Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Färjestad 29.7.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki 1: 11 Global Unesco (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pankki 2: 9 Jackson Avery (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pankki 3: 4 Chapter N.Deo (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 1 Aron Palema/7 Mr Lindy (Lähtö 4, T64-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 7

Toto64-2: 11

Toto64-3: 4, 3, 1, 5

Toto64-4: 4

Toto64-5: 9

Toto64-6: 13, 12, 7, 1, 8

Hinta: 4,00 €



Suuri

Toto64-1: 1, 7, 4, 6, 5

Toto64-2: 11

Toto64-3: 4, 3, 1, 5, 8, 9

Toto64-4: 4

Toto64-5: 9

Toto64-6: 13, 12, 7, 1, 8, 4

Hinta: 18,00 €



Koska vankan kolmen pankin jälkeen loppuihin kolmeen kohteeseen on varaa laittaa reilustikin tavaraa, voisi pelkästään kuusi oikein -tuloksen pelaaminen olla järkevä ratkaisu tänään.Kotiradanon kokematon hevonen, ja sen alustava 74% osuus T64-merkeistä voi tuntua rajulta. Varsinkin, kun ori starttaa takarivistä Färjestadin pyöreähköllä radalla. Kuitenkin ori on hirmuisen kyvykäs. Viimeksi se liukui eleettömästi ykköseksi johtavan rinnalta, kierrettyään ensimmäisen kaarteen kolmatta rataa. Tarkempi tutkinta paljastaa vielä, että tässä hieman vähemmän ajavien kuskien lähdössä se on päässyt naurettavan helppoon seuraan. Vastustajista oikein mikään ei ole vakuuttanut viime aikoina.on lisäksi tosi teräväotteinen kuski tähän porukkaan, joten ei kannata sittenkään epäröidä etsiessään pankkia illan kierrokselle!Viitoskohde muutti muotoaan, kun jättisuosikki(10 starttia-10 voittoa) jäi pois. Norjasta tulee lähtöön kuitenkin toinenkin voittokone, joka tuskin nyt häviää, vaikka on pitkästä aikaa volttilähdössä ja vaikka starttaa takarivistä. Nelivuotias on hävinnyt tällä kaudella kerran ja urallaan kahdesti. Molemmilla kerroilla se oli kakkonen, ja loput kuusi ovat olleet siis ykkösiä – kaikki tällä kaudella. Kyseessä on huippulahjakas hevonen näihin sarjoihin. Viimeksi Bjerkessä ruuna pääsi takarivistä kolmanteen ulos. Sen selät vetivät viimeisellä takasuoralla huonosti. Ensin se jäi muutaman mitan ennen kuin lähti reissuun 800 metriä ennen maalia, sitten tuli taas stoppi toisessa ulkona loppukaarteeseen mentäessä. Silti Jackson Avery oli ylivoimainen ja lopetti hidasteineenkin viimeiset 800 m kymppiä. Volttilähetys takarivistäkään ei tuottanut ainakaan uran alussa vaikeuksia, ja ruuna ei ole laukannut kertaakaan urallaan. Suoraan pankiksi vaan tämäkin hevonen!Sommarstayerin sarjamääritys suosii tammoja, sillä ne saavat 20 metrin hyvityksen saman verran tienanneisiin oreihin ja ruuniin. Tässä on lisäksi niin kovat tammat pitkälle matkalle ja sarjoihinsa,jaettä muille tulee tiukkaa. Chapter N.Deo varsinkin on asenteeltaan vakuuttava tapaus, ja se on liki juntata ykköseksi. Viime startissaan esimerkiksi Daniel Redénin valmennettava musersitämän ulkopuoleltakin, ja nyt jälkimmäinen saa ruunana vielä 20 metriä takamatkaa! Chapter N.Deo tekee melkein aina kilpaillessaan vankkaa jälkeä, kun taas J.J.:n viime juoksut ovat ehkä hieman viitanneet parhaan terän olevan ohi. Näin Chapter N.Deonkin voi laittaa lapulle vaikkapa yksin.on hirmu kyvykäs hevonen hyvällä paikalla T64-avauksessa, mutta kuvaa sumentaa se, että ruuna on päässyt kilpailemaan viime kausina tosi harvakseen. Se oli hyvännäköinen kauden avauksessa saadessaan liian myöhään tilaa, mutta sen jälkeen ruuna joutui jo kerran jäämään pois. Vaikea sanoa, voisiko Aron Palema saada keulan, mutta hyvän reissun se saa joka tapauksessa.Keulahevonen voisikin ollavalmentamaulkoradasta huolimatta. Tämä ruuna on kilpaillut viime aikoina tätä kovempia hevosia vastaan hyvällä meiningillä. Lyhyt matka jakärryille ovat tänään plussia. Avauskohteen suosikitjaeivät ole täysin vakuuttaneet, ja kierros voisikin alkaa pikkuyllätyksellä,tai, juoksunkulusta riippuen.8 Bonfire U.N.G./Jorma Kontio (Hannele Ruusunen)5 Secret Avenue/Jorma Kontio8 Edio/Iina Aho (Mikko Aho)7 Mr Lindy/Jorma Kontio (Veijo Heiskanen)6 Matteo Manassero/Henna Halme9 Free Fall Web (FI)/André Bood (Kasvattaja West Breeding Oy, Suomi)7 Digital Circle/Jorma Kontio1 Juicebox/Petter Karlsson (Olli Keskinen)11 Vainity Blast/Jorma Kontio2 Pierre S.L.G./Jorma Kontio