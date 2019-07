Ravivihje: Toto75 Axevalla 20.7.2019

Suosikit: 7 Randemar R.D. kiersi toissa kerralla Vaggerydissä 4. ulkoa erittäin helpolla ja hienolla tyylillä ylivoimavoittoon. Viimeksi finaalilähdössä ruuna joutui tekemään työt johtavan rinnalla, mistä oli oikein urhea kakkonen. Alla on siis kaksi tuoretta huippusuoritusta ja hevonen on osoittanut kestävänsä vaativammankin reissun. Randemar R.D.:llä on jälleen suuri riski jäädä toisen radan veturiksi, sillä 6 Grandfather Billillä pyritään takuulla keulajuoksuun. Pronssidivisioonassa debytoiva Grandfather Bill on voittanut useamman kerran juuri keulasta, esimerkiksi toissa kerralla Mantorpin lauantailähdössä varmaan tyyliin. Viimeksi Grandfather Bill menetti asemiaan väsyvän keulahevosen takana ja tuli vapaalle päästyään asiallisesti, joskin hävisi selvästi Randemar R.D.:lle. Huomioitavaa on, että avauskohde on volttilähtö ja suosikkipari lähtee juoksuradoilta.

Haastajat ja yllättäjät: Suosikin tallikaveri 10 Pastor Power on takarivin kovakuntoisin ja hyötyisi, jos suosikkikaksikko sortuisi keskinäiseen kaasutteluun. Halmstadissa se tyylitteli keulasta helppoon voittoon ja tuli päätöspuolikkaan alle 1.10-kyytiä. Kolmella perusmerkillä pärjännee avauskohteessa pitkälle, mutta yllättäjistä mielenkiintoisin on 1 B.B.S. Jhonny. Sillä on nyt kolme starttia alla loukkaantumistauon jälkeen ja kunto on kohdallaan. Kahdessa viime lähdössä se on tehnyt pirteät lopetukset ja näistä asemista se saa taas oikeanlaisen juoksun. Viimeksi Åbyssä väkevästi ykköseksi kiertänyt 3 Stud Muffin on keskittynyt viime aikoina pidemmille matkoille, mutta sen iskukyky riittää tässäkin pitkälle. 8 Jaques Noir on iskussa ja sillä on suosikkeja enemmän rutiinia näistä lähdöistä, mutta edellinen ykkössija on jo reilun vuoden takaa.

Juoksunkulku: Grandfather Bill hakee juoksuradalta keulapaikan haltuunsa. Randemar R.D.:lle jäänee paikka johtavan rinnalla.

Pelijakauma: Pitkälti oikein pelattu lähtö. B.B.S. Jhonny (5%) on jäänyt turhan vähälle huomiolle.

Ranking: A) 7,6,10 B) 1,3,8,4,2,12 C) 5,11