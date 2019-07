Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: T75 Axevalla 21.7.2019

Päivän pankki I: 6 Ecurie D. (Lähtö 8, T75-3)

Päivän pankki II: 4 Conrads Rödluva (Lähtö 11, T75-6, T5-4, PD-1)

Ideaveto: 11 Moneykeeper (Lähtö 6, T75-1)

Ideaveto: 6 I’m Sailing (Lähtö 10, T75-5, T5-3)

Päivän pommi: 5 First Heartbeat (Lähtö 9, T75-4, T5-2)

Päivän matsi I: 7 Double Exposure & 5 Dear Friend (Lähtö 12, T75-7, T5-5, PD-2)

Päivän matsi II: Lähtö 7, T75-2

IS-pelisuositus Pieni

Toto75-1: 7, 15, 11, 10, 4, 6

Toto75-2: 10

Toto75-3: 6, 2

Toto75-4: 5, 2, 3

Toto75-5: 9, 6, 10

Toto75-6: 4

Toto75-7: 7, 5

Hinta: 10,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto75-1: 7, 15, 11, 10, 4, 6

Toto75-2: 10, 7, 8

Toto75-3: 6, 2

Toto75-4: 5, 2, 3, 15, 14, 11

Toto75-5: 9, 6, 10, 1, 5, 7

Toto75-6: 4

Toto75-7: 7, 5

Hinta: 129,60 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

