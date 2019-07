Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Axevalla 19.7.2019

Kolmen päivän maaginen Stochampionatet-viikonloppu on jälleen taas täällä! Axevallassa nähdään huipputasoista raviurheilua heti lämmittelypäivänä. Toto64-kierrokselle makua tuo jackpot, joka on tällä kertaa 81 000 euron kokoinen. T64-kierros päättyy neljän kilometrin spesiaalimatkaan, jonka suosikki on suomalaisomisteinen Short In Cash Björn Goopin laatutallista. Toto64-peli alkaa poikkeuksellisesti lähdöstä seitsemän. Peliaika päättyy kello 20.35.

Taktinen veto:

Päivän varma 1: 9 Sashay My Way (Lähtö 7, Toto64-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän varma: 2 Short In Cash (Lähtö 12, T64-6, T4-4, PD-2)

Ideaveto 1: 3 Asger Molar (Lähtö 9, T64-3, T4-1)

Päivän pommi: 3 Zahra Mil (Lähtö 11, T64-5, T4-3, PD-1)

Toto64-1 9 Sashay My Way starttaa ainoana osallistujana takarivistä, minkä ansiosta tamma saattaa päästä hyviinkin asemiin heti alkumatkasta. Hevosella voidaan tehdä matkallakin ratkaisuja ja edetä esimerkiksi vaikka keulapaikalle asti. 4 Dontlooseallmoney on tauluaan selkeästi parempi hevonen eikä tasainen tulosrivistö tee oikeutta hevosen nykyvireelle. Toissa kerralla E3-karsinnassa hevonen oli pitkään vailla kiritiloja, mutta väylät löytäessään tamma spurttasi iloisesti voimat tallella rahakkaaseen miljoonan kruunun finaaliin. Finaalissa tamma teki positiivisen vaikutelman, minkä perusteella hevonen pystyy onnistuneen reissun päätteeksi pärjäämään tässäkin. Kolmas kova on 3 Boxer Shrimp, joka kohtasi Dontlooseallmoneyn sekä E3-karsinnassa että finaalissa. Karsinnassa tamma oli niukasti ennen edellä mainittua maalissa, mutta näiden suoritusten välinen ero ei ollut niin suuri kuin mitä alustavat peliprosentit antavat ymmärtää. Boxer Shrimp oli karsinnassa asiallinen keulapaikalta.

Ranking: A 9 B: 4, 3, 7, 6, 8 C: 5, 2, 1 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 9 Suuri: 9, 4, 3



Toto64-2 10 Winner Bac ansaitsisi jo pian voittaa jossain. Solvallan Elitloppet-viikonloppuna ruuna ravasi kolmannessa sisällä jääden voimat tallella pussiin. Toissa kerralla hevonen teki mitä pystyi ja kiri kovassa lähdössä hienosti toiseksi. Viimeksi ruuna oli pommittamassa vauhdilla keulan kimppuun loppukaarteessa, kunnes laukkasi kesken vahvan nousun. Sekavasta taulusta huolimatta ruuna starttaa suosikkina tähän lähtöön. 6 Frankenstein Am väsyi viimeksi keulasta kovan alun jälkeen. Sitä ennen ruuna oli pitkään pussissa Rättvikissä. Bollnäsin voitto tuli keulasta. 11 Delicious Ice olisi superidea tähän ilman viimekertaista starttia, joka jätti kysymysmerkkejä ilmaan. Sitä ennen hevonen teki todella vakuuttavat kirit kovissa lähdöissä. Viime kerran starttiin ei kannata kuitenkaan määräänsä enempää tuijottaa, sillä kyseessä oli vähän kilpaa ajavien näytöslähtö Upp Till Bevis. Hevosta ohjasti mediapersoona Eskil Hellberg, jonka aktiivisin kilvanajovuosi oli 1996, jolloin hän ohjasti vain 29 starttia. Johan Untersteiner palaa tällä kertaa valmennettavansa kärryille. Ranking: A: 10 B: 6, 11 C: 12, 13, 2, 3, 8, 4, 5, 9, 7, 1, 14, 15 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 10, 6, 11, 12, 13, 2, 3, 8, 4 Suuri: 10, 6, 11, 12, 13, 2, 3, 8, 4



