Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: GS75 Åmål 28.7.2019

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Päivän pankki: 6 Egon N.O. (Lähtö 3, GS75-3)

Ideavarma: 3 Cici Moseby (Lähtö 8, GS75-5, T4-2)

Ideaveto: 1 Whisky Akema (Lähtö 4, GS75-1)

Päivän pommi: 5 Hercules Boko (Lähtö 7, GS75-4, T4-1)

Mahdollinen ohipeli: 5 Simb Modesty (Lähtö 5, GS75-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 3, 1

Toto75-2: 4, 2, 3

Toto75-3: 6

Toto75-4: 4, 3, 6, 2, 5, 7

Toto75-5: 3

Toto75-6: 2, 4, 5, 8, 9

Toto75-7: 6

Hinta: 18,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto75-1: 3, 1

Toto75-2: 4, 2, 3

Toto75-3: 6

Toto75-4: 4, 3, 6, 2, 5, 7

Toto75-5: 3

Toto75-6: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 11, 7

Toto75-7: 6, 4, 2, 3

Hinta: 115,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto75-1: 3, 1Toto75-2: 4, 2, 3Toto75-3: 6Toto75-4: 4, 3, 6, 2, 5, 7Toto75-5: 3Toto75-6: 2, 4, 5, 8, 9Toto75-7: 6Hinta: 18,00 €SuuriToto75-1: 3, 1Toto75-2: 4, 2, 3Toto75-3: 6Toto75-4: 4, 3, 6, 2, 5, 7Toto75-5: 3Toto75-6: 2, 4, 5, 8, 9, 12, 11, 7Toto75-7: 6, 4, 2, 3Hinta: 115,20 €