroa ekstraa

Torstain T64-kierros ajetaan Göteborgin raviradalla Åbyssä, ja pelissä on jackpot. Päävoitolla on mahdollista voittaa jopa 350 000, kun potissa on 76 650 euroa ekstraa.

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 2 Coktail Fortuna (Lähtö 2, T64-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 8 Barack La Marc (Lähtö 3, T64-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 4 Burning Man (Lähtö 7, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 9 Juvel Ribb (Lähtö 4, T64-3, T4-1)

Toto64-1 2 Coktail Fortuna johtaa koko matkan varsin todennäköisesti, kunhan sadepilvet pysyvät poissa. Kostealla kelillä se ei ole ollut parhaimmillaan. Viime esitys ei jättänyt ketään kylmäksi, ja tänään keulaan päässee hieman vähemmällä vaivalla. Jos vauhti menisi taas ylikovaksi, 5 Jairo voisi vaihteeksi onnistua, sen vireessä ei le vikaa, eikä ollut esimerkiksi Kymi GP:ssäkään. Loput neljä hevosta ovat hyvin tasaisia, ja niiden kesken juoksunkulku ratkaisee kaiken, mutta Coktail on pankki!

A) 2 B) 5, 1, 4, 6, 3 C) -



Toto64-2 Melko suurten tasoerojen lähtö, jossa 8 Barack Le Marc tuntuu näytöiltään parhaalta, ja montélähdössä kasirata ei ole niinkään paha. Seuraavaan kategoriaan nousevat 4 Bonnies Celebrity ja 2 Robin Hood, joiden järjestyksen ratkaisee päivän vire, kummallakin olisi hieman parantamisen tarvetta viime juoksuistaan. Muusta porukasta mielenkiintoiseksi nousee 9 Come On Hugo, jolla ratsastaa sen valmentaja Flemming Jensen. Jensen on harvinaisempi näky näissä lähdöissä, mutta satulassa hän on joka päivä, sillä tallin kaikki hevoset treenataan ratsailta.

A) 8 B) 4, 2, 9 C) 6, 7, 5, 3, 1



Toto64-3 Jos 1 Vinci I.M. lähtee ravia ja saa keulan, se voi olla vaikea ohitettava, mutta kiihdytykseen liittyy epävarmuutta, ja muilla juoksunkuluilla lähdössä lienee melko tasaveroisia haastajia. 8 Appaloosa oli todella vahva viimeksi 75:ssä Axevallassa, 9 Juvel Ribb sai myöhään tilaa ja tuli lujaa loppua Eskilstunassa 75-lähdössä niin ikään ja 2 It’s My Boko olisi parhaiden päivien tasollaan myös riittävä. Jälkimmäinen on ollut vain vaisu parissa viime juoksussaan.

A) 1 B) 8, 9, 5, 2, 3 C) 10, 4, 6, 11, 12, 7



Toto64-4 Painajaismainen nuorten kuskien lähtö, ellei tiedä, että 6 Iwan Boko on iskussa. Suosikki palaa kuitenkin tauolta, ja ennen sitä Charlottenlundissa kaikki ei näyttänyt olevan kunnossa. Vauhti oli kovaa, mutta laukka puolivälissä sisäradalla näytti ihmeelliseltä. Hyvin monella hevosella on mahdollisuuksia. Jopa vähiten pelatuihin lukeutuva 11 Edgy Look kannattaa ottaa lapulle, jos on varaa moneen. Se on ollut epäonninen viime juoksuissaan.

A) - B) 6, 8, 2, 1, 5, 9, 11, 3, 4 C) 10, 7



Toto64-5 Tästä lähdöstä voisi selvitä kahdella: 4 Kick The Dust Ås ja 6 Redneck Woodland tuntuvat kyvyiltään selvästi muita paremmilta tässä, mutta varsat osaavat myös epäonnistua. Jos haluaa varmistaa, neljällä lähtö on täysin ummessa, sillä tasoerot vaikuttavat selviltä. 5 Global Action ja 3 Darling Godiva ovat muusta porukasta parhaat varsat. Darling ei riittänyt Mascate Matchin voittamassa E3-finaalissa viimeksi ja Global hukkasi raviaan lopussa viime juoksussaan, mutta oli muuten vahva. Kolmevuotislähtö on kerännyt neljä oikein mielenkiintoista varsaa!

A) 4, 6 B) 5, 3 C) 2, 1, 7, 9, 8



Toto64-6 11 Burning Man jyrää, jos meno on ennallaan. Sen voimat tuntuvat ylivoimaisilta tässä seurassa, ja vire näyttäisi olevan vain taas nousussa. 3 Tony Afrika olisi vahva, mutta onnistumisesta alkaa olla jo aikaa. 5 Kees Bokma taas on ollut vahva viime juoksuissa, mutta se yleensä jää alkumetreillä. 2 Gideon Bokolla olisi myös luokkaa, mutta sen onnistumiset ovat kahden ja puolen vuoden takaa! Jos hakee yllätystä, se voisi olla 7 Maple Hill’s Etoo, jonka viime juoksut ovat olleet tosi epäonnisia: ensin toissakerralla pussissa, sitten jäi viime kisassaan väsyvän takana kauas kärjestä kirivaiheessa.

A) 11 B) 5, 3, 7 C) 2, 4, 9, 10, 1, 8, 6, 12



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2

Toto64-2: 8

Toto64-3: 1, 8, 9, 5

Toto64-4: 6, 8, 2, 1, 5, 9, 11

Toto64-5: 4, 6

Toto64-6: 11

Hinta: 5,60 €



Hinta: 5,60 €



Suuri

Toto64-1: 2

Toto64-2: 8

Toto64-3: 1, 8, 9, 5, 2, 3

Toto64-4: 6, 8, 2, 1, 5, 9, 11, 3, 4

Toto64-5: 4, 6, 5, 3

Toto64-6: 11

Hinta: 21,60 €



Hinta: 21,60 €

