Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Romme 26.7.2019

Taktinen veto:

Suora pari: 8 U.R.Amazing-13 Qahar Q.C. (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Päivän Pommit: 3 Lykkje Tveiten/4 Rasmus Karma (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi: 10 Insignia (Lähtö 5, T64-2)

Hyvä Suomi! -vedot/Päivän Pommit: 9 Divine/1 Cool On Photos (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7, 6

Toto64-2: 5, 7, 15

Toto64-3: 3, 4

Toto64-4: 12, 2, 7

Toto64-5: 8, 13

Toto64-6: 9, 1

Hinta: 14,40 €



Suuri

Toto64-1: 7, 6, 8

Toto64-2: 5, 7, 15

Toto64-3: 2, 3, 4

Toto64-4: 12, 2, 7

Toto64-5: 8, 13

Toto64-6: 9, 1, 4

Hinta: 48,60 €



Kierroksen suurimmat suosikitja varsinkintuntuvat yliarvostetuilta, joten voi hakea yllätyksiä ja pelata hajotuksia tai kimppoja. Pelin kohdistaminen kaikkiin voittoluokkiin on tällä kertaa myös perusteltua.oli tosi kovassa lähdössä Zanzibar Wise Asia ja Marrakeshia vastaan hyvä. Vauhti meni lopussa niin kovaksi, ettei U.R.Amazing ehtinyt neljättä edemmäs, mutta vaikutelma oli niin hyvä, että tuolla tasolla tässä helpommassa porukassa pitää olla liki. Yksi tosi kova vastustaja tässä kylläkin on:on pientä paussia takana, mutta ruuna on niin kaamea voimapesä, että on vaikea kuvitella muiden vastustajien jaksavan panna hanttiin sille tässä reilun kolmen kierroksen koitoksessa. U.R.Amazing voi olla kova kanto kaskessa 40 metriä edempää lähteneenä. Qahar oli aivan loistava toukokuun startissaan, ja vastaavalla tasolla ainakin tämä porukka on helisemässä. Ruunaa on varmasti koitettu saada vielä paremmaksi pikkupaussin aikana, ja suurimman osan sen voitoista ajanuttuntee hevosen. Hän luottaa ruunan voimavaroihin ja ajaa yleensä aikaisin eteenpäin.Kolmoskohteenon kierroksen eniten pelattu hevonen, ja se olikin hieno kovemmassa lähdössä kengittä viimeksi Årjängin 75:sä. Kyse ei ole kuitenkaan kovin varmasta suorittajasta eikä mistään voittokoneesta, ja peliosuus (alustavasti 72%) on lähinnä käsittämätön. Ori kohtaa aivan vastaavan tason hevosia, kuten esimerkiksija, eikä niiden onnistuminen ole lähellekään niin kaukana, kuin peliosuuksista voisi päätellä. Koko kolmikko on lisäksi hyvillä paikoilla, ja varsin todennäköisesti voittaja löytyy mainitusta kolmikosta, mutta kaksi vähemmän pelattua ovat tietenkin jättipaljon megasuosikkia kiinnostavampia pelikohteita varsinkin T64:ssä. Norjalaisori Lykkje Tveiten tuntuu menevän Ruotsin vierailluillaan hyvin, ja Rasmus Karma tulee useimmiten vahvoja lopetuksia.Kakkoskohde on äärettömän tasainen koitos, jossaei kannata unohtaa. Tamma on kahdesti tuoreimmissa kolmessa juoksussaan ollut asiallinen 75-lähdössä ilman nappionnistumista. Vastus noissa on kuitenkin aivan eri luokkaa tähän lähtöön verrattuna. Lisäksi niiden välissä se sai myöhään tilaa neljännestä sisältä Rättvikissä, ajautui loppukaarteessa neljännelle radalle ja tuli oikein juosten maaliin. Nyt on tammalla sopivannäköinen tehtävä ja se on varsin unohdettu ainakin alustavasti peleissä.on yllättävän unohdettu päätöskohteessa. Takavuosien Vermon valmentajanajokki on vahvassa nousuvireessä saatuaan kolme kisaa tauon jälkeen ”vyölleen”. Se kiri kuraraveissa Solvallassa tosi vahvasti Urchinin perässä ja teki hyvät lopetukset myös kesän muissa starteissaan. Valmentaja lupailee nousuvireen jatkuvan, ja juuri selistä Divine tekee parhaat spurttinsa, joten lähtöpaikankaan ei tarvitse olla katastrofi. Eturivissä on monta kovaa avaajaa, joten matkalle saataneen vauhtia. Divine (3%) ja myös toinen suomalaisvaljakko(4% alustavasti) ovat makoisia yllätysmerkkejä tässä tasaisessa lähdössä. Cool On Photos taipui viimeksi keulasta, mutta se painoi liikaa ohjille, ja voisi rauhallisena pysyessään pystyä parempaan suoritukseen.4 Mellby Howlit/Jorma Kontio (Timo Nurmos)6 Magnificent Tooma/Jarno Koskela (Heikki Koskela)7 Lexington Hall/Jorma Kontio (Timo Nurmos)9 Girlpower Sisu/Jarno Koskela (Heikki Koskela)10 Bellona/Ralf Göstas (Göran Andersson, Ahvenanmaa)12 Ghostintheshell/Jorma Kontio (Timo Nurmos)1 Cool On Photos(FI)/Rikard N Skoglund (Katja Melkko)4 Carmine AM/Jorma Kontio (Timo Nurmos)9 Divine/Kai Jussila6 Backflip/Ralf Göstas7 Flight Deck/Jorma Kontio8 Luckyline Wilma/Kaj Widell14 Krimhild/Kaj Widell15 No Respect/Ronja Lamminen2 Muscleman/Jorma Kontio