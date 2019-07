Ravivihje: Toto75 Årjäng 13.7.2019

Suosikki: 1 Deede Star on hyvistä asemista perustellusti selvä suosikki alimmassa 75-divisioonassa. Toukokuun ykkösen ruuna otti johtavan rinnalta, viimeksi se kiri 5. ulkoa päätösringin 11,9-vauhtia, vaikka painoi jonkin verran ulospäin. Täysin tasapainoiselta 4-vuotias ei vielä vaikuta, mutta keulat puolustaessaan voitto on tietysti liki.



Haastajat ja yllättäjät: Vastustajista kiinnostavimmalta vaikuttaa 2 The Real Face, joka oli viikko sitten 4. sisällä erittäin paineissaan ja kiritilat aukenivat myöhään. Innokkuudessaan ravikin oli seota lopussa. Päävarustusta muutetaan avoimempaan suuntaan, mutta vire tuntuisi olevan erinomainen. Vaarallinen. 4 Great Winnerillä on tähdätty kesäkuun kuolemanpaikkavoiton jälkeen tähän kisaan. Axevallassakin se olisi napannut kärkisijan, mutta ravi hajosi loppusuoralla. 3 Ready To Roll ehti viimeksi lähtölaukasta huolimatta 3. ulkoa vielä helppoon voittoon. Ravivarmuuden löytämiseksi se palaa vanhaan balanssiin. Otteet ovat 75-tasolle riittäviä. 6 Running Like Hell oli huippuhyvä Lindesbergin pitkällä matkalla, sillä 4-vuotias kesti prässistä huolimatta voittoon johtopaikalta. Helppoa juoksua ei ehkä tule tässäkään. 7 Uploadin suoritus Rättvikissä parin kuukauden tauolta oli asiallinen. Puolimatkassa takaa toisen radan vetäjäksi edennyt ruuna piti vauhtinsa perille. Parantaessaan ei mahdoton. Raamikas 5 Royal T.N. taipui viimeksi keulasta, mutta otti sitä ennen helpommassa lähdössä helpon voiton samalta paikalta. Raamikas ruuna on selvittänyt voltin tiukemmatkin radat kunnialla aiemmin. Yllätysosastolta isompaan systeemin vielä myös 8 Pegasus All Over, joka ei voinut Örebrossa johtavan rinnalta mitään Deede Starille, mutta teki itsekin hyvän suorituksen. Tällä kertaa se voisi saada hyvän reissun suosikin takana.



Juoksunkulku: Erityisen reippaita avaajia eturivissä ei ole, joten Deede Starilla on mahdollisuudet pitää keulapaikka hallinnassaan.



Pelijakauma: Deede Star (42%) on oikea suosikki. The Real Face (7%) on edullinen.



Ranking: A) 1 B) 2, 4, 3, 7, 6, 5, 8 C) 10, 11, 12 D) -