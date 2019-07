Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto86 Eskilstuna 17.7.2019

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 5 Who’s Who (Lähtö 4, T86-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 10 Marrakesh (Lähtö 10, T86-7, T5-4, Päivän Duo-1)

Päivän Pommi: 5 Zabul FI (Lähtö 11, T86-8, T5-5, Päivän Duo-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pommi: 4 Livi Memory (Lähtö 9, T86-6, T5-3)

IS-pelisuositus Pieni

Toto86-1: 5

Toto86-2: 2

Toto86-3: 7, 2, 11, 13

Toto86-4: 2, 1

Toto86-5: 1, 4, 5

Toto86-6: 15, 4

Toto86-7: 10

Toto86-8: 2, 5

Hinta: 4,80 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto86-1: 5

Toto86-2: 2, 3, 7

Toto86-3: 7, 2, 11, 13

Toto86-4: 2, 1, 5

Toto86-5: 1, 4, 5, 10, 2

Toto86-6: 15, 4

Toto86-7: 10

Toto86-8: 2, 5

Hinta: 36,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto86-1: 5Toto86-2: 2Toto86-3: 7, 2, 11, 13Toto86-4: 2, 1Toto86-5: 1, 4, 5Toto86-6: 15, 4Toto86-7: 10Toto86-8: 2, 5Hinta: 4,80 €SuuriToto86-1: 5Toto86-2: 2, 3, 7Toto86-3: 7, 2, 11, 13Toto86-4: 2, 1, 5Toto86-5: 1, 4, 5, 10, 2Toto86-6: 15, 4Toto86-7: 10Toto86-8: 2, 5Hinta: 36,00 €

Profiilipeli alkaa kesäisin yleensä kello 20.32 Suomen aikaa.Derbyn viime syksyn voittajalienee lähellä avauskohteessa.tallin Kriteriumin ykkönenon puolestaan liki päättää rivin.on tehnyt varmaa jälkeä myös tällä kaudella, ja ori on pienessä lähdössä varmasti tosi lähellä voittoa. Se parantaa startti startilta ja valmentajan kommenttien mukaan meno vain paranee. Tähtäimessä on elokuun alun Jubileumspokalen, ja tässä haetaan jo varmasti täysitehoista viimeistelyä siihen. Viimeksi Who’s Who tuli Solvallassa lopun 800 metriä 08,9-tahtia, mikä sekin riittänee tänäänkin.Timo Nurmoksen valmennettavistalienee lähinnä voittoa, vaikka kaikki kolme 86-starttaria ovat suosikkeja. Marrakesh hävisi ensimmäistä kertaa urallaan Teivon Kriteriumin finaalissa, ja kaikki ei selvästikään ollut kunnossa, vaikka ori neljänneksi sijoittuikin. Nyt se pääsee tosi helpoista porukoista aloittamaan nelivuotiskauden ja kommentit treeniotteista ovat olleet kehuvia koko ajan. Marrakeshillä uskotaan olevan kykyjä aivan huipulle asti, eikä se välttämättä joudu edes tiukoille illan tehtävässään.Timo Nurmoksensaa vastaansa Italian Derbyn – joka siinä maassa on kolmevuotiskisa – voittajansekä kolmosen. Mukana on myös Suomen Kriteriumin ykkönen, joten kova kisa on luvassa. Zabul Fi oli Italian finaalissa ehkä parempi kuin voittanut Zlatan, mutta matkavauhti oli raastavaa ja Zabul Fi meni keulassa ja sen takana. Ensimmäisessä startissaori oli hieno kakkonen johtavan rinnalta ja tänään kokeillaan vielä uutuutena jenkkikärryjä. Ori on ihmeen unohdettu 86-pelissä ainakin alustavasti.ajokkiei viimeksi toiminut uudella balanssilla T75:ssä, mutta sitä ennen se oli älytön ilman kaikkia kenkiä raskaalla kelillä juuri Eskilstunassa vedettyään tappotahtia porukan väsyksiin. Tänään kannattaa katsoa, meneekö tamma ilman kaikkia kenkiä, jolloin se olisi vielä kiinnostavampi pelikohde. Livi Memory avaa hyvin ja jaksaa mennä, ja on avoimessa tammalähdössä hyvin mahdollinen pärjääjä, vaikka peliosuus on jäämässä marginaaliin.1 Mellby Hoffa/Jorma Kontio (Timo Nurmos)4 Samba C.D./Kaj Widell5 Nova Effe/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)1 Kenzo Futura/Aleksi Flink3 Elrond (FI)/Örjan Kihlström (Timo Nurmos)10 Valter Vald/Ulf Ohlsson (Petri Salmela)5 Who’s Who/Örjan Kihlström (Pasi Aikio)1 Girlpower Sisu/Jarno Koskela (Heikki Koskela)2 Ghostintheshell/Jorma Kontio (Timo Nurmos)11 Heather Deo/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)7 Elian Web (FI)/Jorma Kontio (Katja Melkko)3 Lacoeur/Kai Jussila4 Livi Memory/Kaj Widell8 Kiss Me Kate T.J./Jorma Kontio14 Thelma De Glatigne/Erik Adielsson (omistaa Jukka Sirviö, Suomi)10 Marrakesh (FI)/Jorma Kontio (Timo Nurmos)2 Inti Boko/Jorma Kontio (Timo Nurmos)7 Lewis Ale (FI)/Tuomas Korvenoja3 Mr Caviaro/Henrik Nilsson (Kai Luomala)11 Bellona/Ralf Göstas