Toto64-3 6 NoLimitJimMit saa puhtaat paperit Halmstadin 75:stä, vaikka hevonen suosikkina keulasta neljänneksi taipuikin. Sitä ennen ruuna palasi tauolta komealla keulasoololla. Kyseessä on todella kovaluokkainen menijä, joka tulee nousemaan sarjoissaan isosti uransa varrella, mikäli ruuna saa kilpailla terveenä. Hevonen avaa kovaa liikkeelle ja voi hyvin päästä aina keulapaikalle saakka. 3 Asger Molar on kääntämätön kortti, mutta pelillisesti kovin mielenkiintoinen tapaus. Nopea avaaja saanee hyvän juoksun, jonka jälkeen ruuna pystyy yllättämään. Vire kannattaa seurata kuitenkin Heat A:sta lähdössä neljä. Ranking: A: 6 B: 3, 5 C: 4, 8, 7, 2, 1 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 6, 3 Suuri: 6, 3



Toto64-4 9 Wellino Avenue on ollut molemmissa tämän vuoden starteissaan vakuuttava keulapaikalta. Ruuna on hallinnut molemmilla kerroilla aivan miten tahtoo kovilla 13-tuloksilla. Kyseessä on todella kovaluokkainen kahdeksanvuotias, jolla on ollut urallaan paljon vastoinkäymisiä, kuten uran starttimäärä 24 kertoo. Niistä peräti 13 on päättynyt voittoon. Ruuna voi edetä jälleen alkumatkasta keulapaikalle, mistä hevonen olisi liki voittoa. 14 Perfect Dynamite on lähdön kovaluokkaisimpia, mutta ruuna palaa tähän pitkältä tauolta. Sen lisäksi hevonen starttaa 40 metrin takamatkalta, mistä ei ole milloinkaan helppo kiertää voittoon. Wellino Avenuen varmistajille Perfect Dynamite on silti miltein pakkorasti. Alipelatuksi uhkaa jäädä 6 Alonso Caesar, joka voitti toissa kerralla helpohkon V86-lähdön. Viimeksi hevosen kiristä tuli raskas ilman vetoapua, eikä esitystä voi moittia. Ruuna palaa tähän yli kuukauden paussilta, mutta hevonen on ollut aiemminkin valmis suoraan tauolta.

Ranking: A: 9 B: 14, 6, 5 C: 10, 4, 7, 12, 2, 1, 8, 13, 11, 15, 3 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 9, 14, 6 Suuri: 9, 14, 6



Toto64-5 Viides kohde on yhdeksästä osallistujasta huolimatta todella tasainen koitos. 5 Ad Hoc oli Mantorpissa todella hyvä keulasta torjuen Jaques Noirin. Toissa kerralla ori paikkasi laukkansa hienosti. Viimeksi Lindesbergissä ori kiri hienosti toisesta ulkoa ravaten kovan voittotuloksen. Juoksun saadessaan ori pystyy voittamaan tämänkin lähdön. 1 M.S.Triple J. on ottanut kahdessa viimeisessään hienot voitot. Ensimmäisen tolpan ori nappasi keulasta halliten. Viimeksi hevonen kiri Jalsbergissä komeaan voittoon hienolla 11-ajalla. Samanlaisen juoksun saadessaan ori pystyy saapumaan tälläkin kertaa. 6 Mellby Glader pamautti toissa kerralla kovat lukemat tiskiin ravaamalla Prix Readly Expressissä kolmanneksi kovalla 11,1-tuloksella. Viimeksi hevonen laukkasi lähtöön Sprintermästarenin karsinnassa. Siitäkin huolimatta ruuna ei ole vielä täysin vakuuttanut. Klass II -finaalin nimiinsä vienyt Falcon Am meni myös kovan 11,5-tuloksen viimeksi nappireissun päätteeksi. Tälläkin kertaa todennäköisesti hyvän juoksun saava ruuna on ihan mahdollinen menestyjä.

Ranking: A: 5, 1, 3 B: 6, 9, 7, 2 C: 8, 4 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 5, 1, 3, 6, 9 Suuri: 5, 1, 3, 6, 9



Toto64-6 2 Short In Cash on näyttänyt hyvyytensä kovimpia ikätovereitaan vastaan ja ori jatkaa menestyksen polulla myös rahasarjassa. Hevonen pääsee paalun turvin pakoon kovia takamatkan vastustajia. 12 Vischio Holz teki asiallisen paluustartin tauolta kirimällä kolmannesta ulkoa hienosti toiseksi. Startti alla hevonen parantanee. 6 Amalia Cash on tehnyt hiljalleen nousua kohti avointa tammahuippua. Mielenkiintoista on nähdä, kuinka tamma suoriutuu juostavasta 4100 metrin matkasta.

