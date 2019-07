Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Örebro 11.7.2019

Taktinen veto:

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 5 Fort Knox (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Hyvä Suomi! -veto/Päivän Pankki: 7 Ural (Lähtö 4, T64-1)

Ideavarma: 1 Ontrack He’s Black (Lähtö 9, T64-6, T4-4, Päivän Duo-2)

Päivän Pommi: 10 Exclusive Fire (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 7

Toto64-2: 1, 4, 11

Toto64-3: 5

Toto64-4: 6, 8, 1, 9, 4

Toto64-5: 1, 2, 9, 10

Toto64-6: 1

Hinta: 6,00 €



Suuri

Toto64-1: 7

Toto64-2: 1, 4, 11

Toto64-3: 5

Toto64-4: 6, 8, 1, 9, 4

Toto64-5: 1, 2, 9, 10, 6, 7

Toto64-6: 1, 4, 8

Hinta: 27,00 €



Perjantain pääpeli alkaa normaaliin tapaan lähdöstä neljä ja peliaika päättyy n. klo 20.30 Suomen aikaa. Kisat alkavat klo 19.20. Neljä kohteista ovat haastavia, mutta avauskohteenajokkion myös erittäin liki onnistua.Kahden voimalla luotetun pankin, sekä mahdollisesti kolmannen erittäin maistuvan ideavarman, varaan tehdyn systeemin voisi ehkä laatia vain kuusi oikein -voittoluokkaan.kärsi uransa ensimmäisen tappion kuudennessa startissaan viimeksi Gävlessä E3:n karsinnassa, mutta oli edelleen todella hyvä mennessään 13,0 täyden matkan johtavan rinnalta. Aiemmat esitykset olivat kaikki todella jäätävää menoa.valmentamaa oritta jouduttiin hoitamaan tappiostartin jälkeen, ja siltä jäi lääkevaroaikojen takia jäämään pois finaalista. Nyt hevonen on taas ”tämmissä”, ja poisjäännin jälkeen kuuden hevosen porukasta tuskin löytyy hirmuvastusta suurlupaukselle, vaikka ulkopuolelta starttaavavalmennettavaon myös hyvin lupaava tapaus.oli mahtava viime kaudella voittaessaan mm. kahdesti 75-lähdön. Täksi kaudeksivalmennettava tuntuu kehittyneen lisää. Kaikki kauden neljä starttia ovat olleet vankkaa jälkeä, ja viimeksi ennätysjuoksu 10,7-tuloksella johtavan rinnalta on yksi parhaista. Tänään vastus ei ole aivan viime kisojen luokkaa, javoi ajaa ruunalla muitta mutkitta eteenpäin todennäköisesti kohti keulaa. Vastustajista ainoa, jonka vire jollain lailla vastaa Uralin menoa,, starttaa ulkopuolelta, eikä pääse luultavasti edelle kiihdytyksessä, ja tämä voi olla ratkaisevaa.Päätöskohteenvoisi olla ainesta varmaksi. Toissakerralla se hallitsi keulasta vastaavalta paikalta miten halusi hyvällä tuloksella 14,6/2640 metriä. Esimerkiksi tässäkin haastavallaei ollut mitään jakoa, ja koko matkan keula on tässäkin siis hyvin liki. Viimeksi Bodenin 75:ssä Ontrack He’s Black oli tosikovia hevosia, esimerkiksi Mellby Clubia, vastaan takarivistä vailla mahdollisuuksia, vaikka se tulikin mm. 10,5-tahtia viimeiset 800 metriä neljännestä ulkoa. Vire tuskin on siis mitenkään laskussa, ja yllättäen ykkösradan todennäköinen keulahevonen ei olekaan mitenkään kovin iso suosikki. Tämäkin lähtö on tasaisen kovien hevosten koitos, mutta Ontrack He’s Blackilla on melkein parhaat näytöt ja myös asetelma siis suosii.oli aivan mahtava kevään starteissaan Saksassa. Varsinkin Berliinissä toukokuussa se oli kaamean vahva hyvästellessään vastustajat johtavan rinnalta kovassa vauhdissa. Pfarrkirchenin pikkuraveissa se jäi kakkoseksi kovassa 5000 euron ykköspalkinnon lähdössä. Sitten Mantorpissa se näytti etenevän kohti voittoa, mutta loppukaarteen laukka katkaisi lennon. Ori juuttui alussa kolmannelle ja eteni väkisin keulaan takasuoran lopussa. Homma näytti olevan hanskassa, ja kuskin mukaan hevonen oli täysissä voimissa laukan tullessa. Exclusive Fire tuntuu sarjoihinsa mahtavan kovalta hevoselta, ja sen alustava neljän prosentin T64-osuus tuntuu melko käsittämättömältä, vaikka nelivuotislähtö onkin tasainen ja hyvätasoinen ja vaikka sarja ei osu Saksan oriille mitenkään nappiin.1 Acclamation/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)5 Mellby Howlit/Jorma Kontio (Timo Nurmos)1 One Of Us/Jorma Kontio10 Guardian/Ville Karhulahti7 Ural/Jorma Kontio4 Bay View/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)6 Bon Ego/Juha Siirtonen11 Twigs Florikash/Jorma Kontio1 BWT Echo/Jorma Kontio (Katja Melkko, omistaa Hard As A Rock Stable ja kasvattanut Hagalund Trotters Oy, Suomi)5 Fort Knox/Björn Goop (Pasi Aikio)7 The Bald Eagle/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)4 Mellby Gin/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)7 Oboy C.D./Jorma Kontio1 Global Wiseguy/Jorma Kontio (Timo Nurmos)12 Versailles U.S./Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl, omistaa Ravitalli H Laakkonen Oy ja ML Stable Oy, Suomi)3 Fairplay Pellini/Jorma Kontio (Timo Nurmos)10 Mellby Fantom/Ulf Ohlsson (Reijo Liljendahl)5 Otroligosåfin/Jorma Kontio4 Love No Pain/Tuomas Korvenoja (Omistaa Fincumet Group Oy ja Scuderia Power Oy, Suomi)10 Diversity Pellini/Jorma Kontio8 Zim Sala Bim/Jorma Kontio