Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 23.7.2019

Taktinen veto:

Päivän Pankki: 5 Diana Zet (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Hyvä Suomi! -veto/Ideaveto/Päivän Pommi: 1 Bay View (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Päivän Pommi: 12 Hercules T. (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 8 Ultion Face (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 1

Toto64-2: 7, 1, 6

Toto64-3: 6, 8

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5

Toto64-6: 1, 2, 12, 5, 7

Hinta: 12,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2, 1, 4

Toto64-2: 7, 1, 6

Toto64-3: 6, 8, 2

Toto64-4: 2, 1

Toto64-5: 5

Toto64-6: 1, 2, 12, 5, 7, 4, 11

Hinta: 37,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Ruotsin pääkaupungin raveista löytyy normaaliin tapaan runsaasti suomalaisväriä. Illan clou on kuitenkin kovatasoiset ikäluokkahevosten lähdöt, jotka ovat myös hyvin tasaisia. Pelaaminen on siksi tänään erityisen mielenkiintoista.Solvallan T64:ssä on yksi usein voittava pankkiehdokas. Muuten on pyöreää, ja moni iso suosikki vaikuttaa liikaa painotetulta. Voi siis osallistua kimppaan tai hajottaa laput niin, että ainakaan kaikki suosikit eivät voita. Veikkauksen totopelisivuilta netistä löytyy hyvä hajotusvälilehti avuksi tuollaisten lappujen laatimiseen. Eikä välttämättä tarvitse kohdistaa peliään pelkästään ylimpään voittoluokkaan, vaikka isoja suosikkeja löytyykin.valmennettava vaikuttaa neljän ensimmäisen juoksunsa jälkeen huippulupaukselta. Lisäksi tämän illan vastustajat eivät tunnu kovimmilta mahdollisilta, sillä niistä vainon vastaavan tason näyttöjä, ja se oli tosi vaisu viimeksi sekä starttaa kasiradalta.hallitsi upeasti johtavan rinnalta viimeksi Margaretan Aikaisten hevosten 300000 kruunun ykköspalkinnon lähtöä. Myös edelliset esitykset ovat lähinnä jäätäviä. Nelossijassaan tamma jäi voimissaan pussiin ja kakkosessaan se tuli omaa vauhtiaan lopun hänniltä, muttei ehtinyt ykköseksi. Nyt se voi olla jopa ylivoimainen.tallinon ollut vankka kaikissa kauden kuudessa startissaan, vaikka rivi ei mitenkään puhtoiselta näytäkään. Viimeksi tamma voitti keulasta kevyemmän tehtävän tosi vakuuttavan näköisesti 10,5-tahtia viimeiset 800 metriä lopettaen. Sitä ennen se laukkasi rajussa piikkitaistossa 400 metrin kohdalla, ja tästä ykkösradaltasaaneekin valita taktiikkansa. Luultavasti hän voisi päästää suosikkieteensä. Kisaan tulee varmasti reipas tempo, ja kärjen perässä voisi olla hyvä lymytä yllätystä.on tehnyt jo monta vahvaa esitystä peräkkäin, lukuun ottamatta toissakertaa, jolloin se ei luultavasti ollut terve ja jäikin kuukauden paussille sen jälkeen. Viimeksi ori oli tuon pikkupaussin jälkeen todella vahva, kun se lähti neljännestä ulkoa 800 metriä ennen maalia kolmannelle, minne jäi ilman vetoapua loppumatkaksi. Viimeinen takasuora oli tosi terävä rykäisy, ja siihen nähden ori kesti maalisuorallakin vahvasti. Nyt naisohjastajien Ruotsin mestaruuden karsinnassa on tosi jännä nähdä, mihin Hercules pystyy saatuaan tuon startin alle. Lähtöpaikka on huono, mutta se parani pykälällä poisjäännin myötä ja parhaalla tasollaan Hercules T. on porukan vahvimpia. Vähän pelattuna kiinnostava hevonen tässä.Kriteriumin Kesäsuosikki -lähdössä ontosi paljon pelattu. Toisaalta Belker on ollut monta kertaa todella hyvä. Toisaalta se petti viimeksi keskeytykseen asti, eikä voinut olla terve.oli mukana samassa kaksivuotiaiden suurkisassa Uppfödningslöpningenissä viime syksynä mutta laukkasi ensimmäisessä kaarteessa. Tämän kauden käynnistyminen on ollut jälkimmäiselle hankalaa, mutta viimeksi se oli jo valmis taistelemaan Margaretan 300000 kruunun ykköspalkinnon lähdön voitosta.ei halunnut lähteä aikaisin kiriin siinä, ja kisa saattoi ratketa tuossa kohdalla Robert Berghin Powerin eduksi. Hevoset Ultion Facen edessä väsyivät, ja vaikka Kolgjinien lupaus tuli viimeiset 500 metriä yhdeksän pintaan kolmatta rataa, se ei enää voinut kuin varmistella kakkosrahoja. Nyt on jännä nähdä, missä Ultionin kanssa mennään, mutta se ei missään tapauksessa ole illan kisan epätodennäköisimpiä menestyjiä, vaikka peliosuudet siihen viittaavatkin.5 Brother Bill/Jorma Kontio (Timo Nurmos)6 Dream On/Kaj Widell (Kalle Roine)2 Greivin Sisu/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)8 Cash Case/Jorma Kontio6 Exclamation Mark/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)7 Im Your Captain/Jorma Kontio12 Cupra/Jorma Kontio1 Brake Cooling/Jorma Kontio2 The Bald Eagle/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)1 Bay View/Erik Adielsson (Reijo Liljendahl)4 Viking Grace/Ulf Ohlsson (Riina Rekilä, omistaa Wania Racing Oy, Suomi)