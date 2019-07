Ravivihje: Toto86 Mantorp 31.7.2019

Suosikit: 10 Lord Flax on esittänyt viime starteissa kanuunakuntoa ja nousee takarivistäkin ykkösmerkiksi. Lindesbergissä ori paineli kaukana muiden edellä ja piti eron maaliin saakka. Viimeksi se painui johtavan rinnalta loppukurvin alussa kärkeen ja meni menojaan. Nopean lähtijän takaa se pääsee nytkin hyviin asemiin, jopa keulaan? Voitto on mahdollinen monella taktiikalla. 4 Final Dream on keskikaistalta erittäin todennäköinen keulahevonen ainakin ensimmäisille sadoille metreille. Linda Sedströmin ajokki on juossut kahdessa viime kisassa johtavan takana ja taktiikka on nytkin mielenkiintoista nähdä, sillä ruunalla on jo paikka Åbyn pronssifinaaliin puolentoista viikon kuluttua. Kärjestä tai sen tuntumasta korkealle. 11 Shorthanded Jag ratkaisi toissa kerralla hallitusti johtavan rinnalta, mutta oli viime kerralla keulasta varsin nihkeä voitosta huolimatta. Luokkansa puolesta ruuna on toki hyvin sarjassa sisällä ja voi nousta jälleen kamppailemaan ykkössijasta.



Haastajat ja yllättäjät: 1 Scarlets Mirakel on vaihtanut viime startin jälkeen tallia. Se on osoittanut viime starteissa erinomaista kuntoa, mutta ykkösradan paikka on verkkaiselle avaajalle varsin hankala. 2 Silent Hillin kiri tasaantui viimeksi jonkin verran 4. ulkoa lopussa, mutta hyvältä paikalta totokamppailuun on mahdollisuuksia. 12 Staro Leonardon otteissa ei viimeksi ollut johtavan takaa puristusta ja paikka on nyt erittäin vaikea. Pohjimmiltaan ruuna on hyvää 75-tasoa. Myös 3 Zeus Bin otteista on puuttunut jotain, vaikka ajallisesti tulokset ovatkin olleet hyviä.



Juoksunkulku: Final Dream lataa keskeltä keulaan ja Linda Sedström tuskin on kiinnostunut muiden eturivin hevosten selistä. Lord Flax voi päästä sen takaa hyvin läpi ja toisinaan virtavalle menijälle vastaaminen voi tulla kalliiksi.



Pelijakauma: Lord Flax (29%) on oikea suosikki, mutta Final Dream (5%) tuntuu jäävän aliarvostetuksi. Scarlets Mirakel (15%) ja Silent Hill (14%) ovat saaneet liikaa luottoa.



Ranking: A) 10, 4, 11 B) 1, 2, 12, 3 C) 5, 6, 7, 9, 8 D) -