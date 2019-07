Ravivihje: Toto86 Visby 10.7.2019 – jättipottikierros

Suosikit: Tasaisessa tammalähdössä kiinnostavimmalta tuntuu 2 Önas Nelly. Kelpo suorituksia läpi uransa tehnyt 4-vuotias ratkaisi toissa kerralla hallitusti johtavan rinnalta ja otti uransa avausvoiton. Viimeksi se prässäsi keulahevosta avauspuolikkaalla, pudotti sitten tämän taakse ja seurasi lopussa uhkaamatta juosten perille. Hyvistä asemista Claes Sjöströmin ajokki voi keikkua kärkipäässä koko matkan. Rinnalta starttaava 3 Global Worthy voitti toissa kerralla selvällä erolla keulasta, mutta laukkasi viimeksi 3. ulkoa loppukurvissa. Tamma ei ollut siinä kohtaa vielä tyhjä. Balanssia kevennetään, joten parannustakin voi olla luvassa. 10 Magic Heart palasi Mantorpissa muutaman kuukauden paussilta ja teki 2. ulkoa mukavan suorituksen kärjen tuntumassa. Parantaessaan matsiin.



Haastajat ja yllättäjät: 8 Mellby Hope on joutunut muutamaan otteeseen vähän koville ja pariin viime starttiin onkin tullut laukka päätöskierroksella. Lähtönopeuttakin sillä on, mutta tallilta väläytellään varovaisempaa taktiikkaa, joten paljon pelattuna 3-vuotias ei tunnu erityisen kiehtovalta. 9 Lisa Will ratkaisi toissa kerralla 3. ulkoa vaivatta lopussa, muttei jaksanut viimeksi lähtölaukan jälkeen perille asti. Hyvällä reissulla ei ulkona. 4 She's My Secret ratkaisi viimeksi varmasti johtavan rinnalta ja on sen perusteella tässäkin varteenotettava. Vahvalla kirillä viimeksi voittanut 7 Vicini Axang, nopea 1 Jenny Countach, pussiin viimeksi jäänyt 5 Caddie No More, Ulf Ohssonilla vahvistuva 6 Mistelns Zudersand ja poisjääntien myötä paremmalta paikalta starttaava 15 Saga R.C. mahtuvat myös tasaisessa lähdössä lapulle.



Juoksunkulku: Jenny Countach voi pitää sisältä aluksi keulat, mutta hakenee selkäjuoksua. Mistelns Zudersand pystyy myös avaamaan hyvin. Jos Mellby Hopella ei satsata alkuun, Önas Nelly tai Global Worthy hakenee vetotyöt.



Pelijakauma: Önas Nelly (8%) on näillä pinnoilla selvästi lähdön ja ehkä koko kierroksenkin paras merkki. Mellby Hope (24%) on liikaa pelattu.



Ranking: A) 2, 3, 10 B) 8, 9, 4, 7, 1, 5, 6, 15 C) 11, 12 D) -