Ravivihjeet Ruotsi

Ravivihje: Toto64 Solvalla 9.7.2019 – 118445 euroa ekstraa

Taktinen veto

Ideavarma: 2 Strong Heartbeat (Lähtö 7, T64-4, T4-2)

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ideaveto: 1 Click Bait (Lähtö 5, T64-2)

Päivän Pommi 1: 3 Vera Spiro (Lähtö 6, T64-3, T4-1)

Päivän Pommi: 5 Tand Kraft (Lähtö 8, T64-5, T4-3, Päivän Duo-1)

Toto64-1 Kierros alkaa hirmuisen tasaisella lähdöllä, joka toisaalta ratkennee juoksuasetelmiin, mutta toisaalta juoksun kulkua on hankala ennustaa. Jorma Kontion ajokki 2 Von Wise As on varmastikin todennäköisin menestyjä. Ori kohtasi tauolta aloittaessaan hirmut Who’s Whon ja Voltaire Gifontin. Nyt on hyvä paikka, meno voi kiihtyäkin ja vastus ei ole samaa luokkaa. Kuitenkaan Von Wise As ei viime vuonna ollut mikään voittokone. 5 Uppohoppa on vahva, samoin 4 Esprit Sisu ja parhaimmillaan 3 Västerbo Hard Cashkin, jonka viime esitys oli tahmea. Myös 9 Zoko Lane on parhaina päivinään riittävä, mutta ruuna palaa yli puolen vuoden paussilta. A) 2 B) 4, 5, 3, 1, 7 C) 6, 8, 7 IS-pelisuositus - Toto64-1 Pieni: 2, 4, 5, 3, 1 Suuri: 2, 4, 5, 3, 1 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



Toto64-2 Kolmevuotislähdössä on etukäteen kaksi todella kovaa lupausta, 8 Ecurie D. ja 1 Click Bait. Asetelma suosii jälkimmäistä, ja myös peliosuuksien vinouden takia tekee mieli koittaa pelissä Örjan Kihlströmin ajokkia. Muutkin kolmevuotiaat tässä ovat lupauksia, mutta sittenkin niiden riittäminen ihan kärkeen olisi yllätys. A) 1, 8 B) 2, 4, 5, 7 C) 6, 3 IS-pelisuositus - Toto64-2 Pieni: 1, 8 Suuri: 1, 8 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



Toto64-3 Naisohjastajien tammalähtö on niin ikään haastava veikattava, ja tässä voisi hakea yllätystäkin. 5 Hossiana Boko on kova avaaja hyvällä paikalla, ja viime startin perusteella hukassa olut virekin on löytymässä. Petri Salmelan tallin tammat 9 Lady Zappa ja 7 Carisma Sisu ovat loistoiskussa. 11 Bizzi Blizz on ehkä porukan lahjakkain, mutta sillä viime juoksut eivät ole olleet parasta menoa. 2 Elsa Mearas oli myös tosi vahva viimeksi johtavan ulkopuolelta. Sitä ennen se laukkasi lähtöön ja sitä ennen jäi pakettiin. Vielä maistuvampi yllätysveto on kuitenkin 3 Vera Spiro, jonka pari viime juoksua ovat olleet tosi epäonnisia. A) - B) 5, 9, 2, 7, 3, 11, 10, 4 C) 12, 8, 1, 6 IS-pelisuositus - Toto64-3 Pieni: 5, 9, 2, 7, 3 Suuri: 5, 9, 2, 7, 3 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



Toto64-4 2 Strong Heartbeat johtaa koko matkan? Jörgen Westholmin valmennettava on aloittanut vakuuttavasti, ja se on hyvältä paikalta joka tapauksessa liki. 11 Cruise, 7 Destination Zet ja 4 Adriatic Kronos ovat lupaavia myös, mutta asetelmatkin ovat suosikin puolella. 1 Harper Seabrook on myös lupaus ja hyvällä paikalla, joten sitäkään ei varmistamisen tapauksessa ole syytä unohtaa. Samoin 3 Eagle Hall oli upea viimeksi johtavan rinnalta, mutta vastus kovenee nyt olenaisesti. A) 2 B) 11, 7, 4, 1, 3 C) 6, 5, 10, 9, 8 IS-pelisuositus - Toto64-4 Pieni: 2 Suuri: 2 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



Toto64-5 Huippukylmäverilähtö Solvallassa! 3 Tangen Haap on tehnyt upean kesän Elitkampen-voittoineen ja hirmujuoksuineen Härmässä. Kuitenkin oritta on nyt pelattu likaakin, sillä Björn Karlssonin ajokki ei ole nopeimpia avaajia ja balanssikaan ei ole illaksi vielä selvillä. Kaksi muuta Härmässä juossutta hevosta 11 Smedheim Solan ja 5 Tand Kraft eivät olleet hirveästi suosikkia huonompia Suomen kisassa, ja silti ne ovat huomattavasti vähemmän pelattuja. Tekee mieli koittaa pelissä kahta viimemainittua. 9 Art Kjarvald ja 6 Art Nökkve ovat myös iskussa viime starttien perusteella eli mahdollisia yllättäjiä. A) 3, 5, 11 B) 9, 6 C) 4, 10, 7, 2, 1, 8 IS-pelisuositus - Toto64-5 Pieni: 3, 5 Suuri: 3, 5 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



Toto64-6 Erittäin haastava pelikohde tämäkin. Suosikki 9 Muscle Hustle ei ollut parhaimmillaan viimeksi, ja sen täytyy parantaa, jotta ori olisi suuren suosikkiasemansa arvoinen. Toki se oli hieno edellisessä kolmantena Propulsionin ja Makethemarkin peesissä, ja on varmasti oikea suosikki. Samoin 11 Order To Fly petti viimeksi suursuosikkina montéssa. 2 Stand By Kenkin on tosi epävarma ja 8 King Sir Kir palaa pitkältä tauolta menestyksekkään Ranskan kiertueensa jälkeen. Loppujen lopuksi tässä lähdössä voi tulla melkein mikä vaan. A) 9 B) 11, 8, 2, 7, 3, 10 C) 6, 5, 1, 4 IS-pelisuositus - Toto64-6 Pieni: 9 Suuri: 9, 11, 8, 2, 7 Pelaa täällä: Veikkaus.fi https://www.veikkaus.fi/toto?utm_source=isravit&utm_medium=kumppani&utm_campaign=iltasanomat_ravit&date=2019-07-09&track=Sv



IS-pelisuositus Pieni

Toto64-1: 2, 4, 5, 3, 1

Toto64-2: 1, 8

Toto64-3: 5, 9, 2, 7, 3

Toto64-4: 2

Toto64-5: 3, 5

Toto64-6: 9

Hinta: 10,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi



Suuri

Toto64-1: 2, 4, 5, 3, 1

Toto64-2: 1, 8

Toto64-3: 5, 9, 2, 7, 3

Toto64-4: 2

Toto64-5: 3, 5

Toto64-6: 9, 11, 8, 2, 7

Hinta: 50,00 €



Vie kupongille: Veikkaus.fi

PieniToto64-1: 2, 4, 5, 3, 1Toto64-2: 1, 8Toto64-3: 5, 9, 2, 7, 3Toto64-4: 2Toto64-5: 3, 5Toto64-6: 9Hinta: 10,00 €SuuriToto64-1: 2, 4, 5, 3, 1Toto64-2: 1, 8Toto64-3: 5, 9, 2, 7, 3Toto64-4: 2Toto64-5: 3, 5Toto64-6: 9, 11, 8, 2, 7Hinta: 50,00 €