Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Axevalla 12.7.2019 – 81077 euroa ekstraa

Päivän pankki 1: 7 Conrads Rödluva (Lähtö 4, T64-1)

Päivän pankki 2: 11 Racing Brodda (Lähtö 5, T64-2)

Mahdollinen ohipeli 1: 5 Digital Track (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 7 Miss Sober (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Toto64-1 7 Conrads Rödluva etenee keulapaikalle hallitsemaan tapahtumia ja vienee nimiinsä ensimmäisen Stochampionatetin karsinnan. Tamma palasi viimeksi voittokantaan Rättvikissä kirimällä toisesta ulkoa helppoon voittoon. 3 Global Vintage sijoittui keulapaikalta kyseisessä Rättvikin lähdössä toiseksi. Kyseessä on myös todella kovaluokkainen menijä, josta oli kovat odotukset viime vuoden Trav-Oaksiin. Tammaa oli esimerkiksi pelattu tuolloin enemmän kun finaalin lopulta voittanutta Conrads Rödluvaa.

RANKING: A) 7 B) 3 C) 11, 4, 1, 8, 9, 10, 2, 5, 6 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 7 Suuri: 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



Toto64-2 11 Racing Brodda erottuu hevosena tästä lähdöstä, mutta takarivin paikka tekee lähdöstä mielenkiintoisen. Pelikansa on tainnut säikähtää kuitenkin liikaa ikävää lähtörataa ja alle 30 prosentin peliosuudella Racing Brodda kiinnostaa. 6 Fantasia Sisu tähtää keulaan, mistä tamma voisi haastaa suosikin. Asiaa saattaa helpottaa ensimmäiset keulat ottava 1 Adi Gallia, mitä ohjastaa ja valmentaa Berghin poika Nicklas Westerholm. Adi Gallia ansaitsisi jo voittaa jossain. Viimeksi tamma joutui luopumaan keulapaikastaan raastavan avauspuolikkaan jälkeen. Hevonen sai myöhään loppusuoralla kiriväylät ja tuli voimissaan maaliin häviten niukasti Stosprinternin finaalipaikan. 9 I’m Sailing on myös tauluaan paremmassa vireessä, mutta tällä kertaa vastus on toki kovempi kuin aiemmissa starteissa.

RANKING: A) 11 B) 6, 1, 2 C) 9, 5, 8, 4, 7, 10, 3 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 11 Suuri: 11, 6, 1, 2, 9 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



Toto64-3 7 Miss Sober olisi keulaan päästessään kova luu ja selvähkö suosikki voittamaan lähdön. Kovassa vireessä kilpaillut tamma palaa reippaan kuukauden paussilta, mutta se ei vaikuta radikaalisti tamman arvioon. 11 Don’t be Shy on kova vastustaja, jonka kaikkea osaamista ei olla vielä nähty. Viimeksi tamma ei ollut parhaimmillaan ja laukkasi 900 metriä ennen maalia, mutta sitä ennen hevonen teki huikeita esityksiä ja vastaavanlaisena pystyy ravaamaan itsensä finaaliin. 2 Flaming Ace Sisu ja 3 Miss Silver ovat hyviltä paikoilta mahdollisia. 5 Digital Track on myös mahdollinen, mutta hevonen on reippaasti ylipelattu.

RANKING: A) 7, 11 B) 10, 2, 3, 5 C) 9, 1, 8, 6, 4 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 7, 11, 10, 2, 3 Suuri: 7, 11, 10, 2, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



Toto64-4 11 A Sweet Dance palailee pikkupaussilta, mutta tamma ansaitsee silti suosikkiaseman. Viimeksi tamma ravasi StoChampionatet-kokeessa neljännessä ulkona, mistä hevonen kiri hienoon voittoon ohi 8 Vikens Fingerprintin. Hienossa kunnossa on myös Vikens Fingerprint, joka teki todella hyvän esityksen Örebrossa sijoittuen kolmanneksi pitkällä 800 metrin kirillä ilman vetoapua. Tamma kiri 12-vauhtia vaativissa olosuhteissa. Viimeksi Lindesbergissä hevonen eteni alkumatkasta keulaan ja ravasi ykköseksi. Kolmas kova on 3 Head For Home, joka teki viimeksi hienon laukanpaikkauksen. Sitä ennen tamma oli asiallinen Klass II -finaalissa, vaikka hevonen toki hyötyi hurjasta ylivauhdista.

