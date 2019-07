Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Rättvik 22.7.2019

Taktinen veto:

Ideavarma: 9 Avena Jet (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Ideavarma: 7 One Direction (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 1 Gnistas Filur (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi/Ideaveto: 6 Kimbee Dream (Lähtö 4, T64-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 4, 6, 2

Toto64-2: 4, 1

Toto64-3: 7

Toto64-4: 4, 2, 7

Toto64-5: 9, 2, 10, 4

Toto64-6: 9

Hinta: 7,20 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 4, 6, 2

Toto64-2: 4, 1

Toto64-3: 7, 9, 2

Toto64-4: 4, 2, 7, 12

Toto64-5: 9, 2, 10, 4

Toto64-6: 9

Hinta: 28,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Illan kierrokselle on siis kaksi isoa suosikkia, kylmäverilähdönsekä Päivän Duon avauskohteen, mutta ei kannata painaa ”vain kuusi oikein” -nappia aivan vielä. Orvar Mollyn ei ollut parhaimmillaan viime startissa ja Vine Vision puolestaan laukkasi keulasta viimeksi heti maalilinjan jälkeen, joten aivan vuorenvarmoja ne eivät ehkä sittenkään ole. Yksi vaihtoehto voisi olla hajottaa pelit niin, että jompikumpi jättisuosikeista pettää.on mahtavan kyvykäs hevonen illan raveihin, ja takarivistä se ei silti ole yllättäen aivan jättisuosikki. Viimeksi se jäi kolmanneksi urallaan viidessä startissaan tappiotonta Admiral Asia vastaan. Silti jäi vielä vaikutelma, että eri juoksunkululla suosikin olisi voinut haastaakin. Tamma pakitti kasiradalta hännille, ja vastustajia oli loppukaarteeseen asti koko ajan esteinä. Kärki pääsi karkaamaan, mutta Avena tuli ulkoratoja 08,7-tahtia viimeiset 400 metriä ja saavutti kärkeä. Voittaja oli tosin melko ajamaton, mutta myös Avena on melkoinen lahjakkuus. Sitä edelsi Elitloppet-viikonlopun Kolmevuotistammaeliitti, missä Avena piti raskaalla kelillä kakkosena keulasta takanaan mm. niinkin kovan lahjakkuuden kuin Mascate Match. Nyt on takarivi ja lyhyt matka, mutta saksalaisenvalmennettavalla ei ole vastassa lähellekään saman luokan hevosia, kuin edellä mainitut.on kesän starteissaan noussut voimamiesvireeseen. Ori on kestänyt kaikissa kolmessa startissaan tosi raskaat reissut upeasti. Ensin se kierteli kolmatta-neljättä autolähdössä radalta 12 johtavan rinnalle ja hallitsi, sitten kaksi toisella ilman vetoapua -juoksua ovat tuoneet rehdit kakkossijat. Nyt voisi vaihteeksi vaikkapa välttää kuolemanpaikan, toisaalta ori menee siis siitäkin hyvin. Vastus ei päätä huimaa, ja One Direction on voimillaan taas liki menestystä.on nyt tauluaan parempi, ja mainio yritys keskipitkässä ryhmässä. Ruuna avaa lujaa, ja voi pitää jopa keulan tai saa ainakin hyvän paikan kärjen läheisyydessä. Viimeksi se joutui karkean häiriön kohteeksi viimeisellä takasuoralla ja menetti siinä ratkaisevat 20 metriä kärkeen. Gnistas Filur tuli loppumatkan oikein juosten. Sitä ennen se taisteli kolmella kierroksella hienosti keulasta. Vastassa on toinen lupaava viisivuotias ruuna 4 Orvar Mollyn, mutta jälkimmäinen tuntuu alustavasti karkeasti liikaa pelatulta (78%!), kun se viimeksi Rommessa oli jotenkin jähmeä koko matkan.Maarianhaminan reissu meni lievästi sanoen pieleen, kun ensin ruuna laukka si kärryt perässä ensimmäiseen kaarteeseen ja sitten Dubbeltravin toisena päivänä sama toistui montéssa eli raviratsastuksessa. Sitä ennenvalmennettava oli pari kertaa hieno, kun se ensin voitti keulasta kovalla ajalla helposti ja sitten jäi pussiin juuri täällä Rättvikissä. Kimbee Dream on melkein ylivoimainen hevonen tähän lähtöön hyvällä lähtöpaikalla – silti se on pelattu alustavasti vain kahdeksan prosenttia T64:ssä. Toki se on kovin epävarma – kurveissa on vaikeaa. Kuitenkin juoksurata on sikäli melkein paras lähtöpaikka, että Tomas Pettersson on räväkkä kuski esimerkiksi avaamaan, ja jos valjakko pääsisi keulaan tai vaikkapa vain sisäradalle, paljon olisi voitettu ja ravia pääseminen helpompaa.4 Geisha Sisu/Ulf Eriksson (Petri Salmela)6 Memento Vivere/Ville Karhulahti12 Angedölen/Rauno Pöllänen12 Wannabe Kemp/Alf Nordemo (Kasvattaja Kemppitalli Oy, Suomi)3 Hot Shot/Karl Aikio7 B.B.S.Day Dream/Frida Asplund (Tapio Ruha)4 Flight Danseur/Malin Friman (Rauno Pöllänen)4 Mariah’s Baby K.V./Ulf Eriksson (Petri Salmela)7 Bravo Qira/Karl Aikio11 Lingbo Eivor/Rauno Pöllänen