Ranking: A: 2 B: 12, 6 C: 8, 14, 3, 11, 1, 5, 9, 4, 15, 7, 13 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 2 Suuri: 2



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 9

Toto64-2: 10, 6, 11, 12, 13, 2, 3, 8, 4

Toto64-3: 6, 3

Toto64-4: 9, 14, 6

Toto64-5: 5, 1, 3, 6, 9

Toto64-6: 2

Hinta: 27,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 9, 4, 3

Toto64-2: 10, 6, 11, 12, 13, 2, 3, 8, 4

Toto64-3: 6, 3

Toto64-4: 9, 14, 6

Toto64-5: 5, 1, 3, 6, 9

Toto64-6: 2

Hinta: 81,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

Kierros vaikuttaa pääasiassa hyvin selväpiirteiseltä ja vankka tukipilari helpottaa päätöstä vetää tämän iltaiset rivit ainoastaan ylimpään T6-voittoluokkaan, jolloin osuessaan päävoittoon lunastaa 2,5-kertaisesti.Illan Toto64-riivi käynnistetään kolmevuotiaiden tammojen ryhmäajolla, missä mittaa ottaa toisistaan ainoastaan yhdeksän valjakkoa. Siitä huolimatta lähtö on kuitenkin todella hyvätasoinen. Suosikin paineet kantaa. Tamma oli todella hyvä toissa kerralla Solvallan Elitloppet-viikonlopun kolmevuotiaiden tammojen eliitissä, missä hevonen kiersi etusuoralla kierros ennen maalia johtavan rinnalle. Siitäsuojatti liiteli komeaan voittoon pitäen takanaan muun muassa suomalaisille tutun Mascate Matchin. Viimeksi tamma pommitti Spintermästaren-päivänä keulapaikalle, mistä hevonen purjehti ylivoimaiseen voittoon. Takarivin lähtöpaikka tekee asetelmista kiehtovan, mutta siitä huolimatta Sashay My Way on varteenotettava varmavalinta tälle kierrokselle.Ensimmäistä kertaa urallaan spesiaalimatkaa 4100 metriä juoksevaon osoittanut monipuolisuutensa ja ennen kaikkea lahjakkuutensa.tallista tämän kauden ravannut ori karsi itsensä viime vuonna UET Grand Prixin ja Breeders Crownin finaaleihin. Tänä vuonna hurja lento on jatkunut ellei jopa voimistunut ja normaalina ollessaan on Short In Cash lähellä voittoa. Solvallan kausiavauksessa hevonen marssi keulaan ja pakeni vastustajiltaan komeaan voittoon hurjalla 12,9-tuloksella. Viimeksi Åmålissa ori jatkoi hurjia esityksiään keulapaikalta vastaten Venerdille ja kumppaneille. Vasta 500 000 kruunun voittosummalla kilpaileva superlupaus nousee terveenä säilyessään vauhdilla kohti kaikista kovimpia divisioonia.Kunnioitettava suosikki on kovaluokkainen, jonka huippukyvyt tiedetään jo entuudestaan. Sen sijaan lähdön kääntämätön kortti on, joka debytoivalmennuksesta. Ruuna tiedetään hyväksi menijäksi jo vanhasta tallista, mutta oletettavaa on, että hevonen voisi löytää vielä yhden vaihteen siirryttyään Flemming Jensenin huipputalliin. Hevonen teki vanhasta tallistaohjastamana hienon keulasoolon Skivessä. Nopea avaaja saanee hyvän juoksun kärjen välittömässä läheisyydessä, mistä hevonen on yllätysvalmis. Huomioitavaa on seurata toki ravien neljäs lähtö, sillä lähdön hevoset juoksevat jo yhden kerran aiemmin. Mikäli lähdössä 4 ja 9 on eri voittajat, kohtaavat voittajat lähdössä 14. Mikäli sama hevonen voittaa kummatkin osalähdöt, voittaa kyseinen hevonen kokonaiskilpailun saaden 100 000 kruunun ekstran ykköspalkinnon päälle.Hienosta taulusta huolimatta paljon ulkomailla kilpaa juosseenkyvyt eivät taida olla pelaavan ruotsalaisyleisön tiedossa aivan täysin. Alustavasti alle 10 prosenttia pelattu tamma palaa toki tauolta ja kohtaa oriit ja ruunat, mutta nämäkin seikat huomioiden on Zahra Mil maukas pelikohde illan T64-kierrokselle. Toissa kerralla Copenhagen Cup -päivänä hevonen eteni keulapaikalle, mistävalmennettava veti hienosti perille saakka voittaen todella helposti. Viimeksi Elitloppet-viikonlopun tammojen nelivuotiseliitissä hevonen starttasi kuumana ideana siihenkin lähtöön, mutta silloin hevonen häirittiin alkumatkasta laukalle. Tamma kulki välin taustalla lujaa aina loppusuoralla saakka, kunnes hevonen laukkasi uudelleen ja peli oli selvä. Kovaa matkaan kiihdyttävä tamma on tässäkin lähdössä huomionarvoinen!