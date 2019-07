Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto75 Hagmyren 27.7.2019

Päivän pankki: 14 U.R.Faxe (Lähtö 8, T75-4, T5-2)

Ideavarma: 1 Doctor Doxey Zenz (Lähtö 5, T75-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto: 9 Policy Of Truth (Lähtö 10, T75-6, T5-4, PD-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän pommi: 5 Pelle Roc (Lähtö 9, T75-5, T5-3)

Päivän pommi 2: 4 Sheilah Laday (Lähtö 7, T75-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 1

Toto75-2: 14, 1, 4

Toto75-3: 3, 2

Toto75-4: 14

Toto75-5: 4, 1, 5, 7

Toto75-6: 9

Toto75-7: 4, 3, 8

Suuri

Toto75-1: 1

Toto75-2: 14, 1, 4

Toto75-3: 3, 2

Toto75-4: 14

Toto75-5: 4, 1, 5, 7

Toto75-6: 9, 1, 3, 2, 4

Toto75-7: 4, 3, 8

oli aivan järkyttävän hyvä viimeksi voittaessaan T75-lähdön. Se jäi toivottoman huonoihin asemiin, kun ”liikenne” ei vetänyt ulkokautta eikä sisäkautta. Viimeisessä kaarteessa tilaa löytyi, mutta kärki oli jo karussa. Ori lopetti kuitenkin 19:n pintaan viimeiset 400 metriä ja ehti vieläkin selvästi ykköseksi. Ratkaisun avain saattoi olla kenkien riisumisessa ensimmäistä kertaa – vauhtia taisi tulla oikein kunnolla lisää. Nyt moni pelaaja tuijottaa siihen, että viimeksi U.R.Faxe jastarttasivat samalta paalulta – nyt norjalaishevonen pääsee 20 metriä edempää liikkeelle. Tällä ei välttämättä ole merkitystä, kun Lukas Rauenilla on suljettu lähtöpaikka ja U.R.Faxella juoksurata. Jälkimmäinen on nopea ja saavuttaa eron kiinni heti aja-komennolla. U.R.Faxe jatkaa tallikommenttien perusteella kengittä ja on erittäin lähellä voittaa taas.on ikänsä ollut suuri lahjakkuus, mutta vaivat ovat sotkeneet uran nousua. Nyt ori on kesän neljän starttinsa myötä noussut ehkä paremmaksi kuin koskaan, ilman että sitä huomaa täysin tulosrivistä. Viimeksi se kohtasi ehkä sarojensa kovakapasiteettisimman hevosen Short In Cashin neljän kilometrin kisassa 20 metri takamatkalta. Doctor Doxey avasi lujaa, jäi kierrokseksi ilman selkää ja kiri toisesta ulkoa lopussa ainoana voittajan tuntumaan. Sitä ennen Eskilstunan kovassa stayerkisassasuperkyky räväytti aivan hirmuisen kirin hänniltä 74-kertoimisena yllättäjänä, kun se ensin oli avannut lujaa. Andersson ei kuitenkaan halunnut ajaa toista ilman vetoapua, ja käänsi oriinsa viidenneksi sisälle, mistä se lopulta joutui viimeiselle sijalle, ennen kuin kiritila aivan porukan ulommaisena aukesi. Doctor Doxey Zenz avaa lujaa ja on lähellä menestystä tänään keulasta tai sen läheltä.valmentamaoli kolmevuotiaana mahtava lupaus taistellessaan Kriteriumissa kakkoseksi pienen alun laukan kera. Nelivuotiskausi toi pettymyksen ja jalkavaivoja, eikä viisivuotiskausikaan mennyt nappiin Viimeksi, nyt kuusivuotiaana, ruuna oli kuitenkin todella kova, ja jatkoa on taas mielenkiintoista. Halmstadissa mentiin sadekelillä taktiikkajuoksun merkeissä, mutta Policy Of Truthin kiri oli joka tapauksessa aivan älytön. Se kulki viimeiset 600 metriä 07,7-tahtia kolmatta ilman vetoapua. Cyber Lane oli jo karussa, mutta Policy Of Truthin vauhti vain parani loppua kohti. Se oli alun laukkansa takia jäänyt hankalin asetelmiin. Nyt eturivi näyttää sellaiselta, että tempoa tulee. Toki Hagmyrenin lyhyellä suoralla on vaikea ehtiä takaa, mutta vastaavalla loppuriuhtaisulla – olettaen että matkalla on pidetty tempoa – Liljendahlin valmennettava tekee kirissä selvää jälkeä.on ollut hieman tasapaksu viime aikoina, mutta se on tänään yllättäjänä kiinnostava varustemuutoksen takia. Ruuna menee nyt ensimmäistä kertaa urallaan ilman kenkiä, ja valmentajaarvioi muutoksen tuovan onnistuessaan paljon lisää vauhtia.ajokki (alustavasti neljä prosenttia pelattu T75:ssä) on hyvällä paikalla sopivannäköisessä lähdössä vähän pelattuna nyt tosi maistuva yllätysveto illan potin metsästyksessä.Toinen kohde on supertasainen tammalähtö, jossa yllättäjän nimi voisi olla vaikkapa(alustavasti 1%). Tamma on ailahdellut, mutta viimeksi se kesti ihmeen hyvin 900 metriä ennen maalia neljännestä ulkoa alkaneen kirinsä loppuun asti Bergsåkerissa. Sheilah Laday tarvitsee normaalisti hyvän selkäreissun, jollaisella se tulee tosi napakasti loppua. Tässä on sopiva paikka hakea tarvittavia asetelmia, ja valmentajakehuu itsekin tamman virettä ja uskoo yllätyssaumaan.6 Redhot Tap Dancer/Magnus A Djuse (Mika Haapakangas)9 Valter Vald/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)13 Caipirinha Razz/Kaj Widell3 Cherie Lascaux/Oskar Kylin Blom (Pirjetta Laakso)11 Bon Ego/Jorma Kontio4 Mr Golden Quick/Magnus A Djuse (Mika Haapakangas)6 Antonio Trot/Jorma Kontio (Timo Nurmos)1 Bear Bahareh/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)2 Global Undecided/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)3 Victory Topline/Jorma Kontio (Timo Nurmos)4 Malkin/Kaj Widell10 Arragon/Kaj Widell1 Ivanhoe/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)4 Pelle Roc/Kaj Widell7 Got To Dash/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)8 Elian Web (FI)/Jorma Kontio (Katja Melkko)9 Policy Of Truth/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl)4 Tale Of Jacks/Kaj Widell8 Global Wise Guy/Jorma Kontio (Timo Nurmos)8 Perflex/Jorma Kontio