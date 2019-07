Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto86 Östersund 24.7.2019

Päivän pankki: 4 From The Mine (Lähtö 3, T86-1)

Ideaveto 1: 3 Eldoda (Lähtö 5, T86-3)

Ideaveto 2: 3 Gianni (Lähtö 6, T86-4)

Päivän pommi: 7 Pleasure for Cash (Lähtö 10, T86-8, T4-4, PD-2)

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 4

Toto86-2: 2, 12, 11, 5, 10

Toto86-3: 3

Toto86-4: 15, 3

Toto86-5: 4, 7

Toto86-6: 4, 2, 8, 6, 9

Toto86-7: 1, 3

Toto86-8: 5, 7

Suuri

Toto86-1: 4

Toto86-2: 2, 12, 11, 5, 10

Toto86-3: 3

Toto86-4: 15, 3, 5, 6

Toto86-5: 4, 7, 2

Toto86-6: 4, 2, 8, 6, 9

Toto86-7: 1, 3

Toto86-8: 5, 7, 3