RANKING: A) 11 B) 3, 8 C) 6, 4, 5, 2, 9, 1, 7, 10 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 11, 3, 8 Suuri: 11, 3, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



Toto64-5 11 Activated onnistui viimeksi isosti voittamalla Drotting Silvias Pokalenin finaalin. Tamma oli hyvä jo karsinnassa, missä tamma taivalsi johtavan rinnalla. 12 Zeta Kronos kiinnostaa ikävästä paikasta huolimatta. Kauden avausstartissa Åbyssä tamma teki sitkeän esityksen johtavan rinnalta ja lunasti paikan Drotting Silvas Pokalenin finaaliin. Finaalissa tamma prässäsi itsensä keulaan, mistä väsyi kovan ylivauhdin seurauksena. Sen juoksun saa unohtaa. Viimeksi hevonen kiri asiallisesti kolmanneksi neljännestä ulkoa. Esitystä ei pääse moittimaan, sillä takaa oli vaikeaa kiriä tuolloin. Tamma ravasi 10,6-vauhtia päätöslenkin, mikä kertoo esityksen hyvyydestä. 2 Darah Bibo on tähänkin lähtöön kääntämätön kortti. Tamma juoksi viimeksi keulassa, mistä hevonen jäi lopussa toiseksi. Esitystä ei voi kuitenkaan moittia, sillä tamma ravasi viimeisen tuhannen komeasti 12,7-vauhtia. Hevosen lähtönopeus on pieni arvoitus, sillä Darah Bibolla ei ole aiemmin ajettu kuin volttilähtöjä. 1 Au Pair Girl on hyvässä kunnossa, mutta tamma saattaa jäädä sisältä hankaliin asemiin, eikä hevonen ole kiinnostava liki 20 prosentin peliosuudella.

RANKING: A) 11 B) 12, 2, 1 C) 5, 9, 4, 3, 8, 10, 7, 6 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 11, 12, 2, 1, 5 Suuri: 11, 12, 2, 1, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



Toto64-6 11 Hankypanky Rubyred palasi viimeksi keulajuoksulla voittokantaan ja tamma pyrkii toistamaan saman tempun. Takarivi ei tee asiaa helpoksi, mutta keskipitkällä matkalla keulapaikkakin saattaisi olla tarjolla 4 Real Caviarilta, mikäli Jorma Kontio ajaa matkalla eteenpäin. Real Caviar oli hyvä toinen Hankypanky Rubyredin voittamassa lähdössä. Hevonen pääsee tässä keulaan, mikä on ilman muuta etu viimekertaiseen nähden. 8 Maggie Cash kiri Stosprinternin finaalissa hienosti kolmanneksi. Tällä kertaa lähtöpaikka on ikävä ja hitaasti avaava tamma pudonnee alussa taustalle, mistä tehtävä ei ole helppo. 10 Sobel Jasmine voitti viime kerralla keulasta helpon tehtävän. Tällä kertaa takarivistä keskipitkällä matkalla kovia vastaan tamma on reippaasti ylipelattu 13 prosentin peliosuudella.

RANKING: A) 11 B) 4, 8 C) 10, 6, 1, 2, 3, 5, 9, 7, 12 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 11, 4 Suuri: 11, 4 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-12&track=Ax



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7

Toto64-2: 11

Toto64-3: 7, 11, 10, 2, 3

Toto64-4: 11, 3, 8

Toto64-5: 11, 12, 2, 1, 5

Toto64-6: 11, 4

Hinta: 15,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 7

Toto64-2: 11, 6, 1, 2, 9

Toto64-3: 7, 11, 10, 2, 3

Toto64-4: 11, 3, 8

Toto64-5: 11, 12, 2, 1, 5

Toto64-6: 11, 4

Hinta: 75,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 7Toto64-2: 11Toto64-3: 7, 11, 10, 2, 3Toto64-4: 11, 3, 8Toto64-5: 11, 12, 2, 1, 5Toto64-6: 11, 4Hinta: 15,00 €SuuriToto64-1: 7Toto64-2: 11, 6, 1, 2, 9Toto64-3: 7, 11, 10, 2, 3Toto64-4: 11, 3, 8Toto64-5: 11, 12, 2, 1, 5Toto64-6: 11, 4Hinta: 75,00 €