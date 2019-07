Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Bergsåker 18.7.

Taktinen veto:

Päivän varma: 2 Attraversiamo (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Ideaveto: 2 Everest Sisu (Lähtö 5, T64-2)

Ideaveto: 11 Acciaio (Lähtö 9, T64-6, T4-4, PD-2)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän pommi: 10 Flavienne Lascaux (Lähtö 8, T64-5, T4-3, PD-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 1, 2, 6, 8

Toto64-2: 2

Toto64-3: 2

Toto64-4: 8, 5, 9, 14, 10, 12, 1

Toto64-5: 5, 10, 4

Toto64-6: 2, 3, 11

Hinta: 25,20 €



Suuri

Toto64-1: 1, 2, 6, 8

Toto64-2: 2, 6, 11

Toto64-3: 2

Toto64-4: 8, 5, 9, 14, 10, 12, 1

Toto64-5: 5, 10, 4

Toto64-6: 2, 3, 11

Hinta: 75,60 €



Kierros vaikuttaa pääasiassa hyvin selväpiirteiseltä ja vankat tukipilarit helpottavat päätöstä vetää tämän iltaiset rivit ainoastaan ylimpään T6-voittoluokkaan, jolloin osuessaan päävoittoon lunastaa 2,5-kertaisesti.Uransa alusta saakka kaksivuotiaiden lähdöistä alkaen menestystä niittäneenura näyttää jatkavan nousua ja tässä hevosella on sauma rikkoa voittaessaan jo neljän miljoonan kruunun tienestiraja, mikä vaikuttaa hyvin todennäköiseltä. Toissa kerralla ori teki todella sitkeän esityksen Kungapokalenin finaalissa, vaikka niukasti toiseksi jäikin. Edelle jäi ainoastaan, mille ei ole häpeä hävitä. Viimeksi ori jatkoi vakuuttavaa menoaan ja pakeni komealla 10,5-tuloksella maisemiin. Normaalina ollessaanajokki etenee keulapaikalle, mistä hevonen hallitsee lähtöä aivan miten tahtoo, siitäkin huolimatta että vastus on asiallinen.Alustavassa pelijakaumassa kolmossuosikiksi pelattuon jäänyt komeista voitoistaan huolimatta liian vähälle huomiolle. Solängetin voittojuoksussa hevonen oli todella vakuuttava johtavan rinnalta runtaten hienoon voittoon. Toissa kerralla hevonen ei vakuuttanut takajoukoista, mutta esityksestä ei tarvitse olla huolissaan. Viime kerralla Dannerossa ruuna palasi vakuuttavalla tyylillä takaisin tasolleen voittamalla jälleen johtavan rinnalta. Hyvältä kakkosradalta starttaava Everest Sisu saanee väkisin hyvän juoksun lähellä kärkeä, mistä ruuna on valmis voittamaan.Kovaluokkainenon unohdettu yhden tai ehkä kahden vähän vaisumman startin jälkeen, mutta toissa kerralla juostua 12,2-tulosta miljoonan kruunun lähdössä ei voi kauheasti moittia, vaikka toki ori napit saikin toisessa ulkona ylivauhtisessa juoksussa. Kyseessä on todella kovaluokkainen menijä, eikä edes huono lähtöpaikka tee oikeutta alustavalle peliosuudelle (16 %). Gävlen keulasoolossa ori antoi todella hienon kuvan itsestään, ja vaikka vastassa ontallin kova ikäluokkamenijä Global Adventure ja huipulle nousua tekevä, on siitäkin huolimatta Acciaio huomionarvoinen.Tauolta tähän starttiin palaileva tamma takarivistä. Siinä ovat speksit, joiden pohjalta ei ole mehukasta lähteä tarjoilemaan pelikohdetta, muttaon nämä seikatkin huomioiden edullinen yllätyshaku. Viime kerralla tamma ei ollut parhaimmillaan, minkä jälkeen hevonen jäikin tauolle. Sitä ennen hevonen teki kuitenkin kaksi todella mahtavaa voittojuoksua voittaen muun muassa Stochampionatetin finaaliin edenneen Real Caviarin. Tauon takia taktiikka saattaa olla normaalia varovaisempi, mutta alle 10 prosentin peliosuudella tamma on mielenkiintoinen haku illan T64-kierrokselle.